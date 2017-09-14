RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:27

  АндрейМ написав:
  ЛАД написав: Кстати, там и АндрейМ мог бы найти применение

Но там же могли бы найти применение и Вы. Ваши дочери тоже могли бы там найти применение. Если мы следуем Вашей логике, что в ВСУ не нужны Рэмбо, то там могут найти применение все. Почему-то только от Андреев это применение требуется, а все остальные дееспособные граждане могут отдыхать. Чем Андреи так провинились? Если есть задания, которые не требуют физической силы или не боязни оружия, то их могут выполнять практически все, но требуют только от меня. Вы не находите это странным?

Андрюша, страдалец вы наш болезный.
Борец за равенство. :mrgreen:
Как это вы ещё не написали, что и Slon Nosov вполне мог служить с давлением 200. И после инсульта для человека можно найти применение в армии.
Я не писал,что это относится только к вам и никто не требует только от вас. Писал о том, что это касается и вас в том числе, так же, как и всех остальных.
Вы же хотите доказать, что это относится ко всем, кроме вас. "Не трогайте меня, я не могу!" Визжите, как поросёнок, которого тянут на убой. Успокойтесь уже, никто вас из-за границы призвать не сможет. Вы для себя выход нашли.
И да, есть очерёдность. И вы, к вашему сожалению, на очереди в первых рядах. А старики и женщины, как ни странно (для вас), в очереди намного дальше. Но вам хочется вообще не быть в очереди. К вашему сожалению, не получается. Напишите ещё, что и 100-летних стариков тоже надо призывать наравне с вами. "Равенство так равенство!"
Единственная (?) страна, где до сих пор служба была обязательна и для женщин, Израиль. Но и там женщин используют в тыловых частях и в бой не посылают. Хотя некоторые женщины требуют этого и иногда даже добиваются разрешения. Там бы вы тоже добивались равенства и кричали: "Почему женщин не посылают в бой? Почему только меня? У нас равноправие!"
Что делает с человеком элементарная трусость!
Какие только аргументы и громкие слова не находятся!
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 15:35

  Бетон написав:
  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.

Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після?
UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.

Украина одна из самых небезопасных стран мира — почти в самом низу рейтинга по уровню мира и безопасности, проверяемому по 23 показателям (внутренние конфликты, уровень насилия, милитаризация, терроризм и т. д.).
В версии 2025 года Украина заняла второе место среди самых опасных государств мира из 163 рассмотренных стран

О какой безопасности ты бредишь???

О какой медицине? Ты вообще с какой страны приехал к нам? Медицины бесплатной не существует.

На каком месте по безопасности может быть страна, в которой идёт полномасштабная война?
"О какой безопасности ты бредишь???"
Хотели безопасности, так надо было платить, как в Союзе.
Но тут упрекают Союз в отсутствии туалетной бумаги. В независимой Украине это было важнее. При этом нравилось бить горшки с сильным соседом.
Сегодня расхлёбываем.
ЛАД
Форум:
