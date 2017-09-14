|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 19 лют, 2026 10:50
🔴Ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови, – Свириденко
За словами премʼєрки, насамперед ремонтуватимуть стратегічні маршрути — для оборонної логістики, життєзабезпечення громад і роботи критичної інфраструктури
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31664
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2538 раз.
- Подякували: 3521 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Чет 19 лют, 2026 11:44
❗️Ухилянтів хочуть обмежувати так само, як і тих, хто не платить аліменти. Вже в березні відповідні законопроекти будуть розглядати, — нардеп Івченко.
Закон може включати такі обмеження:
▪️Заборона виїзду за межі України.
▪️Заборона керування транспортними засобами.
▪️Заборона користування зброєю (полювання).
▪️Арешт рахунків та майна.
▪️Штрафи за заборгованість: 20% (1 рік боргу), 30% (2 роки), 50% (3 роки і більше).
▪️Суспільно корисні роботи (від 120 до 240 годин) або арешт.
▪️Кримінальна відповідальність за злісне ухилення — обмеження або позбавлення волі до 3 років.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5702
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 11:54
Xenon написав:
❗️Ухилянтів хочуть обмежувати так само, як і тих, хто не платить аліменти. Вже в березні відповідні законопроекти будуть розглядати, — нардеп Івченко.
Закон може включати такі обмеження:
▪️Заборона виїзду за межі України.
▪️Заборона керування транспортними засобами.
▪️Заборона користування зброєю (полювання).
▪️Арешт рахунків та майна.
▪️Штрафи за заборгованість: 20% (1 рік боргу), 30% (2 роки), 50% (3 роки і більше).
▪️Суспільно корисні роботи (від 120 до 240 годин) або арешт.
▪️Кримінальна відповідальність за злісне ухилення — обмеження або позбавлення волі до 3 років.
не пройшло і 4 роки а вони все хочуть
Є ж дієвий механізм примусу? І за аліменти і штрафи за порушення правил дорожнього руху все працює? А тут ніяк. Бо не можно буде доїти ухилянтів...
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4724
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 19 лют, 2026 12:10
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Что их "стримувало від посилення військової підтримки України" раньше, до начала переговоров?
Портников всё больше начинает напоминать шамана (нашего), только значительно более квалифицированного.
Портніков завжди таким був.
Раніше я думав що він говорить розумні речі, пізніше зрозумів що він говорить банальні речі(на високому інтелектуальному рівні), які подобаються більшості + ніколи не критикує владу
. Тобто підлаштовується під більшість, під владу і т.д., очевидно заради популярності/заробляння грошей.
Портніков й влада...
й так з усіма твоїми твердженнями...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11722
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 19 лют, 2026 12:12
sashaqbl написав:
Ти був громадянином країни багато років. Користувався освітою, медициною,правоохоронною системою. Користувався своїм правом вибору, тобто відповідальність за те, що при владі г*** - в тому числі й на тобі.
Ти ж не виїхав у 19му, бо мудрий нарід вибрав г***?
Але як виникла потреба оплатити все це - то ти чомусь питаєш, які в інших є обовязки по відношенню до тебе?
Ви цитуєте без контексту. Хотаб запитав мене про обовʼязки. Я відповів, що вони є у всіх або повинні бути у всіх. Якщо у меня є мене обовʼязки перед Вами, то і у Вас мають бути обовʼязки переді мною. Правильно? Мені ж пропонують односторонні обовʼязки. За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.
-
АндрейМ
-
-
- Повідомлень: 727
- З нами з: 30.11.08
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 12:21
АндрейМ написав:
За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.
Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після?
UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2731
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 12:37
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.
Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після?
UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.
"Якщо я збільшу фінансування на армію, у нас не буде грошей на дороги" (с) (тм)?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42363
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:30
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
...........
Для чого щомісяця? Набрать лимон на тиждень... Banderlog каже зброя є.
Думаете, лимон за неделю закончит войну парадом на Красной площади или хотя бы на границах 2022?
