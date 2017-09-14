Додано: Чет 19 лют, 2026 15:27

АндрейМ написав: ЛАД написав: Кстати, там и АндрейМ мог бы найти применение Кстати, там имог бы найти применение

Но там же могли бы найти применение и Вы. Ваши дочери тоже могли бы там найти применение. Если мы следуем Вашей логике, что в ВСУ не нужны Рэмбо, то там могут найти применение все. Почему-то только от Андреев это применение требуется, а все остальные дееспособные граждане могут отдыхать. Чем Андреи так провинились? Если есть задания, которые не требуют физической силы или не боязни оружия, то их могут выполнять практически все, но требуют только от меня. Вы не находите это странным? Но там же могли бы найти применение и Вы. Ваши дочери тоже могли бы там найти применение. Если мы следуем Вашей логике, что в ВСУ не нужны Рэмбо, то там могут найти применение все. Почему-то только от Андреев это применение требуется, а все остальные дееспособные граждане могут отдыхать. Чем Андреи так провинились? Если есть задания, которые не требуют физической силы или не боязни оружия, то их могут выполнять практически все, но требуют только от меня. Вы не находите это странным?

Андрюша, страдалец вы наш болезный.Борец за равенство.Как это вы ещё не написали, что ивполне мог служить с давлением 200. И после инсульта для человека можно найти применение в армии.Я не писал,что это относитсяк вам и никто не требует. Писал о том, что это касается и вас, так же, как и всех остальных.Вы же хотите доказать, что это относится ко всем,. "Не трогайте меня, я не могу!" Визжите, как поросёнок, которого тянут на убой. Успокойтесь уже, никто вас из-за границы призвать не сможет. Вывыход нашли.И да, есть очерёдность. И вы, к вашему сожалению, на очереди в первых рядах. А старики и женщины, как ни странно (для вас), в очереди намного дальше. Но вам хочется вообще не быть в очереди. К вашему сожалению, не получается. Напишите ещё, что и 100-летних стариков тоже надо призывать наравне с вами. "Равенство так равенство!"Единственная (?) страна, где до сих пор служба была обязательна и для женщин, Израиль. Но и там женщин используют в тыловых частях и в бой не посылают. Хотя некоторые женщины требуют этого и иногда даже добиваются разрешения. Там бы вы тоже добивались равенства и кричали: "Почему женщин не посылают в бой? Почему только меня? У нас равноправие!"Что делает с человеком элементарная трусость!Какие только аргументы и громкие слова не находятся!