ЛАД написав: Кстати, там и АндрейМ мог бы найти применение
Но там же могли бы найти применение и Вы. Ваши дочери тоже могли бы там найти применение. Если мы следуем Вашей логике, что в ВСУ не нужны Рэмбо, то там могут найти применение все. Почему-то только от Андреев это применение требуется, а все остальные дееспособные граждане могут отдыхать. Чем Андреи так провинились? Если есть задания, которые не требуют физической силы или не боязни оружия, то их могут выполнять практически все, но требуют только от меня. Вы не находите это странным?
Андрюша, страдалец вы наш болезный. Борец за равенство. Как это вы ещё не написали, что и Slon Nosov вполне мог служить с давлением 200. И после инсульта для человека можно найти применение в армии. Я не писал,что это относится только к вам и никто не требует только от вас. Писал о том, что это касается и вас в том числе, так же, как и всех остальных. Вы же хотите доказать, что это относится ко всем, кроме вас. "Не трогайте меня, я не могу!" Визжите, как поросёнок, которого тянут на убой. Успокойтесь уже, никто вас из-за границы призвать не сможет. Вы для себя выход нашли. И да, есть очерёдность. И вы, к вашему сожалению, на очереди в первых рядах. А старики и женщины, как ни странно (для вас), в очереди намного дальше. Но вам хочется вообще не быть в очереди. К вашему сожалению, не получается. Напишите ещё, что и 100-летних стариков тоже надо призывать наравне с вами. "Равенство так равенство!" Единственная (?) страна, где до сих пор служба была обязательна и для женщин, Израиль. Но и там женщин используют в тыловых частях и в бой не посылают. Хотя некоторые женщины требуют этого и иногда даже добиваются разрешения. Там бы вы тоже добивались равенства и кричали: "Почему женщин не посылают в бой? Почему только меня? У нас равноправие!" Что делает с человеком элементарная трусость! Какие только аргументы и громкие слова не находятся!
АндрейМ написав:За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.
Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після? UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.
Украина одна из самых небезопасных стран мира — почти в самом низу рейтинга по уровню мира и безопасности, проверяемому по 23 показателям (внутренние конфликты, уровень насилия, милитаризация, терроризм и т. д.). В версии 2025 года Украина заняла второе место среди самых опасных государств мира из 163 рассмотренных стран
О какой безопасности ты бредишь???
О какой медицине? Ты вообще с какой страны приехал к нам? Медицины бесплатной не существует.
На каком месте по безопасности может быть страна, в которой идёт полномасштабная война? "О какой безопасности ты бредишь???" Хотели безопасности, так надо было платить, как в Союзе. Но тут упрекают Союз в отсутствии туалетной бумаги. В независимой Украине это было важнее. При этом нравилось бить горшки с сильным соседом. Сегодня расхлёбываем.
ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ ... 3. рф не зможе прорвати фронт та не зможе вести війну два роки - це знову таки оцінки військових та економістів як з США, так і з Європи та, увага - Китаю. Я напишу докладний пост - чому воно так, а не інакше. Але прошу повірити у те, що наявна нахабність російських переговорників - спроба виграти час для останнього "рішучого ривка" навесні та влітку цього року. Надалі затухання війни неминуче, як неминучим може стати чи каскадний обвал, чи глибока рецесія, економіки рф. ...
ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ ... 3. рф не зможе прорвати фронт та не зможе вести війну два роки - це знову таки оцінки військових та економістів як з США, так і з Європи та, увага - Китаю. Я напишу докладний пост - чому воно так, а не інакше. Але прошу повірити у те, що наявна нахабність російських переговорників - спроба виграти час для останнього "рішучого ривка" навесні та влітку цього року. Надалі затухання війни неминуче, як неминучим може стати чи каскадний обвал, чи глибока рецесія, економіки рф. ...
Я більше схиляюся до негативних прогнозів. Таких "останніх" ривків буде ще багато. х... впевнений, що може перемогти, що ми посиплемось раніше за нього. Зараз РФ не може прорвати фронт. Але невідомо як зміниться ситуація до осені. В них людей не більшає, але в нас теж.
Hotab написав:А що про це пише закон України , громадянином якої ви добровільно є кілька десятків років?
«Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.» Це - з Конституції України. Давайте розбиратися хто із нас є громадянами? Там же не написано, що обовʼязок є лише у Андрія. Він є у громадян України. Ми ходимо по колу, пане Хотаб.
Обязанность не существует в вакууме. Если государство требует исполнения обязанности, логично спросить: права обеспечены? Безопасность, равенство перед законом, справедливые процедуры, одинаковые правила для всех? Ограничение свободы военными. Лечение, обучение и многое другое Обязанность гражданина — это часть договора. Но договор предполагает встречное исполнение. Иначе это уже не обязанность, а одностороннее требование. В Конституции написано про обязанность. Но там же написано и про права, и про то, что человек, его жизнь и достоинство — высшая ценность.
