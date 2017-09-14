RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:39

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:То що будемо робити?
На халяву -не дають

Я бачу 2 варіанти:
1. влада знаходить варіанти як переконати дати "халяву"
2. Народ, який може працювати, обирає іншу державу, а в Україні залишаються пенсіонери.

Обирайте іншу державу, якщо це буде Казахстан(для мене на превеликий жаль), Китай (це є фактом) на вас чекають купу відкриттів 🙃
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:39

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Hotab написав:Будівельник пише що не женеться за написом на пачці, просто влаштовує якість .
Уточнення
Якість влаштовує не мене, якість влаштовує СПОЖИВАЧА...

А тебе показалось, что с этим кто-то спорил? :lol:
Я просто подскажу: есть люди, которые довольны "качеством" растворимых стиков...

ось перший приклад. великий поцінювач й кави, й пива - коли на форумі пише. потім розчинить собі каву, вип'є Балтику 9 - й далі кнопку скарга тицяти :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:41

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:То що будемо робити?
На халяву -не дають
Я бачу 2 варіанти:
1. влада знаходить варіанти як переконати дати "халяву"
2. Народ, який може працювати, обирає іншу державу, а в Україні залишаються пенсіонери.
1 Забудь варіант
ХТОСЬ ШУКАЄ ТОБІ.... - це фантазія, яка НІКОЛИ не приведе тебе до того що ти хочеш , бо дадуть тобі те що ЗМОГЛИ(захотіли ті хто шукав)
2 Забудь фантазію що переміщення кудись покращує життя того хто перемістився....
Виключення - бувають
Типу - перемістилось 100 осіб ,
10 виграли , 20 залишились при своїх ,70 програли..
Якщо ти науковець то в стані це перевірити.

А раз так - то навіщо переміщатись туди де з ймовірністю в 70% ти програєш( програш в двох випадках з трьох)?
3 Пункт 2 в повній мірі стосується першого покоління переміщених ,
для другого покоління розподіл наступний
20 виграли , 30 залишились при своїх , 50 програли
Для третього покоління
50% виграли , 50% програли
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:43

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:[
Якість влаштовує не мене, якість влаштовує СПОЖИВАЧА...

А тебе показалось, что с этим кто-то спорил? :lol:
Я просто подскажу: есть люди, которые довольны "качеством" растворимых стиков...

ось перший приклад. великий поцінювач й кави, й пива - коли на форумі пише. потім розчинить собі каву, вип'є Балтику 9 - й далі кнопку скарга тицяти :mrgreen:

Перед тв , де відеоряд «полный контакт» з рудольфовичом 😅
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:Для чого заводу продавать вам зелену каву, якщо він сам її смажить, на цьому заробляє?
1 Тобто по вашому в цьому світі продають виключно кінцевий продукт?
2 Те що додатково обсмажити це додаткові витрати і якщо можна продати з тією ж маржею що і після додаткової обробки - то завод відмовиться?
3 В наш час підробляють грошові знаки а не те що пластикові пакети під каву.
При чому
Судова експертиза вартістю в пару тисяч гривень- зможе визначити легальний чи нелегальний пакет..
А от як це зможе зробити пересічний дивлячись на ці пакети на полицях магазину - я не уявляю.

ПС
забийте в гугль
оптові продавці зеленої кави в україні
Подивитесь скільки бажаючих ВАМ продати каву в мішках без обробки..
Ми живемо в глобальному світі, тому якщо у Вас є гроші і бажання отримати якийсь продукт - то завжди зявиться можливість і бажаючі цей продукт вам надати ( навіть якщо він заборонений до відкритого обігу)
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 22 лют, 2026 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Виключення - бувають
От прям зараз з України перемістилось 7-8 млн., з них десь в 5-6 млн. життя покращилось. Ефект низької бази у всій красі.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:49

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Виключення - бувають
От прям зараз з України перемістилось 7-8 млн., з них десь в 5-6 млн. життя покращилось. Ефект низької бази у всій красі.
Дурень думкою багатіє....
Проживання в соціальному житлі з перебуванням на соціалці або з оплатою по мінімуму - це для тебе покращення?
мені тебе шкода.....
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:50

  budivelnik написав:
  Water написав:Для чого заводу продавать вам зелену каву, якщо він сам її смажить, на цьому заробляє?

А от як це зможе зробити пересічний дивлячись на ці пакети на полицях магазину - я не уявляю.


Просто купить напрямую у поставщика? 🤔 Понятное дело - не для всех стран вариант.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:52

  budivelnik написав:
  Water написав:Для чого заводу продавать вам зелену каву, якщо він сам її смажить, на цьому заробляє?
1 Тобто по вашому в цьому світі продають виключно кінцевий продукт?
2 Те що додатково обсмажити це додаткові витрати і якщо можна продати з тією ж маржею що і після додаткової обробки - то завод відмовиться?

Ні, ні. Але й ви будете продавать каву не собі в збиток, вірно? Чи дорожче від "Львівської кави" з брендом "Кава будівельна" у вас її розгребуть? Ви будете смажити якісніше заводу?
А от як це зможе зробити пересічний дивлячись на ці пакети на полицях магазину - я не уявляю.

В цьому й питання, як попала підробка на полицю магазину.
Або шо йде на виробництво.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 16:53

  budivelnik написав:
  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Виключення - бувають
От прям зараз з України перемістилось 7-8 млн., з них десь в 5-6 млн. життя покращилось. Ефект низької бази у всій красі.

Проживання в соціальному житлі з перебуванням на соціалці або з оплатою по мінімуму

А эти домыслы — официальной статистикой - можно подтвердить? :lol:
