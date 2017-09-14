RSS
  #<1 ... 168741687516876168771687816879>
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 22:31

  hxbbgaf написав:Отут про те, що відбувається в армії.
https://kyivindependent.com/investigati ... hter-unit/
Це просто жах. Які совкові садюги влаштували людям це пекло на Землі? А потім дивуються, чого нема добровольців.



Це так твоя ГИДНІСТЬ перемогла :mrgreen:
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 22:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

так ті бидлани хоч не зїбались
мої розовощокі каструлькі все поодалі від України опинились
я таки зроблю так, щоб майданом наступні покоління будуть плюватись, а діти зневажати батьків типу рджкз\бетона, навіть щасливе ірландське дитинство не зарахується
слово парасюк буде такою лайкою, що рештки сімейства змінять прізвища і втекуть десь ближче до Грєналандії
поняв ти, рогулятина, сашакбл??
які ти до мене взагалі претензії міг мати??
ти мені вже пожитті повинен за те що в моїй Україні наробило бидляцька звіромаса
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 22 лют, 2026 22:46, всього редагувалось 4 разів.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 22:38

  stm написав:8 пост без суми донату, а починалося "Я готовий 50% віддавати!". п*** я чую здалеку ) по податкам ви теж програєте. Висококваліфікований без водійських прав чоловік 😉

Что Вы делали до войны? Как Вы участвовали в жизни государства? Уклонялись от налогов? Война закончится, я надеюсь скоро. Что Вы будете делать? Донатить Вы перестанете. Сейчас Вы донатите, так как в этом есть прямой интерес у Вас. После окончания войны Вы донатить перестанете. В чём будет заключаться Ваша роль в государстве?

Да, я готов платить половину дохода, чтобы не иметь воинской обязанности. Вам не понять, так как у Вас её нет и Вы хотите паразитировать на других.

Я боюсь автомобилей и у меня нет прав, что, в принципе, понятно, так как одно происходит из другого. Что в этом смешного? Мне права для работы не нужны. Я также не люблю пиво и футбол. Что ещё Вас “веселит” в других людях?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 23 лют, 2026 00:08, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 22:41

  АндрейМ написав:
  fler написав:Тобто, якщо я відмовляюся у 45+ пертися за кордон шукати долі, залишаючи тут батьків 70+, чоловіка й сина, а також кидаючи стабільну роботу й бізнес, то це означає що я себе бачу "виключно додатком чоловіка"?

Ви написали, що Вас хтось примушує виїжджати. У Вас все добре. У Вас є стабільна робота і бізнес. Не вистачає лише тих, хто готовий це захищати. Хто Вас змушує їхати в інші країни?

Як це Хто? Ви. І навіть термін встановили - до пенсії. Сказав як відрізав: :D
  АндрейМ написав:Україна перетворюється на країну жінок і пенсіонерів, але жінки теж виїдуть до того, як стануть пенсіонерками.

Чи це про якихось інших жінок йдеться? Як мені зрозуміти про кого ви пишете?
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 22:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

12 років як його ГИДНІСТЬ перемогла, а садюги все рівно "совкові" :mrgreen:
через засилля таких антисовкових нюхоклеїв Україна і стала мішенню номер 1
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:03

парасюки, гундосики на потіху коломою, москві, всьому світу понівечили Мою Україну
я вас ненавиджу Святою Ненавистю і зроблю все, щоб ваші імена, ваші політичні рухи і дії будуть піддані Прокляттю Пам'яті (Damnatio memoriae)
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:05

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Ну якщо і путін не готувався до війни (і дійсно, атакуючі угруповання були не таким вже і гігантським, максимально несприятливі погодні умови, в кацапському обозі їхали автозаки зі щитами та дубинками) та при цьому таки зумів "за три дня" фактично "проїхати" Чернігівщину, Сумщину, підійти впритул до Києва та Харкова, забрати майже без бою північ Луганщини, Привзов'я з ЗАЕС і правий берег Херсонщини, то це взагалі вирок Зе. Це показує, до якого жалюгідного стану довів оборону держави Потужний з 2019 до 2022.

ЛАД, а шмідт то правий.
Всё-таки нет.
Армия создаётся не за день и даже не за год. Для этого нужен достаточно длительный срок.
И разрушается тоже не за 2 года.
Тем более, что расходы на армию при Зеленском не уменьшились, а даже несколько увеличились. Я несколько раз приводил данные.
Начало войны говорит о слабости нашей армии и героизме наших бойцов. И о бездарной работе росс. разведки и Генштаба, несмотря на на похвалы Герасимову со стороны Залужного.
Кстати, насчёт перемещения наших войск до начала войны.
Какие-то перемещения, конечно, нужны, армия не должна стоять на самых границах. Но и не должна быть слишком далеко. Всё-таки опасные направления должны быть прикрыты заранее.
И это ответственность Генщтаба.
6
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:32

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Ваш вариант "нормальных темпов", может быть, и удался бы.
Но с другой стороны, это хотел ещё Ющенко.
Порошенко стремился вступить и в ЕС, и в НАТО, даже изменил ради этого еонституцию. Да и Зеленский в этом отношении не отставал. Но за 8 лет нас не приняли ни туда, ни туда.

Так в тому ти й проблема. Тому що цим треба було починати займатися в 91му. Тоді б ввійшли ДО 14го. Та й 14го би не було в том вигляді, що ми йогог отримали
Может быть.
А, может, и нет.
При желании (с их стороны) нас могли бы принять и с 2005 до 2014.
Но сейчас гадать об этом не имеет смысла. Это всё уже прошло.
Надо думать о будушем.
Прошлое можно и нужно изучать только для того, чтобы не наступать дважды на те же грабли.
При этом не стоит и наступать на новые. :)
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:40

  hxbbgaf написав:Отут про те, що відбувається в армії.
https://kyivindependent.com/investigati ... hter-unit/
Це просто жах. Які совкові садюги влаштували людям це пекло на Землі? А потім дивуються, чого нема добровольців.

При чому тут совкові садюги? Це ж латиноамерикаські найманці, їх тог
О і беруть що в них є військові традиції і вміння добиватись дисципліни.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:При желании (с их стороны) нас могли бы принять и с 2005 до 2014.
Як Ви уявляєте прийом в НАТО країни в якої згідно з опитуванням 2006 року
https://www.bbc.com/ukrainian/domestic/story/2006/03/060309_ukr_nato_oh
Згідно з лютневими опитуваннями різних соціологічних служб, членство України в НАТО підтримують від близько 20 до 30 % українців, не підтримують – близько половини,
