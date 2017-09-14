Додано: Пон 23 лют, 2026 16:41

sashaqbl написав: Ти розказуєш, що готовий платити за безпеку. Я теж був готовий платити за безпеку своєї сімї. І я з 14 року платив. Можливості були. Але ти розказуєш байки, що можливості платити не було. Ти розказуєш, що готовий платити за безпеку. Я теж був готовий платити за безпеку своєї сімї. І я з 14 року платив. Можливості були. Але ти розказуєш байки, що можливості платити не було.

sashaqblТому що донати це - слова. Це - по-перше. По-друге, я не відповідаю на питання, коли людина тупо змінює тему обговорення та й ще додає якісь маразми про «гендерно рівний донати». Там потрібен перекладач на нормальну мову, але в цьому випадку це вже марна справа.У Вас тут суперечливі твердження, які Ви приписуєте мені. Так, я готовий платити за безпеку, оскільки безпека коштує грошей, як і поліція, як і пожежники та інші професії, які одна людина одночасно виконувати не може чи нездатна. Тому у нас і виникли сучасні суспільства, в яких ми різні різні функції. Так, в моєму розумінні платити за безпеку - брати участь у спільному фінансуванні обороноздатності через податки, навіть якщо вони будуть високими.Я не розумію Ваші особисті закидання мені. У нас країна мільйонів ФОПів, тобто людей, які роками відмовлялись фінансувати армію. Небажання думати про обороноздатність було не моїм рішення, а мільйонів співгромадян. Оцими тиканнями про «донати» що саме Ви хочете досягти чи показати? Тут мільйони українців продовжують жити, майже не помічаючи війну, продовжують сплачувати мінімальні податки, продовжують витрачати гроші на подорожі, а не на ЗСУ як вдячність, що їх туди примусово не тягнуть, але агресію свою Ви випліскуєте на мене. Проблема не в донатах, а в тому, що держава не може рівномірно розподілити тягар війни, в тому числі через примус громадян, які не воюють, фінансувати цю війну. Примус має лише одну ціль.Я вже писав, що війна колись закінчиться, а разом із нею закінчаться і донати, і якщо Ви розраховуєте на пристойну воєнну пенсію, то муситиме просити на неї донати?