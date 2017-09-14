Покращилось? У 63%?
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:53
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:55
Додано: Нед 22 лют, 2026 16:55
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:01
Це вже відбувається тривалий час. Війна лише погіршила ситуацію. Україна перетворюється на країну жінок і пенсіонерів, але жінки теж виїдуть до того, як стануть пенсіонерками. Я не розумію дії влади.
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:02
Ще раз
Про що ми говоримо?
Про вихід на світовий ринок з метою захоплення цього ринку? - тоді стільки зеленої кави оптовики України Вам не продадуть, бо ВЕСЬ обєм імпорту кави в Україну в 2023 році (включаючи мелену, розчинну і так далі) всього 44 750 000 кілограм
1/100 000 цього імпорту забрав я..
Всього вирощують в рік 9 000 000 000 кг (тобто наш імпорт 0,49% від світового випуску)
Якщо ж ми говоримо про створення якогось регіонального виробника з обємом випуску 10 тонн/рік - то він ЗАВЖДИ знайде в Україні оптовика який забезпечить таким обємом , та сама Віденська кава може переробити 4000 тонн рік(9% від всього імпорту кави в Україну)
Тому
Якщо берете багато - то у Вас є лабораторія і способи визначення сортовості того що берете
Якщо берете мало то вірите на слово в того в кого берете...
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:05
1 Я двома руками ЗА виїзд пенсіонерів і людей передпенсійного віку при умові що пенсію вони будуть отримувати там, особливо якщо їм буде там краще
2 Влада це ми , тому що собі зробимо - те собі й отримаємо....
Як наявність того чи іншого прізвища в кріслі найвеличнішого - змінить Вашу продуктивність праці?
Бо тільки від продуктивності залежить обєми і вартість створеного , а значить Ваше благополуччя у Ваших руках.
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:06
З 14 року у 100% є щанс навіть за незгоди отримати світле майбутнє, завдяки. Мала частина за ржавий рупь у віці 33 років, без досягнень, буде у чорному закутку вбивати 23 роки дівчину у якій було все життя попереду і сідати на прожитєвий термін )
Як ваші справи? але я люблю чесність. Ви втратили, повертатися немає куди. Оренда у 30-45 років це не та оренда що у 45-65 років. Як воно покращилося? Наскільки соціальне життя на пенсії вас влаштовує? Нажаль зробити зуби я не вважаю досягненням на відміну від Летусрока )
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:08
А если - как по закону - и тут и там?
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:11
Нема такого права
Є інше
Україна має угоди про соціальне забезпечення з 23 країнами, що дозволяють враховувати стаж, набутий в обох державах, та отримувати пенсію.
.
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:15
якщо на соціалці вони мають більше чим продаючи твою каву, то ці казки про те як тобі їх шкода перестають діяти.
Головна причина чому народ не їхав це не погіршення життя при виїзді. Це страх невідомого. В нас народ інертний. Але чим більше виїхають тим більше їдуть до них.
По західних обласних центрах воно мало замітно, в деяких взагалі бум будівництва, але зі сходу продовжують їхати масово.
