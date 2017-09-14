|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 22 лют, 2026 15:49
Hotab написав:Vadim_
родичі по дружині, через Марокко якось за долярчики прибули в Італію,
Дружина чорношкіра в тебе? Родичі з Мозамбік добирались?
оттуда откуда у тебе Айфон или трусы сделанные там же , или ты любишь ходить без трусов?
п.с. неважно какой цвет, головне шоби була хазяйкою хати.
і я не харчуюся за межами хати кожного дня
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 22 лют, 2026 15:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 22 лют, 2026 15:50
Water написав: budivelnik написав:
Каву вирощують в Південній Америці
Завозять в мішках у Львів чи Закарпаття
Там обжарюють і фасують в кілограмові пакети....
Малюнок на пакеті (так само як і назва типу Лаваца, Дельмаєр, Старбакс, паулінг Амбасадор Крема і так далі ) - НІЧОГО не говорить про якість кави в пакеті...
Це в основному "сіра" або "чорна" кава. Чому? Жодна поважна фірма не допустить такої розфасовки. В нас постійно когось ловлять на таких підробках, але справа живе, бо вигідно.
Ні
Чорна чи сіра - це ВИКОРИСТАННЯ чужої торгової марки на упакуванні....
Кава, яку завезли зеленою з метою подальшої переробки для продажу під власною маркою - не являється контрабандою...
У Львові є завод Віденська Кава, офіційно імпортує зерна, офіційно реалізує свою продукцію...
Можливість купити пару тонн зеленої необсмаженої кави -це питання ціни а не якогось злочину типу крадіжка...
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 22 лют, 2026 15:53, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 лют, 2026 15:51
Vadim_
ты любишь ходить без трусов
Счаслівіє трусов не одевают (с)
Так дружина таки китаянка?
Як вона дозволяє глушити синьку тобі? Чи ти погрожуєш «щось не так - відправлю в Шанхай»
Додано: Нед 22 лют, 2026 15:54
Hotab написав:Vadim_
родичі по дружині, через Марокко якось за долярчики прибули в Італію,
Дружина чорношкіра в тебе? Родичі з Мозамбік добирались?
Вчора його дружина була вузькоока, прямим рейсом з Китаю, сьогодні з Мозамбіку. Шо буде завтра на опохміл?
Додано: Нед 22 лют, 2026 15:55
Hotab написав:
Будівельник пише що не женеться за написом на пачці, просто влаштовує якість .
Уточнення
Якість влаштовує не мене, якість влаштовує СПОЖИВАЧА...
Бо в мене відсутні зобовязання по формуванню смакових уподобань того чи іншого продукту.
Я слідкую за прибутком, а прибуток можливий тільки там де враховані вподобання споживача і співвідношення ціна/якість з ціна/прибутковість
Додано: Нед 22 лют, 2026 15:57
budivelnik
Я слідкую за прибутком
А хунтер з Німеччини за вами і якістю паперу ваших стаканчиків.
У дурака завжди має бути робота, яку він вважає потрібною 😅
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:02
Hotab
От стаканчики в мене якраз погані бо дешеві.... але піднімати ціну на каву в стаканчику на 3 грн за рахунок зміни стаканчика з одношарового на кількашаровий(не так опікає руки і є більш твердим) я якось не хочу, та й експеримент коли стояли поряд дорогі і дешеві стаканчики (з автоматичним перерахуванням ціни кави), показав що геморою більше ніж толку...
Тому питання вирішене просто
Якщо стаканчик не тече(кожен сотий тече) то все нормально , якщо тече - даю безкоштовно інший (клієнт вставляє стаканчик в стаканчик і питання вирішене)
Ну і є парочка клієнтів які ВІДРАЗУ просять два стаканчика ( в основному літом) і за своє побажання платять...
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:06
budivelnik написав:Hotab
От стаканчики в мене якраз погані бо дешеві.... але піднімати ціну на каву в стаканчику на 3 грн за рахунок зміни стаканчика з одношарового на кількашаровий(не так опікає руки і є більш твердим) я якось не хочу, та й експеримент коли стояли поряд дорогі і дешеві стаканчики (з автоматичним перерахуванням ціни кави), показав що геморою більше ніж толку...
Тому питання вирішене просто
Якщо стаканчик не тече(кожен сотий тече) то все нормально , якщо тече - даю безкоштовно інший (клієнт вставляє стаканчик в стаканчик і питання вирішене)
Ну і є парочка клієнтів які ВІДРАЗУ просять два стаканчика ( в основному літом) і за своє побажання платять...
Все вірно, все має свій ціновий сегмент, і свого споживача. У мене була ойтішниця, вона просто буквально «вимагала» (своїм вибором кавʼярні) гофрований, бо це зручніше і приємніше . Але ж вона і платити була готова за таке «скільки скажуть». Якщо ніша «роботяги після роботи» - вони проголосують за простіше, аби не переплачувати.
Он Хунтеру нагадав, що він тут і в будні і вихідні чергує, так прокинулась совість, пішов хоч сина побачить, поспілкується . Пояснить йому, чому він живе з татком в Німеччині на соціалі (розкаже йому чергову страшилку про ТЦК)
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 22 лют, 2026 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:08
Hotab написав:Vadim_
ты любишь ходить без трусов
Счаслівіє трусов не одевают (с)
Так дружина таки китаянка?
Як вона дозволяє глушити синьку тобі? Чи ти погрожуєш «щось не так - відправлю в Шанхай»
филлипинка
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:13
Vadim_ написав: Hotab написав:Vadim_
ты любишь ходить без трусов
Счаслівіє трусов не одевают (с)
Так дружина таки китаянка?
Як вона дозволяє глушити синьку тобі? Чи ти погрожуєш «щось не так - відправлю в Шанхай»
филлипинка
Ця ніша зайнята .
«Дівчата, не вірте ви всім цим стереотипам, що в японців маленькі члени! У мене був японець — все нормально, навіть дуже добре, розмір стандартний, все працювало як треба, ніяких проблем! А як він стогнав на японському, і які брудні компліменти на вухо на своєму шепотів!! »
Але ми розійшлися… Бо виявилося, що він не японець, а дагестанець»
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 22 лют, 2026 16:15, всього редагувалось 1 раз.
