Додано: Чет 19 лют, 2026 13:45

ЛАД написав: Shaman написав: .........

офіційно сам путін не погрожував. але завульовано - хто тільки не казав. останній раз якось дідугана витягли, який просто написав - треба вдарити. це ж недавно сталося. .........офіційно сам путін не погрожував. але завульовано - хто тільки не казав. останній раз якось дідугана витягли, який просто написав - треба вдарити. це ж недавно сталося. Болтают многие и много. Вы ещё приведите пример из ютьюба или, ещё лучше, из телеграма или какого-нибудь желтого сайта.

Неужели вы думаете, что серьёзные люди обращают внимание на такую болтовню?

И я вас спращивал, Патриоты не давали тоже из-за "угрозы ядеркою"? Это, вроде, оборонительное оружие. Я не ошибаюсь?

Т.о. подтверждение ваших слов не нашлось. Болтают многие и много. Вы ещё приведите пример из ютьюба или, ещё лучше, из телеграма или какого-нибудь желтого сайта.Неужели вы думаете, что серьёзные люди обращают внимание на такую болтовню?И я вас спращивал, Патриоты не давали тоже из-за "угрозы ядеркою"? Это, вроде, оборонительное оружие. Я не ошибаюсь?Т.о. подтверждение ваших слов не нашлось.

що значить достатньо/недостатньо? які критерії? щоб знищити Рашу - недостатньо

....... що за те, що дали треба подякувати й не розповідати, що мало. .... ми не бачимо всієї картини, а всі ці заклики про недостатньо - це все вигадки людей, які не дотичні до теми. й так, спочатку боялися Раші, але з кожним роком, все більше розуміє, що руський король - голий. Трамп взагалі окрема історія. Про знищення говорите только вы.

Подякувати треба, но от этого не меняется тот факт, что помощь недостаточна. Не для знищення, а хотя бы для того, чтобы мы не медленно отступали, а начали наступать.

"вигадки людей, які не дотичні до теми" - надо понимать так, что вы дотичні?

На вопрос о помощи США, как обычно, "умная" и ничего не значащая отговорка: "Трамп взагалі окрема історія". Про знищення говорите только вы.Подякувати треба, но от этого не меняется тот факт, что помощь недостаточна. Не для знищення, а хотя бы для того, чтобы мы не медленно отступали, а начали наступать."вигадки людей, які не дотичні до теми" - надо понимать так, что вы дотичні?На вопрос о помощи США, как обычно, "умная" и ничего не значащая отговорка: "Трамп взагалі окрема історія".

ще раз - ви навіть слово Вагнер боїтеся сказати? а дати характеристику цим покидькам - це взагалі неможливо? Ще раз - не вижу смысла пустословить. Это ваша прерогатива.

От того, что я назову Пригожина преступником, он в гробу не перевернётся. Ще раз - не вижу смысла пустословить. Это ваша прерогатива.От того, что я назову Пригожина преступником, он в гробу не перевернётся.

ви вже за всі ці роки не бачите погроз ядеркою зі сторони Раші? про алкогольні дописи Медведева не чули (заступник голови Ради безпеки, до речі). одного разу навіть Трамп відповів на черговий допис. не хочете бачити - не бачте, витрачати час на доводити очевидне.про яке знищення? щось витерли в цитаті? невже так важко грамотно цитувати?я теж не дотичний, але я ж вигадок не розповідаю..ще раз - недостатньо за яким критерієм? не всі ракети збиваємо? так навіть тут постійно кажуть, що наш рівень все одно найкращий. не наступаємо? так вам вже відповідають - не вистачає людей. тут купа форумчан чесно каже - ухиляюсь й пишаюсь цим, ви чесно кажете - "панять и прастить" - а потім - а чого ми не наступаємо?почитайте Залужного, чого не наступали - є нова інфоні, ви ховаєтесь визнати чергову очевидну річ - на Раші пишаються підрозділом, від якого напевне офіцери СС перевертаються в гробах - "а що, так можна було?". вони військові злочинці та кати. й до речі, по інших питаннях ви повторюєте постійно пустослов'я - окрім тих, які показують рівень поточної Рашіps я ве не кажу про "музыканты" - цю фразу ви точно десь з руського смітника скопіювали. цікаво, що ще звідти? бо ви дуже не хочете визнати, що так стратили з "музыкантами"