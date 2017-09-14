RSS
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:чомусь він може працювати, лише коли його хтось фінансує...

бо соціалізм/соціальна держава менш ефективна ніж капіталізм.
Капіталістичні експлуататори можуть вичавити все із робітника. Саме вони борються із профсоюзами і придумали, що "соромно говорити яка в тебе зарплата"
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 22 лют, 2026 16:16, всього редагувалось 1 раз.
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:бо соціалізм/соціальна держава менш ефективна ніж капіталізм.
То що ми будемо будувати?
капіталізм а потім соціальну державу
чи відразу соціальну Державу... але при умові що нам на це хтось гроші дасть?
а черги бажаючих я якось не бачу.
  Дюрі-бачі написав:Капіталістичні експлуататори можуть вичавити все із робітника.
Труси-Хрестик
Щоб менше капіталісти чавили (або щоб тиск менеше відчувався) потрібно надати працівнику більш дороге місце праці...
А щоб надати більш дороге - то треба вичавити з працівника...

То що будемо робити?
На халяву -не дають
Чавити -Ви проти
Як ЗАРОБИМО на покращення за пару років - те що інші заробляли сотні років?
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:18

  budivelnik написав:
  Water написав:
  budivelnik написав:Каву вирощують в Південній Америці
Завозять в мішках у Львів чи Закарпаття
Там обжарюють і фасують в кілограмові пакети....
Малюнок на пакеті (так само як і назва типу Лаваца, Дельмаєр, Старбакс, паулінг Амбасадор Крема і так далі ) - НІЧОГО не говорить про якість кави в пакеті...

Це в основному "сіра" або "чорна" кава. Чому? Жодна поважна фірма не допустить такої розфасовки. В нас постійно когось ловлять на таких підробках, але справа живе, бо вигідно.
Ні
Чорна чи сіра - це ВИКОРИСТАННЯ чужої торгової марки на упакуванні....
Кава, яку завезли зеленою з метою подальшої переробки для продажу під власною маркою - не являється контрабандою...
У Львові є завод Віденська Кава, офіційно імпортує зерна, офіційно реалізує свою продукцію...
Можливість купити пару тонн зеленої необсмаженої кави -це питання ціни а не якогось злочину типу крадіжка...

Звісно, це завод, але не смаження кави у Закарпатті та розфасовка у пакети Лавацца. Завод купляє оптом відповідно довгострокових контрактів, завод не продасть мішок зеленої кави будь-кому.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:25

  budivelnik написав:
  Hotab написав:Будівельник пише що не женеться за написом на пачці, просто влаштовує якість .
Уточнення
Якість влаштовує не мене, якість влаштовує СПОЖИВАЧА...

А тебе показалось, что с этим кто-то спорил? :lol:
Я просто подскажу: есть люди, которые довольны "качеством" растворимых стиков...
2
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:26

  Water написав:
  budivelnik написав:
  Water написав:Це в основному "сіра" або "чорна" кава. Чому? Жодна поважна фірма не допустить такої розфасовки. В нас постійно когось ловлять на таких підробках, але справа живе, бо вигідно.
Ні
Чорна чи сіра - це ВИКОРИСТАННЯ чужої торгової марки на упакуванні....
Кава, яку завезли зеленою з метою подальшої переробки для продажу під власною маркою - не являється контрабандою...
У Львові є завод Віденська Кава, офіційно імпортує зерна, офіційно реалізує свою продукцію...
Можливість купити пару тонн зеленої необсмаженої кави -це питання ціни а не якогось злочину типу крадіжка...
Звісно, це завод, але не смаження кави у Закарпатті та розфасовка у пакети Лавацца. Завод купляє оптом відповідно довгострокових контрактів, завод не продасть мішок зеленої кави будь-кому.
Давайте уточнимо про що ми говоримо..
1 Я можу ОФІЦІЙНО купити хоч мішок, хоч тонну, хоч десятки тонн зеленої необсмаженої кави в мішках з усіма необхідними документами (сертифікатами і так далі)
2 Є БАГАТО підприємств в Україні( офіційно близько 30 компаній), які ЗАКУПОВУЮТЬ зелену в мішках і переробляють (обсмажують , мелять , фасують ) при чому фасують як у упаковки свого бренду, так і в упаковки з брендом замовника.
3 Я писав про те, що ВІДРІЗНИТИ пакет Лаваца офіційного постачальника, від пакету Лаваца підвального постачальника - неможливо
Тому я заключаючи договори про поставку обсмаженої кави - отримую цю каву взагалі в не брендованих пакетах , хоча й можу замовити напис на пакеті ФОП Будівельник....(просто за все треба платити)
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Я просто подскажу: есть люди, которые довольны "качеством" растворимых стиков...
І що ?
Це робить їх меншими естетами ніж ти?
А є люди які взагалі не пють каву..
І знову і ЩО ?
1
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:30

