Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 13:50

  Wirująświatła написав:
📚📖«Мединський — це лялька Путіна, він не має власної точки зору і завжди сумлінно звітує». Світові медіа про війну 18 лютого.

🖌«Коаліція охочих» має створити повітряний щит, здатний захистити українські міста, і запровадити гуманітарну базу як передумову для будь-яких переговорів з Росією. До цього закликає група істориків, громадських діячів і військових у статті для Le Monde. Неурядова організація «Ціна свободи» вивчала можливість створити над заходом України зону протиповітряної оборони, здатної перехоплювати російські ракети, керовані бомби та безпілотники. Цю ідею назвали «Небесний щит», а підтримали її кілька сотень експертів і високопоставлених офіцерів. Вона належатиме до компетенції збройних сил «Коаліції охочих». Також група вимагає зробити гуманітарні умови обов’язковою передумовою будь-яких переговорів із Росією: допустити Червоний Хрест до всіх полонених, повернути депортованих дітей, звільнити цивільних заручників і припинити примусову русифікацію.

🖌Читайте також матеріал NBC News про те, що новий раунд мирних переговорів між Україною і Росією в Женеві проходить складно, зокрема через головного переговірника Кремля — Володимира Мединського. «Мединський по суті є лялькою Путіна: у нього немає власної точки зору чи порядку денного, на нього можна просто покластися, що він буде вірно передавати послання Путіна та сумлінно звітувати», — сказав Марк Галеотті, директор консалтингової компанії Mayak Intelligence у Великій Британії, автор кількох книг про Путіна і військову історію Росії.
Я вас уже просил давать ссылки.
Неужели так тяжело?
Что касается "ляльки Путіна", то что - лучше, чтобы была не лялька, кот. о чем-то договорилась, а потом Путин сказал нет?

По первой цитате удивили слова: "створити над заходом України зону протиповітряної оборони". В таком случае они создают «Небесний щит» не для Украины, а для себя.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:00

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.

Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після?
UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.

Украина одна из самых небезопасных стран мира — почти в самом низу рейтинга по уровню мира и безопасности, проверяемому по 23 показателям (внутренние конфликты, уровень насилия, милитаризация, терроризм и т. д.).
В версии 2025 года Украина заняла второе место среди самых опасных государств мира из 163 рассмотренных стран

О какой безопасности ты бредишь???

О какой медицине? Ты вообще с какой страны приехал к нам? Медицины бесплатной не существует.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:06

операція на меніску

  Бетон написав:
  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.

Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після?
UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.

Украина одна из самых небезопасных стран мира — почти в самом низу рейтинга по уровню мира и безопасности, проверяемому по 23 показателям (внутренние конфликты, уровень насилия, милитаризация, терроризм и т. д.).
В версии 2025 года Украина заняла второе место среди самых опасных государств мира из 163 рассмотренных стран

О какой безопасности ты бредишь???

О какой медицине? Ты вообще с какой страны приехал к нам? Медицины бесплатной не существует.

операція на меніску трохи більше $1К, може акурт скаже, що в Туреччині дешевше, а у Франції задармо (якщо є страховка).
Повторення Закону 24:7

  Xenon написав:
❗️Ухилянтів хочуть обмежувати так само, як і тих, хто не платить аліменти. Вже в березні відповідні законопроекти будуть розглядати, — нардеп Івченко.

Закон може включати такі обмеження:

▪️Заборона виїзду за межі України.
▪️Заборона керування транспортними засобами.
▪️Заборона користування зброєю (полювання).
▪️Арешт рахунків та майна.
▪️Штрафи за заборгованість: 20% (1 рік боргу), 30% (2 роки), 50% (3 роки і більше).
▪️Суспільно корисні роботи (від 120 до 240 годин) або арешт.
▪️Кримінальна відповідальність за злісне ухилення — обмеження або позбавлення волі до 3 років.

Повторення Закону 24:7
Коли буде хто знайдений, що вкрав кого з братів своїх, і буде поводитися з ним як із невільником, або й продасть його, то нехай помре той злодій, і ти вигубиш зло з-посеред себе.
  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.

Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після?
UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.


Не совсем понимаю, что вы доказать хотите? - если ЖЕК с нового года добавил в платежку пункт "на фарбу" - размером во все оплаты за предыдущий год - что теперь, в соседний новострой за пол-цены - нельзя переезжать, пока эти не "нафарбуются"?
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 14:30

Війна проти України йде далі, і вона буде до кінця, переговори — це добре, але наші цілі будуть(!) досягнуті, — медведєв.

Про те, що кінця війни не буде у цьому році кажуть 5 керівників розвідслужб у Європі.

https://www.reuters.com/world/europe/to ... 026-02-19/
:roll:

👀 «СБУ хотіло вбити Залужного в стриптиз-клубі Києва, де містився оперативний штаб Головнокомандувача ЗСУ»
- журналістка Яніна Соколова

https://www.facebook.com/share/p/1XH6zbdRub/
Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Не совсем понимаю, что вы доказать хотите? - если ЖЕК с нового года добавил в платежку пункт "на фарбу" - размером во все оплаты за предыдущий год - что теперь, в соседний новострой за пол-цены - нельзя переезжать, пока эти не "нафарбуются"?

Ну саме так це й працює. Поки не продаш квартиру - то доведеться платити. Тільки не ЖЕК, а ОСББ в нормальних будинках. І тариф як правило люди голосують. В даній ситуації - наголосували.
  Banderlog написав:
  Xenon написав:
❗️Ухилянтів хочуть обмежувати так само, як і тих, хто не платить аліменти. Вже в березні відповідні законопроекти будуть розглядати, — нардеп Івченко.

Закон може включати такі обмеження:

▪️Заборона виїзду за межі України.
▪️Заборона керування транспортними засобами.
▪️Заборона користування зброєю (полювання).
▪️Арешт рахунків та майна.
▪️Штрафи за заборгованість: 20% (1 рік боргу), 30% (2 роки), 50% (3 роки і більше).
▪️Суспільно корисні роботи (від 120 до 240 годин) або арешт.
▪️Кримінальна відповідальність за злісне ухилення — обмеження або позбавлення волі до 3 років.
не пройшло і 4 роки а вони все хочуть :lol:
Є ж дієвий механізм примусу? І за аліменти і штрафи за порушення правил дорожнього руху все працює? А тут ніяк. Бо не можно буде доїти ухилянтів...

пересування ліжок не дадуть результату , тільки нові пані, не замарені..., а де їх узяти ...
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Не совсем понимаю, что вы доказать хотите? - если ЖЕК с нового года добавил в платежку пункт "на фарбу" - размером во все оплаты за предыдущий год - что теперь, в соседний новострой за пол-цены - нельзя переезжать, пока эти не "нафарбуются"?

Ну саме так це й працює. Поки не продаш квартиру - то доведеться платити. Тільки не ЖЕК, а ОСББ в нормальних будинках. І тариф як правило люди голосують. В даній ситуації - наголосували.

Так квартира - съемная ;) А ЖЕК там или ОСББ - вообще не принципиально...
