Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 15:49

  Hotab написав:Vadim_

родичі по дружині, через Марокко якось за долярчики прибули в Італію,


Дружина чорношкіра в тебе? Родичі з Мозамбік добирались?

оттуда откуда у тебе Айфон или трусы сделанные там же , или ты любишь ходить без трусов?
п.с. неважно какой цвет, головне шоби була хазяйкою хати.
і я не харчуюся за межами хати кожного дня
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 22 лют, 2026 15:52, всього редагувалось 2 разів.
Vadim_
 
Повідомлень: 4768
З нами з: 23.05.14
Подякував: 650 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 15:50

  Water написав:
  budivelnik написав:Каву вирощують в Південній Америці
Завозять в мішках у Львів чи Закарпаття
Там обжарюють і фасують в кілограмові пакети....
Малюнок на пакеті (так само як і назва типу Лаваца, Дельмаєр, Старбакс, паулінг Амбасадор Крема і так далі ) - НІЧОГО не говорить про якість кави в пакеті...

Це в основному "сіра" або "чорна" кава. Чому? Жодна поважна фірма не допустить такої розфасовки. В нас постійно когось ловлять на таких підробках, але справа живе, бо вигідно.
Ні
Чорна чи сіра - це ВИКОРИСТАННЯ чужої торгової марки на упакуванні....
Кава, яку завезли зеленою з метою подальшої переробки для продажу під власною маркою - не являється контрабандою...
У Львові є завод Віденська Кава, офіційно імпортує зерна, офіційно реалізує свою продукцію...
Можливість купити пару тонн зеленої необсмаженої кави -це питання ціни а не якогось злочину типу крадіжка...
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 лют, 2026 15:53, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28006
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 15:51

Vadim_

ты любишь ходить без трусов


Счаслівіє трусов не одевают (с)
Так дружина таки китаянка?
Як вона дозволяє глушити синьку тобі? Чи ти погрожуєш «щось не так - відправлю в Шанхай»
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17919
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 15:54

  Hotab написав:Vadim_
родичі по дружині, через Марокко якось за долярчики прибули в Італію,

Дружина чорношкіра в тебе? Родичі з Мозамбік добирались?

Вчора його дружина була вузькоока, прямим рейсом з Китаю, сьогодні з Мозамбіку. Шо буде завтра на опохміл?
Water
 
Повідомлень: 3976
З нами з: 06.03.12
Подякував: 69 раз.
Подякували: 262 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Будівельник пише що не женеться за написом на пачці, просто влаштовує якість .
Уточнення
Якість влаштовує не мене, якість влаштовує СПОЖИВАЧА...
Бо в мене відсутні зобовязання по формуванню смакових уподобань того чи іншого продукту.
Я слідкую за прибутком, а прибуток можливий тільки там де враховані вподобання споживача і співвідношення ціна/якість з ціна/прибутковість
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28006
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 15:57

budivelnik

Я слідкую за прибутком


А хунтер з Німеччини за вами і якістю паперу ваших стаканчиків.
У дурака завжди має бути робота, яку він вважає потрібною 😅
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17919
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:02

Hotab
От стаканчики в мене якраз погані бо дешеві.... але піднімати ціну на каву в стаканчику на 3 грн за рахунок зміни стаканчика з одношарового на кількашаровий(не так опікає руки і є більш твердим) я якось не хочу, та й експеримент коли стояли поряд дорогі і дешеві стаканчики (з автоматичним перерахуванням ціни кави), показав що геморою більше ніж толку...
Тому питання вирішене просто
Якщо стаканчик не тече(кожен сотий тече) то все нормально , якщо тече - даю безкоштовно інший (клієнт вставляє стаканчик в стаканчик і питання вирішене)
Ну і є парочка клієнтів які ВІДРАЗУ просять два стаканчика ( в основному літом) і за своє побажання платять...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28006
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:06

  budivelnik написав:Hotab
От стаканчики в мене якраз погані бо дешеві.... але піднімати ціну на каву в стаканчику на 3 грн за рахунок зміни стаканчика з одношарового на кількашаровий(не так опікає руки і є більш твердим) я якось не хочу, та й експеримент коли стояли поряд дорогі і дешеві стаканчики (з автоматичним перерахуванням ціни кави), показав що геморою більше ніж толку...
Тому питання вирішене просто
Якщо стаканчик не тече(кожен сотий тече) то все нормально , якщо тече - даю безкоштовно інший (клієнт вставляє стаканчик в стаканчик і питання вирішене)
Ну і є парочка клієнтів які ВІДРАЗУ просять два стаканчика ( в основному літом) і за своє побажання платять...

Все вірно, все має свій ціновий сегмент, і свого споживача. У мене була ойтішниця, вона просто буквально «вимагала» (своїм вибором кавʼярні) гофрований, бо це зручніше і приємніше . Але ж вона і платити була готова за таке «скільки скажуть». Якщо ніша «роботяги після роботи» - вони проголосують за простіше, аби не переплачувати.

Он Хунтеру нагадав, що він тут і в будні і вихідні чергує, так прокинулась совість, пішов хоч сина побачить, поспілкується . Пояснить йому, чому він живе з татком в Німеччині на соціалі (розкаже йому чергову страшилку про ТЦК)
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 лют, 2026 16:08, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17919
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:08

  Hotab написав:Vadim_

ты любишь ходить без трусов


Счаслівіє трусов не одевают (с)
Так дружина таки китаянка?
Як вона дозволяє глушити синьку тобі? Чи ти погрожуєш «щось не так - відправлю в Шанхай»

филлипинка
Vadim_
 
Повідомлень: 4768
З нами з: 23.05.14
Подякував: 650 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:13

  Vadim_ написав:
  Hotab написав:Vadim_

ты любишь ходить без трусов


Счаслівіє трусов не одевают (с)
Так дружина таки китаянка?
Як вона дозволяє глушити синьку тобі? Чи ти погрожуєш «щось не так - відправлю в Шанхай»

филлипинка

Ця ніша зайнята .



«Дівчата, не вірте ви всім цим стереотипам, що в японців маленькі члени! У мене був японець — все нормально, навіть дуже добре, розмір стандартний, все працювало як треба, ніяких проблем! А як він стогнав на японському, і які брудні компліменти на вухо на своєму шепотів!! »
Але ми розійшлися… Бо виявилося, що він не японець, а дагестанець»

Востаннє редагувалось Hotab в Нед 22 лют, 2026 16:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17919
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
