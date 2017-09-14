|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:06
АндрейМ написав: Faceless написав:
Що за дурниці? ЄСВ 22% це не платять?
Те, що вони нараховуються на фонд оплати праці то нічого кардинально не міняє
Як це воно кардинально не міняє, якщо ЄСВ сплачується за рахунок власних коштів роботодавця, а не працівника? В Україні я сплачую лише ПДФО та ВЗ. ЄСВ - «проблема» роботодавця. Мої колеги з Франції та Британії зі своєї ЗП, тобто зі своїх власних коштів, сплачують соціальні внески, тобто на руки отримують ще менше, ніж я (умовно, звичайно), а роботодавець несе менше витрат. До речі, одна із причин, а може і головна причина «сірих» зарплат в Україні - саме те, що роботодавці не хочуть нести витрати по сплаті ЄСВ.
Що за чухня, які власні кошти роботодавця.
Для роботодавця це в принципі те саме, що і ПДФО, які він, як агент, сплачує з нарахованої зарплати. Просто бухгалтерські проводки трохи інші. Але і на ПДФО і на ЄСВ заробляє робітник, інакше нафіг він кому був би треба.
Можливо, люди були б більш обізнані, скільки вони сплачують, якби порядок нарахування ЄСВ був такий самий, як і ПДФО. Проте дізнатися то не складно, кожен може зайти в кабінет ПФ. А так різниці як такої немає, і це банальна брехня, що робітники не сплачують в ПФ
9
3
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:14
було конкретне питання. Letusrock нічого конкретного обговорювати не вміє, то починає маячню писати. я на відміну від тебе іншим не заздрю. мої знайомі більш-менш нормально влаштувалися. в кого в Україні непогано було - й там працюють, головне - працювати. й вміти вчитися. вантажнику/охоронцю з АТБ мову вчити важко.
Востаннє редагувалось Shaman
в Пон 23 лют, 2026 16:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:18
sashaqbl написав:
...............
Так в тому то й проблема, що не визнавши своїх помилок, ми будемо наступати на ті ж самі граблі раз за разом.
..............
Так я ж про то й пишу насправді. Наша проблема в тому, що ми надто довго старалися триматися Росії. Поки не змінилося покоління. А зараз пожинаємо плоди того. Якби в 91 голосували не за Кравчука, а за когось, хто за Європу і НАТО - то ситуація було б трошки інакшою зараз.
Что касается НАТО, то это не ошибка влади. Невозможно было моментально изменить настроения народа, десятилетиями привыкшего воспринимать НАТО как врагов.
Ну и нейтралитет тогда воспринимался вполне положительно и, возможно, был оправдан. Вот только забыли или не знали, что нейтралитет и разоружение разные вещи.
Ну и против ЕС настроения были гораздо слабее и не мешали туда вступить. Но нас не рвались туда принимать. Как не рвутся и сейчас.
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:18
_hunter
ти не давай посилання на заборонені ресурси - ніхто тебе банити не буде. за DW не банять
а так поки злив, цифри ти скоріше вигадав чи взяв на російських смітниках
живуть за що люди? й до речі влаштувалися - що роблять - розкладають товари на полицях, клінінг?
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:21
Shaman написав: ЛАД написав:
............
Опять много слов, но что изменилось сейчас
, вы так и не написали.
Аби побалакати.
не зараз - десь рік тому. вийшов час петляти, халява закінчилась... що незрозуміло? ваші в Німеччині як, на якому етапі?
Что изменилось год назад?
Изменился подход к новым
беженцам. Для старых
всё пока что остаётся неизменным.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 23 лют, 2026 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:22
_hunter написав: Xenon написав:
❗️Або ми дійдемо до завершення війни, або не дійдемо — і це означатиме її продовження. До кінця, — Буданов.
Глубокомысленно... А чтобы холодная вода стала горячей - ее нужно подогреть. (с)
Судя по тому, как настойчиво его транслируют - выборы таки не за горами...
це той який обіцяв кофе в Криму ?і те кофе вже кілька років як кисне
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:23
АндрейМ написав:
Кого? Як? Де? Коли? Ви знову мене з кимось
плутаєте. Ви знову до мене чіпляєтесь.
Досить вже БРЕХАТИ. Чи не ТИ розказував про ПЕЧЕРНИЙ СЕКСИЗМ
, в якому з тебе щось вимагають через те, що ти по паспорту чоловік? Так, мене це ображає, бо в моєму оточенні вистачає жінок, в яких, на відміну від тебе є яйця.
Я можу зрозуміти людей, які втекли, тихенько донатять і не відсвічують. В мене такі знайомі є і в мене з ними нормальні стосунки, і я ніколи їх не ображаю.
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:24
ЛАД написав:
Ну и против ЕС настроения были гораздо слабее и не мешали туда вступить. Но нас не рвались туда принимать. Как не рвутся и сейчас.
Законодавство внутрішнє не має бути з протиріччями доктринам ЄС.
Як приклад зерно і куряче м'ясо не мають містити таку кількість заборонених ЄС речовин. Проходження митниці не має бути у ручному режимі. А це складно. Більше того вступ до ЄС це непотрібні митниці по кордону з ЄС )
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:28
ЛАД написав:
Что касается НАТО, то это не ошибка влади. Невозможно было моментально изменить настроения народа, десятилетиями привыкшего воспринимать НАТО как врагов.
Я не кажу, що це помилка влади. Кравчук був тим, ким був. Проблема в тому, що народ його вибрав.
В Литві ж таких не вибирали.
Якщо ми не зробимо висновки, чому ми вибирали клоунів весь цей час - то будемо наступати на ті ж граблі знову і знов.
P.S. Я вже можливо писав раніше, в 2008 році розмовляв з рідною сестрою Романа Шухевича, яка жила в Нальчику. Так от, вона теж була негативно налаштована щодо ідеї вступу України в НАТО.
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:28
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
............
Опять много слов, но что изменилось сейчас
, вы так и не написали.
Аби побалакати.
не зараз - десь рік тому. вийшов час петляти, халява закінчилась... що незрозуміло? ваші в Німеччині як, на якому етапі?
Что изменилось год назад?
Изменился подход к новым
беженцам. Для старых
всё пока что остаётся неизменным.
для ЛАДа - російською
"ЛАД, вы читать и понимать прочитанное умеете? при грамотном подходе наши эмигранты где-то до 3х лет могли сидеть на пособии, ничего не делая - чем многие и пользовались. но через три года (срок условный) немецкая бюрократия начинает перекрывать кислород таким хистроделанным. поэтому СЕЙЧАС халява для старых эмигрантов уже заканчивается/закончилась."
у вас же є хтось за кордоном? які там успіхи, на якому етапі? чи теж лише критикуємо, а власної достовірної інфо немає?..