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Я просто подскажу: есть люди, которые довольны "качеством" растворимых стиков...
І що ?
Це робить їх меншими естетами ніж ти?
А є люди які взагалі не пють каву..
І знову і ЩО ?

Є такі «мастять шпаринку»(с) (Шаман) щоб з другої спроби вислизнути в Німеччину. І звідти нюхають, чи то гарна кава у Львові , чи роботяга хоче стік.
😅
6
7
4
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:То що будемо робити?
На халяву -не дають

Я бачу 2 варіанти:
1. влада знаходить варіанти як переконати дати "халяву"
2. Народ, який може працювати, обирає іншу державу, а в Україні залишаються пенсіонери.
1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:32

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Я просто подскажу: есть люди, которые довольны "качеством" растворимых стиков...
І що ?

И то: вместо того, что бы просто написать "да жолуди" (спокойно написать пару слов про базар на ЗУ) - флуд на пару страниц непойми о чем :oops:
2
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:37

  budivelnik написав:
  Water написав:
  budivelnik написав:Ні
Чорна чи сіра - це ВИКОРИСТАННЯ чужої торгової марки на упакуванні....
Кава, яку завезли зеленою з метою подальшої переробки для продажу під власною маркою - не являється контрабандою...
У Львові є завод Віденська Кава, офіційно імпортує зерна, офіційно реалізує свою продукцію...
Можливість купити пару тонн зеленої необсмаженої кави -це питання ціни а не якогось злочину типу крадіжка...
Звісно, це завод, але не смаження кави у Закарпатті та розфасовка у пакети Лавацца. Завод купляє оптом відповідно довгострокових контрактів, завод не продасть мішок зеленої кави будь-кому.
Давайте уточнимо про що ми говоримо..
1 Я можу ОФІЦІЙНО купити хоч мішок, хоч тонну, хоч десятки тонн зеленої необсмаженої кави в мішках з усіма необхідними документами (сертифікатами і так далі)

Згідно договору. Для чого заводу продавать вам зелену каву, якщо він сам її смажить, на цьому заробляє? Кавові зерна вони не безлімітні. Придбать саме мішок- ну не знаю, дивлячись яка буде ціна, звісно ціна повинна влаштовувать завод.
2 Є БАГАТО підприємств в Україні( офіційно близько 30 компаній), які ЗАКУПОВУЮТЬ зелену в мішках і переробляють (обсмажують , мелять , фасують ) при чому фасують як у упаковки свого бренду, так і в упаковки з брендом замовника.

Я вам більше скажу, багато підприємств працюють з кавовим концентратом. Нічого такого, але це вже перероблена кава, тіпа жмих, який додатково "пропарили" і отримали концентрат. Далі він йде на виготовлення усіляких десертів, напоїв, енергетиків, сиропів.
3 Я писав про те, що ВІДРІЗНИТИ пакет Лаваца офіційного постачальника, від пакету Лаваца підвального постачальника - неможливо

Це ви так думаєте.
