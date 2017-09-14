|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:39
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
То що будемо робити?
На халяву -не дають
Я бачу 2 варіанти:
1. влада знаходить варіанти як переконати дати "халяву"
2. Народ, який може працювати, обирає іншу державу, а в Україні залишаються пенсіонери.
Обирайте іншу державу, якщо це буде Казахстан(для мене на превеликий жаль), Китай (це є фактом) на вас чекають купу відкриттів 🙃
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:39
_hunter написав: budivelnik написав: Hotab написав:
Будівельник пише що не женеться за написом на пачці, просто влаштовує якість .
Уточнення
Якість влаштовує не мене, якість влаштовує СПОЖИВАЧА...
А тебе показалось, что с этим кто-то спорил?
Я просто подскажу: есть люди, которые довольны "качеством" растворимых стиков...
ось перший приклад. великий поцінювач й кави, й пива - коли на форумі пише. потім розчинить собі каву, вип'є Балтику 9 - й далі кнопку скарга тицяти
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:41
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
То що будемо робити?
На халяву -не дають
Я бачу 2 варіанти:
1. влада знаходить варіанти як переконати дати "халяву"
2. Народ, який може працювати, обирає іншу державу, а в Україні залишаються пенсіонери.
1 Забудь варіант
ХТОСЬ ШУКАЄ ТОБІ.... - це фантазія, яка НІКОЛИ не приведе тебе до того що ти хочеш , бо дадуть тобі те що ЗМОГЛИ(захотіли ті хто шукав)
2 Забудь фантазію що переміщення кудись покращує життя того хто перемістився....
Виключення - бувають
Типу - перемістилось 100 осіб ,
10 виграли , 20 залишились при своїх ,70 програли..
Якщо ти науковець то в стані це перевірити.
А раз так - то навіщо переміщатись туди де з ймовірністю в 70% ти програєш( програш в двох випадках з трьох)?
3 Пункт 2 в повній мірі стосується першого покоління переміщених ,
для другого покоління розподіл наступний
20 виграли , 30 залишились при своїх , 50 програли
Для третього покоління
50% виграли , 50% програли
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:43
Shaman написав: _hunter написав: budivelnik написав:
[
Якість влаштовує не мене, якість влаштовує СПОЖИВАЧА...
А тебе показалось, что с этим кто-то спорил?
Я просто подскажу: есть люди, которые довольны "качеством" растворимых стиков...
ось перший приклад. великий поцінювач й кави, й пива - коли на форумі пише. потім розчинить собі каву, вип'є Балтику 9 - й далі кнопку скарга тицяти
Перед тв , де відеоряд «полный контакт» з рудольфовичом 😅
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:45
Water написав:
Для чого заводу продавать вам зелену каву, якщо він сам її смажить, на цьому заробляє?
1 Тобто по вашому в цьому світі продають виключно кінцевий продукт?
2 Те що додатково обсмажити це додаткові витрати і якщо можна продати з тією ж маржею що і після додаткової обробки - то завод відмовиться?
3 В наш час підробляють грошові знаки а не те що пластикові пакети під каву.
При чому
Судова експертиза вартістю в пару тисяч гривень- зможе визначити легальний чи нелегальний пакет..
А от як це зможе зробити пересічний дивлячись на ці пакети на полицях магазину - я не уявляю.
ПС
забийте в гугль оптові продавці зеленої кави в україні
Подивитесь скільки бажаючих ВАМ продати каву в мішках без обробки..
Ми живемо в глобальному світі, тому якщо у Вас є гроші і бажання отримати якийсь продукт - то завжди зявиться можливість і бажаючі цей продукт вам надати ( навіть якщо він заборонений до відкритого обігу)
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 22 лют, 2026 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:47
budivelnik написав:
Виключення - бувають
От прям зараз з України перемістилось 7-8 млн., з них десь в 5-6 млн. життя покращилось. Ефект низької бази у всій красі.
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:49
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Виключення - бувають
От прям зараз з України перемістилось 7-8 млн., з них десь в 5-6 млн. життя покращилось. Ефект низької бази у всій красі.
Дурень думкою багатіє....
Проживання в соціальному житлі з перебуванням на соціалці або з оплатою по мінімуму - це для тебе покращення?
мені тебе шкода.....
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:50
budivelnik написав: Water написав:
Для чого заводу продавать вам зелену каву, якщо він сам її смажить, на цьому заробляє?
А от як це зможе зробити пересічний дивлячись на ці пакети на полицях магазину - я не уявляю.
Просто купить напрямую у поставщика? 🤔 Понятное дело - не для всех стран вариант.
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:52
budivelnik написав: Water написав:
Для чого заводу продавать вам зелену каву, якщо він сам її смажить, на цьому заробляє?
1 Тобто по вашому в цьому світі продають виключно кінцевий продукт?
2 Те що додатково обсмажити це додаткові витрати і якщо можна продати з тією ж маржею що і після додаткової обробки - то завод відмовиться?
Ні, ні. Але й ви будете продавать каву не собі в збиток, вірно? Чи дорожче від "Львівської кави" з брендом "Кава будівельна" у вас її розгребуть? Ви будете смажити якісніше заводу?
А от як це зможе зробити пересічний дивлячись на ці пакети на полицях магазину - я не уявляю.
В цьому й питання, як попала підробка на полицю магазину.
Або шо йде на виробництво.
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:53
budivelnik написав: Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Виключення - бувають
От прям зараз з України перемістилось 7-8 млн., з них десь в 5-6 млн. життя покращилось. Ефект низької бази у всій красі.
Проживання в соціальному житлі з перебуванням на соціалці або з оплатою по мінімуму
А эти домыслы — официальной статистикой - можно подтвердить?
