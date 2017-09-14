Для многих 500 евро + бесплатное жильё + бесплатная медицина это таки покращення. Или, как минимум, не ухудшение.
Додано: Пон 23 лют, 2026 03:06
Додано: Пон 23 лют, 2026 03:18
Звідки ці цифри? Роботодавець сплачує 22% від нарахованої заробітної плати найманого працівника. Мінімум - десь 1900 гривень з мінімальної ЗП, а максимум - десь 38000 гривень з максимальної бази в розмірі десь 173000 гривень. Я розумію, що Ви нікому таких ЗП не платите, але у моїй сфері платять. Про які 36+6% мова? Я кажу, що в усіх інших країнах Європі оті 22% ЄСВ ділилися б порівну між працівником і роботодавцем. Я б сплачував 11% і роботодавець би сплачував 11%. Так само і в США, але там ставки нижче, бо соціальне забезпечення нижче.
Писав я про податки не Вам, а стм. І писав я це не для того, щоб обговорити як працює пенсійна система в Україні (вона не працює), а спитати стм як працює вона. Вона говорить дуже багато про донати, які, як явище, виникли через війну, а мені цікаво як вона приймала участь у державі до війни. До виникнення донатів. Війна закінчиться. І мені цікаво чи вважає вона, що на цьому, із донатами, закінчаться її внески у фінансування нашої держави. Ветеранам війни платитимуть не з донатів, а з «чистої» заробітної плати українців.
Додано: Пон 23 лют, 2026 03:50
Разница всё же заметная:
СА - население 35,3 млн. (при этом треть - иммигранты);
Иран - 91,57 млн.
В 2,5 раза больше.
При этом население Ирана очень быстро растёт - в 2015 было 78,4 млн, в 2022 -88,5 млн.
Но не спорю, благодаря своей политике СА живёт значительно лучше. ВВП(ППС) на душу в 4 раза выше. Но, кстати, у Ирана практически такой же, как в Украине.
Но речь была не об экономических результатах, а только о причинах проблем с водой. Основная проблема там всё же не в "трубах", а в климатических и погодных условиях.
Додано: Пон 23 лют, 2026 04:24
Додано: Пон 23 лют, 2026 04:28
Додано: Пон 23 лют, 2026 04:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 23 лют, 2026 07:00
