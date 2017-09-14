|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 22 лют, 2026 20:40
stm написав:
Я хочу
Меня не волнует то, что Вы хотите. Ещё раз переспрошу - кто, чёрт побери, Вы такая? Дам подсказку - никто. Мы можем беседовать нормально, цивилизованно, с уважением друг к другу. Иначе Вам - в кабак, где Вас поймут и примут. Я Вам об этом уже давно писал.
АндрейМ
Додано: Нед 22 лют, 2026 20:44
_hunter написав: Water написав:
але канадці молодці, особливо Драйден.
Т.е. Штаты золото - не выиграли?
Слабак, срср-Канада наше всьо.
Water
-
Додано: Нед 22 лют, 2026 20:46
АндрейМ написав: stm написав:
Я хочу
Меня не волнует то, что Вы хотите. Ещё раз переспрошу - кто, чёрт побери, Вы такая? Дам подсказку - никто. Мы можем беседовать нормально, цивилизованно, с уважением друг к другу. Иначе Вам - в кабак, где Вас поймут и примут. Я Вам об этом уже давно писал.
Ні, це неможливо. Ви ссите у очі, і видєте це за божу росу, а я такого не поважаю ) Гроші на благоє діло можуть зробити нас ближче гендернорівноправними. )
stm
Додано: Нед 22 лют, 2026 20:47
fler написав:
Що ми там маємо робити?
Якщо все, що Ви вмієте робити, це - "бути жінкою", то відповіді у мене для Вас нема. Сучасні люди думають про те, що вони вміють робити, а не про свою стать. Ви, якщо я правильно Вас зрозумів, бачите себе виключно як додатком чоловіка. Ви знайшли свого "справжнього" чоловіка, тому а) відчепіться від інших чоловіків, б) приймайте свою долю такою, яка вона є, якщо Ваш чоловік відмовляється Вас захищати, а Ви повністю йому довірились. Це був Ваш вибір.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Нед 22 лют, 2026 20:57, всього редагувалось 1 раз.
АндрейМ
Додано: Нед 22 лют, 2026 20:52
Water написав: _hunter написав: Water написав:
але канадці молодці, особливо Драйден.
Т.е. Штаты золото - не выиграли?
Слабак, срср-Канада наше всьо.
Ааа, понял - это как вчера с викингами в Порто - набор вообще ни с чем не относящихся слов? 🤔
_hunter
Додано: Нед 22 лют, 2026 20:52
stm написав:
а я такого не поважаю )
АндрейМ написав:
кто, чёрт побери, Вы такая?
Кого волнует то, кого Вы уважаете? Вы все эти "уважения" раздаёте как Королева Британии? Вы можете успокоиться? Я Вас не уважаю, но Вы мне продолжаете писать...
АндрейМ
Додано: Нед 22 лют, 2026 20:56
АндрейМ написав: stm написав:
а я такого не поважаю )
АндрейМ написав:
кто, чёрт побери, Вы такая?
Кого волнует то, кого Вы уважаете? Вы все эти "уважения" раздаёте как Королева Британии? Вы можете успокоиться? Я Вас не уважаю, но Вы мне продолжаете писать...
Це вже 6 чи 7 пост про те як ви мене не поважаєте. Це взаємно. Але гендерна рівність у донатах тут при чому? Це ж наша повага до ЗСУ у грошових одиницях без розпорошеня у кого п***, а у кого пеніс. Рівноправ'я за яке ви боретесь, чи ні?
stm
Додано: Нед 22 лют, 2026 21:03
stm написав:
Але гендерна рівність у донатах тут при чому?
Не при чём. Но спрашивал я Вас не об этом, правильно? Я Вас спрашивал платите ли Вы те мизерные налоги, которые Украины собирает с наёмных работников. А потом я Вас спросил почему Вы против платить не 18% НДФО, а 50% за привилегию не иметь обязанности воевать. Какими Вы видите свои обязанности перед государством и обществом? Про донаты я говорить не собираюсь, так как многие люди врут. Не говорю, что Вы это делаете. Но давайте говорить о налогах. У Вас, как у женщины, это - единственная обязанность перед Украиной. Почему Вы так избегаете об этом говорить? Какая разница как Вы даёте Украине деньги - донатами или налогами?
АндрейМ
Додано: Нед 22 лют, 2026 21:06
АндрейМ написав:
"35 лет стажа" - ни о чём. Украина - единственная страна в Европе, в которой работники не платят социальные взносы со своей зарплаты. Где ещё есть такие тепличные условия для наёмных работников - 18% НДФО + 5% военного сбора и ноль отчислений на медицину и пенсии? Где есть ФОПы, которыми Вы можете избегать участия в финансировании потребностей страны?
Ти дурак?
1 ЗАВЖДИ платився Пенсійний збір ( спочатку 36%+6% соцстрах) потім 22% з ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ....
Тобто працівник ЗАРОБЛЯВ, а ПРАЦЕДАВЕЦЬ виступав податковим агентом який зароблене працівником за працівника платив для того щоб можна було виплатити зарплату.
2 ФОПи з 2004 року платять ЄСВ 22% ОБОВЯЗКОВО , але могли платити , могли не платити до 2004, правда якщо НЕ платили , то в стаж період в якому не було проплат не зараховується
Ти звідки пишеш?
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 22 лют, 2026 21:14, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Додано: Нед 22 лют, 2026 21:09
Hotab написав: Water написав: АндрейМ написав:
От них зависит пенсия пожилых людей, того же ЛАДа.
Пенсію ЛАДа я візьму на себе, з Hotab'ом важче.
Не прибідняйся, всього 26)
Чомусь в мене підозра що малось на увазі не суми а тривалості виплат....
budivelnik
