Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:21
budivelnik написав: _hunter написав:
А если - как по закону - и тут и там?
Нема такого права
Є інше
Україна має угоди про соціальне забезпечення з 23 країнами, що дозволяють враховувати стаж, набутий в обох державах, та отримувати пенсію.
Договори поділяються
на територіальні (сплачує країна проживання)
та пропорційні (кожна країна платить за свій стаж)
Тобто або або
.
Коли виїхав за хабар (і молодого штурмовика вивіз 😅) , далі право обговорювати який сенс
ну вот с остальными странами (кроме тех 23х) эта страна - платит свои долговые обязательства, а та страна - свои.
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:23
budivelnik написав:
1 Я двома руками ЗА виїзд пенсіонерів і людей передпенсійного віку при умові що пенсію вони будуть отримувати там, особливо якщо їм буде там краще
Так, я розумію, що Ви виступаєте за депопуляцію України, але виїжджають не пенсіонери, а молоді люди. Пенсіонери чи люди передпенсійного віку не виїдуть, оскільки пенсію вони можуть отримувати виключно в Україні, у державі, в якій вони її заробили.
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:29
stm написав:
stm написав:
Як ваші справи?
Наскільки соціальне життя на пенсії вас влаштовує?
Яке соціальне життя на якій пенсії?
Все супер, падаєм.
PS: Равіолі зі шпінатом та рікотою- л...но.
прошутто треба додавати або тунця консервованого
Ви ж не у Італії, де також живе моє серце. Давайте на чистоту. Скільки років щомісячно ви маєте відкладати на життя не в соціальному житлі за рахунок не українських платників податків? Навіть якщо я продам активи в Україні такі самі у Німеччині мені будуть х4,5. Мови я не знаю, це проблема, клієнти будуть х0 допоки я не виправлю. У всьому є математика, і коли мені розказують як Хантер з ростова на 500є "вирвався у люди", як він повернеться щоб гарно жити в Україні, у мене питання: пенсія то 35 років стажу, це ми вже скоординували з ЄС. На які шиші він і 5-6 млн. збираються жити? Ви відкладаєте єври? Достатньо щоб за повернення при 5-7% відсотків інфляції річної, мінімум 10 років самостійно себе забезпечувати базовими потребами, медицина в Україні не така гарна ж, то має бути окрема стаття )
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:48
_hunter написав:
А эти домыслы — официальной статистикой - можно подтвердить?
гляньте статистику того, яка кількість повернулась і яка збирається повернутись. Особливо в розрізі мешканок із Закарпаття, щоб мінімізувати фактор впливу війни. .
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:51
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
А эти домыслы — официальной статистикой - можно подтвердить?
гляньте статистику того, яка кількість повернулась і яка збирається повернутись. Особливо в розрізі мешканок із Закарпаття, щоб мінімізувати фактор впливу війни. .
Де її глянути?
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:56
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
А эти домыслы — официальной статистикой - можно подтвердить?
гляньте статистику того, яка кількість повернулась і яка збирається повернутись. Особливо в розрізі мешканок із Закарпаття, щоб мінімізувати фактор впливу війни. .
так я наоборот: там человек утверждает, что где-то под 5 лямов народу - в социальном жилье живет - что звучит несколько фантастично...
Додано: Нед 22 лют, 2026 17:56
stm написав: Water написав: stm написав:
Як ваші справи?
Наскільки соціальне життя на пенсії вас влаштовує?
Яке соціальне життя на якій пенсії?
Все супер, падаєм.
PS: Равіолі зі шпінатом та рікотою- л...но.
Ви ж не у Італії, де також живе моє серце. Давайте на чистоту. Скільки років щомісячно ви маєте відкладати на життя не в соціальному житлі за рахунок не українських платників податків? Навіть якщо я продам активи в Україні такі самі у Німеччині мені будуть х4,5. Мови я не знаю, це проблема, клієнти будуть х0 допоки я не виправлю. У всьому є математика, і коли мені розказують як Хантер з ростова на 500є "вирвався у люди", як він повернеться щоб гарно жити в Україні, у мене питання: пенсія то 35 років стажу, це ми вже скоординували з ЄС. На які шиші він і 5-6 млн. збираються жити? Ви відкладаєте єври? Достатньо щоб за повернення при 5-7% відсотків інфляції річної, мінімум 10 років самостійно себе забезпечувати базовими потребами, медицина в Україні не така гарна ж, то має бути окрема стаття )
То ви мене питаєте як фінансового консультанта?
Мову вивчите.
Стосовно нерухомості, звідки я знаю? Дивлячись в якому ви статусі, якщо вискочите заміж, або одружитесь з німцем/нею... якщо вам довподоби їх менталітет.
А далі шо, якісь оптові поставки в Неньку якогось місцевого лайна, як самозайнята особа і все у вас вийде, мабуть.
PS: Ви випадково не знаєте як дістатись того клятого потягу Берлін-Паріз?
