Додано: Нед 22 лют, 2026 16:45

Water написав: Для чого заводу продавать вам зелену каву, якщо він сам її смажить, на цьому заробляє? Для чого заводу продавать вам зелену каву, якщо він сам її смажить, на цьому заробляє?

1 Тобто по вашому в цьому світі продають виключно кінцевий продукт?2 Те що додатково обсмажити це додаткові витрати і якщо можна продати з тією ж маржею що і після додаткової обробки - то завод відмовиться?3 В наш час підробляють грошові знаки а не те що пластикові пакети під каву.При чомуСудова експертиза вартістю в пару тисяч гривень- зможе визначити легальний чи нелегальний пакет..А от як це зможе зробити пересічний дивлячись на ці пакети на полицях магазину - я не уявляю.ПСзабийте в гугльПодивитесь скільки бажаючих ВАМ продати каву в мішках без обробки..Ми живемо в глобальному світі, тому якщо у Вас є гроші і бажання отримати якийсь продукт - то завжди зявиться можливість і бажаючі цей продукт вам надати ( навіть якщо він заборонений до відкритого обігу)