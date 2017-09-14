Тому що донати це - слова. Це - по-перше. По-друге, я не відповідаю на питання, коли людина тупо змінює тему обговорення та й ще додає якісь маразми про «гендерно рівний донати». Там потрібен перекладач на нормальну мову, але в цьому випадку це вже марна справа.
sashaqbl написав: Ти розказуєш, що готовий платити за безпеку. Я теж був готовий платити за безпеку своєї сімї. І я з 14 року платив. Можливості були. Але ти розказуєш байки, що можливості платити не було.
У Вас тут суперечливі твердження, які Ви приписуєте мені. Так, я готовий платити за безпеку, оскільки безпека коштує грошей, як і поліція, як і пожежники та інші професії, які одна людина одночасно виконувати не може чи нездатна. Тому у нас і виникли сучасні суспільства, в яких ми різні різні функції. Так, в моєму розумінні платити за безпеку - брати участь у спільному фінансуванні обороноздатності через податки, навіть якщо вони будуть високими.
Я не розумію Ваші особисті закидання мені. У нас країна мільйонів ФОПів, тобто людей, які роками відмовлялись фінансувати армію. Небажання думати про обороноздатність було не моїм рішення, а мільйонів співгромадян. Оцими тиканнями про «донати» що саме Ви хочете досягти чи показати? Тут мільйони українців продовжують жити, майже не помічаючи війну, продовжують сплачувати мінімальні податки, продовжують витрачати гроші на подорожі, а не на ЗСУ як вдячність, що їх туди примусово не тягнуть, але агресію свою Ви випліскуєте на мене. Проблема не в донатах, а в тому, що держава не може рівномірно розподілити тягар війни, в тому числі через примус громадян, які не воюють, фінансувати цю війну. Примус має лише одну ціль.
Я вже писав, що війна колись закінчиться, а разом із нею закінчаться і донати, і якщо Ви розраховуєте на пристойну воєнну пенсію, то муситиме просити на неї донати?
Востаннє редагувалось АндрейМ в Пон 23 лют, 2026 16:44, всього редагувалось 2 разів.
АндрейМ написав:коли людина тупо змінює тему обговорення та й ще додає якісь маразми про «гендерно рівний донати». Там потрібен перекладач на нормальну мову, але в цьому випадку це вже марна справа.
Перекладаю: один ібан стм, один ібан АндрійМ. Рівна сума кожен місяць на один й той самий рахунок ПЖ. Суму обирає той хто вважає гендерну несправедливість в Україні, то є фора якщо таке існує. Далі хто перший здасть позиції щомісячного платежу ) ПС: це 100% навіть не 50% вашого доходу )))
Востаннє редагувалось stm в Пон 23 лют, 2026 16:51, всього редагувалось 1 раз.
_hunter емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.
нормально - це отримувати не мінімальну зп, більш ринкову - наприклад 25 євро/година. й бажано коли обоє мають таку зп.
халява - це коли люди користуються допомогою як громадяни держави. але й громадян все одно примушують працювати - тих, хто не працює знімають з голки допомоги.
Shaman написав:_hunter емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.
При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔
Shaman написав:_hunter емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.
При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔
Третина високоосвідчених з дітьми і пенсіонери. Хоча 67+ вважаються незахищеними і ніхто їх не вижене. У Вотера теща, чи її сестра каже що хоче заміж у Франції у 70+ і я вважаю що має право і гарна ціль, замість 2х1 метр під землею )
Востаннє редагувалось stm в Пон 23 лют, 2026 17:01, всього редагувалось 1 раз.