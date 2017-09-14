|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:20
budivelnik написав: барабашов написав:
Ждуны это ж пенсы у которых стоял на Бабкину и Зыкину когда УССР ще була в рублёвой зоне же?
На календар -дивились?
Сьогодні 2026 рік.....
Середня тривалість хай 66 років
Тобто ждуни це ПІСЛЯ 1960 року народження, вони практично в совку не працювали , це перше покоління працівників які працювали в Україні.
1960+20=1980-1991=11
Vadim_
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:23
Xenon написав:
❗️Або ми дійдемо до завершення війни, або не дійдемо — і це означатиме її продовження. До кінця, — Буданов.
Або зустріне блакитноока блондинка динозавра в Італії, або не зустріне, імовірність 50%:50%.
P.S.
"Ми" - роман Зам'ятіна
P.P.S.
Агітка від Асі
flyman
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:35
Banderlog написав: stm написав:
Розселення військових: ВА може залучатися до організації розселення військовослужбовців (наприклад, у порожніх квартирах) задля забезпечення оплати комунальних послуг військовими, що запобігає накопиченню боргів у власників.
Немає кримінального правопорушення ) Є офіційний перелік територій які під окупацією і у зоні бойових дій. Там діють окремі законодавчі ініціативи.
а як ви то собі уявляєте порожня квартіра?
Там напис як в мультіку -живітє хто хотітє?
ва ніхто такий обовязок не прописав, то для чого їм ламати двері і пускати хз кого? Чи ви думаєте населення перед тим як виїхати заносить ключі в сільраду?
Бандерлог, я кажу що існують окремі території де діють окремі закони. Що ніхто ключі не заносить, але ЗСУ має можливість прожиття у порожній квартирі - це не є кримінальним правопорушенням ) у законодавстві визначен факт порожньості, факту ключів і дозволу власника на цих територіях законодавством не встановлено )
stm
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:46
stm написав: Banderlog написав: stm написав:
Розселення військових: ВА може залучатися до організації розселення військовослужбовців (наприклад, у порожніх квартирах) задля забезпечення оплати комунальних послуг військовими, що запобігає накопиченню боргів у власників.
Немає кримінального правопорушення ) Є офіційний перелік територій які під окупацією і у зоні бойових дій. Там діють окремі законодавчі ініціативи.
а як ви то собі уявляєте порожня квартіра?
Там напис як в мультіку -живітє хто хотітє?
ва ніхто такий обовязок не прописав, то для чого їм ламати двері і пускати хз кого? Чи ви думаєте населення перед тим як виїхати заносить ключі в сільраду?
Бандерлог, я кажу що існують окремі території де діють окремі закони. Що ніхто ключі не заносить, але ЗСУ має можливість прожиття у порожній квартирі - це не є кримінальним правопорушенням ) у законодавстві визначен факт порожньості, факту ключів і дозволу власника на цих територіях законодавством не встановлено )
З неоплатного боргу це списується, чи #єтадругоє?
flyman
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:47
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
не зараз - десь рік тому. вийшов час петляти, халява закінчилась... що незрозуміло? ваші в Німеччині як, на якому етапі?
Я ж там вчера повторял старую новость - половина "беженцев" (это с детьми и пенсионерами, вроде посчитано) - уже трудоустроились. И это один из худших результатов по ЕС...
краще було б посилання, а не я десь чув. добре, а що робить інша половина?..
загуглишь - DW/IAB.
А остальные 20% (показатель по стране) ждут или пока мужей выпустят или дети вырастут
_hunter
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:50
Xenon написав:
❗️Або ми дійдемо до завершення війни, або не дійдемо — і це означатиме її продовження. До кінця, — Буданов.
Глубокомысленно... А чтобы холодная вода стала горячей - ее нужно подогреть. (с)
Судя по тому, как настойчиво его транслируют - выборы таки не за горами...
_hunter
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:53
budivelnik написав: Letusrock написав:
як там українці бідують в загниваючій Німеччині
Якщо порівнювати мягке з зеленим то можна прийти до мокрих висновків...
А если еще учесть, что вышепридуманных людей - где-то 10% осталось - выводы вообще коричневые будут?
_hunter
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:55
Faceless написав:
Що за дурниці? ЄСВ 22% це не платять?
Те, що вони нараховуються на фонд оплати праці то нічого кардинально не міняє
Як це воно кардинально не міняє, якщо ЄСВ сплачується за рахунок власних коштів роботодавця, а не працівника? В Україні я сплачую лише ПДФО та ВЗ. ЄСВ - «проблема» роботодавця. Мої колеги з Франції та Британії зі своєї ЗП, тобто зі своїх власних коштів, сплачують соціальні внески, тобто на руки отримують ще менше, ніж я (умовно, звичайно), а роботодавець несе менше витрат. До речі, одна із причин, а може і головна причина «сірих» зарплат в Україні - саме те, що роботодавці не хочуть нести витрати по сплаті ЄСВ.
АндрейМ
Додано: Пон 23 лют, 2026 15:59
flyman написав:
З неоплатного боргу це списується, чи #єтадругоє?
Законодавством не встановлено поняття неоплатного боргу ) Рівноправ'я як бачимо по АндріюМ важливо, він за нього бореться з усіх сил, але гендернорівноправний донат, як підтвердження, викликає понос про що завгодно, окрім цифри поваги до ЗСУ )
stm
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:05
_hunter написав: Xenon написав:
❗️Або ми дійдемо до завершення війни, або не дійдемо — і це означатиме її продовження. До кінця, — Буданов.
Глубокомысленно... А чтобы холодная вода стала горячей - ее нужно подогреть. (с)
Судя по тому, как настойчиво его транслируют - выборы таки не за горами...
А тут - еще глубокомысленнее
В нас є корупція, але ми з нею боремось, і ми молодці, —
сам-себя не похвалишь? 🤔
_hunter
