Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:20

  budivelnik написав:
  барабашов написав:Ждуны это ж пенсы у которых стоял на Бабкину и Зыкину когда УССР ще була в рублёвой зоне же?
На календар -дивились?
Сьогодні 2026 рік.....
Середня тривалість хай 66 років
Тобто ждуни це ПІСЛЯ 1960 року народження, вони практично в совку не працювали , це перше покоління працівників які працювали в Україні.

1960+20=1980-1991=11
Vadim_
 
Повідомлень: 4769
З нами з: 23.05.14
Подякував: 651 раз.
Подякували: 532 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:23

"Ми" - роман Зам'ятіна

  Xenon написав:
❗️Або ми дійдемо до завершення війни, або не дійдемо — і це означатиме її продовження. До кінця, — Буданов.

Або зустріне блакитноока блондинка динозавра в Італії, або не зустріне, імовірність 50%:50%.

P.S.
"Ми" - роман Зам'ятіна

P.P.S.
Агітка від Асі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42385
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1629 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:35

  Banderlog написав:
  stm написав:
Розселення військових: ВА може залучатися до організації розселення військовослужбовців (наприклад, у порожніх квартирах) задля забезпечення оплати комунальних послуг військовими, що запобігає накопиченню боргів у власників.
Немає кримінального правопорушення ) Є офіційний перелік територій які під окупацією і у зоні бойових дій. Там діють окремі законодавчі ініціативи.

а як ви то собі уявляєте порожня квартіра?
Там напис як в мультіку -живітє хто хотітє? :lol: ва ніхто такий обовязок не прописав, то для чого їм ламати двері і пускати хз кого? Чи ви думаєте населення перед тим як виїхати заносить ключі в сільраду?

Бандерлог, я кажу що існують окремі території де діють окремі закони. Що ніхто ключі не заносить, але ЗСУ має можливість прожиття у порожній квартирі - це не є кримінальним правопорушенням ) у законодавстві визначен факт порожньості, факту ключів і дозволу власника на цих територіях законодавством не встановлено )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6240
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:46

З неоплатного боргу це списується

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:
Розселення військових: ВА може залучатися до організації розселення військовослужбовців (наприклад, у порожніх квартирах) задля забезпечення оплати комунальних послуг військовими, що запобігає накопиченню боргів у власників.
Немає кримінального правопорушення ) Є офіційний перелік територій які під окупацією і у зоні бойових дій. Там діють окремі законодавчі ініціативи.

а як ви то собі уявляєте порожня квартіра?
Там напис як в мультіку -живітє хто хотітє? :lol: ва ніхто такий обовязок не прописав, то для чого їм ламати двері і пускати хз кого? Чи ви думаєте населення перед тим як виїхати заносить ключі в сільраду?

Бандерлог, я кажу що існують окремі території де діють окремі закони. Що ніхто ключі не заносить, але ЗСУ має можливість прожиття у порожній квартирі - це не є кримінальним правопорушенням ) у законодавстві визначен факт порожньості, факту ключів і дозволу власника на цих територіях законодавством не встановлено )

З неоплатного боргу це списується, чи #єтадругоє?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42385
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1629 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:47

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:не зараз - десь рік тому. вийшов час петляти, халява закінчилась... що незрозуміло? ваші в Німеччині як, на якому етапі?

Я ж там вчера повторял старую новость - половина "беженцев" (это с детьми и пенсионерами, вроде посчитано) - уже трудоустроились. И это один из худших результатов по ЕС...

краще було б посилання, а не я десь чув. добре, а що робить інша половина?..

загуглишь - DW/IAB.
А остальные 20% (показатель по стране) ждут или пока мужей выпустят или дети вырастут
_hunter
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:50

  Xenon написав:
❗️Або ми дійдемо до завершення війни, або не дійдемо — і це означатиме її продовження. До кінця, — Буданов.

Глубокомысленно... А чтобы холодная вода стала горячей - ее нужно подогреть. (с)
Судя по тому, как настойчиво его транслируют - выборы таки не за горами...
_hunter
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:53

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:як там українці бідують в загниваючій Німеччині
Якщо порівнювати мягке з зеленим то можна прийти до мокрих висновків...

А если еще учесть, что вышепридуманных людей - где-то 10% осталось - выводы вообще коричневые будут? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:55

  Faceless написав:Що за дурниці? ЄСВ 22% це не платять?
Те, що вони нараховуються на фонд оплати праці то нічого кардинально не міняє

Як це воно кардинально не міняє, якщо ЄСВ сплачується за рахунок власних коштів роботодавця, а не працівника? В Україні я сплачую лише ПДФО та ВЗ. ЄСВ - «проблема» роботодавця. Мої колеги з Франції та Британії зі своєї ЗП, тобто зі своїх власних коштів, сплачують соціальні внески, тобто на руки отримують ще менше, ніж я (умовно, звичайно), а роботодавець несе менше витрат. До речі, одна із причин, а може і головна причина «сірих» зарплат в Україні - саме те, що роботодавці не хочуть нести витрати по сплаті ЄСВ.
АндрейМ
 
Повідомлень: 770
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 15:59

  flyman написав:З неоплатного боргу це списується, чи #єтадругоє?

Законодавством не встановлено поняття неоплатного боргу ) Рівноправ'я як бачимо по АндріюМ важливо, він за нього бореться з усіх сил, але гендернорівноправний донат, як підтвердження, викликає понос про що завгодно, окрім цифри поваги до ЗСУ )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6240
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:05

Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:
  Xenon написав:
❗️Або ми дійдемо до завершення війни, або не дійдемо — і це означатиме її продовження. До кінця, — Буданов.

Глубокомысленно... А чтобы холодная вода стала горячей - ее нужно подогреть. (с)
Судя по тому, как настойчиво его транслируют - выборы таки не за горами...

А тут - еще глубокомысленнее :lol:
В нас є корупція, але ми з нею боремось, і ми молодці, —

сам-себя не похвалишь? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