Banderlog та Саша скаржились шо мало людей. Ось люди. Я би ще громадянство давав, звісно після іспиту на знання української мови та історії. москалі дають без екзаменів, хто погодився підписать контракт.
Но они не говорили, что если набрать людей, то через неделю мы победим.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38739
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:45
ЛАД написав: Shaman написав:
.........
офіційно сам путін не погрожував. але завульовано - хто тільки не казав. останній раз якось дідугана витягли, який просто написав - треба вдарити. це ж недавно сталося.
Болтают многие и много. Вы ещё приведите пример из ютьюба или, ещё лучше, из телеграма или какого-нибудь желтого сайта.
Неужели вы думаете, что серьёзные люди обращают внимание на такую болтовню?
И я вас спращивал, Патриоты не давали тоже из-за "угрозы ядеркою"? Это, вроде, оборонительное оружие. Я не ошибаюсь?
Т.о. подтверждение ваших слов не нашлось.
ви вже за всі ці роки не бачите погроз ядеркою зі сторони Раші? про алкогольні дописи Медведева не чули (заступник голови Ради безпеки, до речі). одного разу навіть Трамп відповів на черговий допис. не хочете бачити - не бачте, витрачати час на доводити очевидне.
що значить достатньо/недостатньо? які критерії? щоб знищити Рашу - недостатньо
....... що за те, що дали треба подякувати й не розповідати, що мало. .... ми не бачимо всієї картини, а всі ці заклики про недостатньо - це все вигадки людей, які не дотичні до теми. й так, спочатку боялися Раші, але з кожним роком, все більше розуміє, що руський король - голий. Трамп взагалі окрема історія.
Про знищення говорите только вы.
Подякувати треба, но от этого не меняется тот факт, что помощь недостаточна. Не для знищення, а хотя бы для того, чтобы мы не медленно отступали, а начали наступать.
"вигадки людей, які не дотичні до теми" - надо понимать так, что вы дотичні?
На вопрос о помощи США, как обычно, "умная" и ничего не значащая отговорка: "Трамп взагалі окрема історія".
про яке знищення? щось витерли в цитаті? невже так важко грамотно цитувати?
я теж не дотичний, але я ж вигадок не розповідаю..
ще раз - недостатньо за яким критерієм? не всі ракети збиваємо? так навіть тут постійно кажуть, що наш рівень все одно найкращий. не наступаємо? так вам вже відповідають - не вистачає людей. тут купа форумчан чесно каже - ухиляюсь й пишаюсь цим, ви чесно кажете - "панять и прастить" - а потім - а чого ми не наступаємо?почитайте Залужного, чого не наступали - є нова інфо
ще раз - ви навіть слово Вагнер боїтеся сказати? а дати характеристику цим покидькам - це взагалі неможливо?
Ще раз - не вижу смысла пустословить. Это ваша прерогатива.
От того, что я назову Пригожина преступником, он в гробу не перевернётся.
ні, ви ховаєтесь визнати чергову очевидну річ - на Раші пишаються підрозділом, від якого напевне офіцери СС перевертаються в гробах - "а що, так можна було?". вони військові злочинці та кати. й до речі, по інших питаннях ви повторюєте постійно пустослов'я - окрім тих, які показують рівень поточної Раші
ps я ве не кажу про "музыканты" - цю фразу ви точно десь з руського смітника скопіювали. цікаво, що ще звідти? бо ви дуже не хочете визнати, що так стратили з "музыкантами"
Востаннє редагувалось Shaman
в Чет 19 лют, 2026 14:11, всього редагувалось 3 разів.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11722
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1737 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:49
Banderlog написав: Water написав:
Banderlog та Саша скаржились шо мало людей. Ось люди. Я би ще громадянство давав, звісно після іспиту на знання української мови та історії. москалі дають без екзаменів, хто погодився підписать контракт.
Забудьте. Українське громадянство нікому не вперлось.
Тигр … не перебільшуйте
-
холява
-
2
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 5351
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4146 раз.
- Подякували: 4538 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
22
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|225198
|
|
|1493
|430085
|
|
|6076
|1148750
|
|