Я понимаю, когда вы пишете о том, что: "Если ты приходишь к власти под лозунгами о быстром мире, а через несколько лет страна живёт в условиях тотальной войны и мобилизации, люди вправе задать простой вопрос: где результат, зина", - я вас понимаю и поддерживаю. Но что вы имеете ввиду под "ограничением свободы военными"? Какие военные ограничивают вашу свободу и в чём? "Лечение, обучение и многое другое", - а что вы хотите? Всё это осталось в Конституции как пережиток социализма. Не нравился социализм, выбрали капитализм? Тож бачили очі, що купували... Нигде в мире нет бесплатного лечения. Да, есть медстрахование, но за него тоже надо платить. Обучение в некоторых странах бесплатное, но это тоже за счёт налогов. Андрея вы напрасно поддерживаете. Он борется не за соблюдение своих прав, его вполне устраивало то, как было в Украине. Единственное, чего он хочет - отказаться от своих обязанностей.
Краткое содержание - Германия и Франция могут отказаться от совместного проекта истребителя FCAS. - Закупка немецких истребителей F-35 последует за заказом на 35 самолетов, размещенным в 2022 году. - Этот шаг даст Германии время найти альтернативу самолету FCAS. БЕРЛИН/ВАШИНГТОН, 18 февраля (Reuters) - Германия рассматривает возможность заказа дополнительных истребителей F-35 американского производства, сообщили Reuters два источника. Этот шаг усилит зависимость Берлина от американских военных технологий, поскольку совместная программа создания истребителей нового поколения с Францией терпит неудачу. Один источник сообщил, что Берлин ведет переговоры, которые могут привести к закупке более 35 дополнительных самолетов. Второй источник не уточнил точное число. Оба источника предупредили, что исход переговоров пока неясен.
В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию представитель правительства Германии опроверг наличие каких-либо текущих планов по закупке дополнительных истребителей F-35. «Никаких планов нет, и никакого решения пока не принято», — заявил пресс-секретарь. Представитель министерства обороны в Берлине заявил в своем сообщении, что в настоящее время "нет конкретных планов или политических решений" относительно закупки дополнительных истребителей F-35. В 2022 году Германия закупила 35 таких самолетов, поставки которых должны начаться позднее в этом году. .......
Я більше схиляюся до негативних прогнозів. Таких "останніх" ривків буде ще багато. х... впевнений, що може перемогти, що ми посиплемось раніше за нього. Зараз РФ не може прорвати фронт. Але невідомо як зміниться ситуація до осені. В них людей не більшає, але в нас теж.
важно не тільки скільки є ресурсу але і як його залучають. станом на лютий окупаційних військ на території україни 2022: ~190 000 2023: ~315 000 2024: ~470 000 2025: ~600 000 2026: ~700 000 Для порівняння дані по Україні 2022: ~250 000 2023: ~700 000 2024: ~880 000 2025: ~950 000 2026: ~1 000 000 Співвідношення по особовому складу щоб було простіше оцінити динаміку 2022: 1.3 : 1 2023: 2.2 : 1 2024: 1.9 : 1 2025: 1.6 : 1 2026: 1.4 : 1 темпи зростання чисельності військ на лютий кожного року (у порівнянні з попереднім роком): ЗС РФ: 2023: +65% 2024: +49% 2025: +27% 2026: +18% Сили оборони України: 2023: +180% 2024: +25% 2025: +8% 2026: +5%
Я більше схиляюся до негативних прогнозів. Таких "останніх" ривків буде ще багато. х... впевнений, що може перемогти, що ми посиплемось раніше за нього. Зараз РФ не може прорвати фронт. Але невідомо як зміниться ситуація до осені. В них людей не більшає, але в нас теж.
важно не тільки скільки є ресурсу але і як його залучають станом на лютий окупаційних військ на території україни 2022: ~190 000 2023: ~315 000 2024: ~470 000 2025: ~600 000 2026: ~700 000 Для порівняння дані по Україні 2022: ~250 000 2023: ~700 000 2024: ~880 000 2025: ~950 000 2026: ~1 000 000
Статистика каже - якщо мусор на вході, то мусор на виході
Water написав:Banderlog та Саша скаржились шо мало людей. Ось люди. Я би ще громадянство давав, звісно після іспиту на знання української мови та історії. москалі дають без екзаменів, хто погодився підписать контракт.
Забудьте. Українське громадянство нікому не вперлось.
Це поки спадщину не потрібно приймати, тоді дуже вперлось )