Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:01

  _hunter написав:
  Shaman написав:_hunter
емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.

При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔

я задав конкретні питання. що з ними? чи ти й близько не в Німеччині? тоді чого розпинаєшся за всіх?

я давав конкретні цифри, так на окремих прикладах, але їх можна есктраполювати. твої цифри де? а посилання на розрахунки ООН - там сидять такі грантожери, й вартість цих оцінок сумнівна. тому давай ближче до реалій. чи на цьому ти й ломаєшся? ;)
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:03

  stm написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:_hunter
емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.

При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔

Третина високоосвідчених з дітьми і пенсіонери. Хоча 67+ вважаються незахищеними і ніхто їх не вижене. У Вотера теща, чи її сестра каже що хоче заміж у Франції у 70+ і я вважаю що має право і гарна ціль, замість 2х1 метр під землею )

ті випадки, що я знаю, пенсіонери поверталися дуже швидко й мову вчити навіть не збиралися...
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:03

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Но не спорю, благодаря своей политике СА живёт значительно лучше. ВВП(ППС) на душу в 4 раза выше. Но, кстати, у Ирана практически такой же, как в Украине.
Но речь была не об экономических результатах, а только о причинах проблем с водой. Основная проблема там всё же не в "трубах", а в климатических и погодных условиях.

Але ж проблема не в населенні.
В Ірана дві проблеми: значні витрати на оборонку і санкції.
Саудити вміють балансувати, тому навіть такі "приколи", як вбивство опозиційного журналіста на території іншої країни не викликали серйозних проблем.
..........

Согласен со всем написанным.
Но повторю, проблемы с водой в основном связаны не с трубами и не с владой, а с климатическими и погодными условиями (аридный климат). И обеспечить водой 90 млн населения страны с большой площадью (17 место в мире, вчетверо больше Гермагии) и отсутствии крупных рек задача не тривиальная. Да ещё почти вся территория, кроме побережья Каспия, расположена на высоте больше 900 м.
А что касается затрат на оборонку, то мы, вроде, согласны в их необходимости для независимости страны. При этом при их больших затратах на оборону, ВВП(ППС) на душу у них такой же, как у нас.
А саекции, конечно, большая проблема. Но они начались ещё после революции 1979 года. Причины менялись, но санкции постоянные.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:05

  stm написав:..........
Розселення військових: ВА може залучатися до організації розселення військовослужбовців (наприклад, у порожніх квартирах) задля забезпечення оплати комунальних послуг військовими, що запобігає накопиченню боргів у власників.
Немає кримінального правопорушення ) Є офіційний перелік територій які під окупацією і у зоні бойових дій. Там діють окремі законодавчі ініціативи.

Ссылку на закон можно?
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:08

В российскую армию запретили набирать наемников почти из 40 стран

В начале 2026 года российские вербовщики, заманивающие иностранцев воевать за «русский мир» в Украине, получили «черные списки» стран, набор из которых в ВС РФ требовалось прекратить. Об этом пишут «Важные истории», которые изучили чаты и группы рекрутеров в соцсетях и поговорили с представителем одного из региональных центров набора на контракт. По данным издания, в этот перечень вошли 36 государств — в основном «дружественных» России. Речь идет о Китае, Индии, Бразилии, ЮАР, Турции, Кубе, Афганистане, Иране, Венесуэле, Кении, Мозамбике, Намибии, Нигерии и т. д. Ранее The Telegraph писала, что к концу 2025 года РФ за время войны завербовала на контракт около 18 тысяч граждан из 128 стран Африки, Азии и Латинской Америки, из которых погибли как минимум 3,3 тысячи.

Этот стоп-список может быть неполным, указывает издание. По данным иракского блогера Мустафы аль-Ясари, который писал о российских сетях вербовки в стране, в феврале в него добавили Аргентину, Ирак, Йемен, Камерун, Колумбию, Ливию и Сомали. Две недели назад активист сообщал, что сведения об этом ему якобы передал офицер ВС РФ.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:09

  Shaman написав:
  _hunter написав:...........
Я ж там вчера повторял старую новость - половина "беженцев" (это с детьми и пенсионерами, вроде посчитано) - уже трудоустроились. И это один из худших результатов по ЕС...

краще було б посилання, а не я десь чув. добре, а що робить інша половина?..
Доля детей среди беженцев в Германии примерно треть. + какая-то доля стариков.
Почти (а, может, и полностью) наберется вторая половина.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:09

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Но не спорю, благодаря своей политике СА живёт значительно лучше. ВВП(ППС) на душу в 4 раза выше. Но, кстати, у Ирана практически такой же, как в Украине.
Но речь была не об экономических результатах, а только о причинах проблем с водой. Основная проблема там всё же не в "трубах", а в климатических и погодных условиях.

Але ж проблема не в населенні.
В Ірана дві проблеми: значні витрати на оборонку і санкції.
Саудити вміють балансувати, тому навіть такі "приколи", як вбивство опозиційного журналіста на території іншої країни не викликали серйозних проблем.
..........

...
А что касается затрат на оборонку, то мы, вроде, согласны в их необходимости для независимости страны. При этом при их больших затратах на оборону, ВВП(ППС) на душу у них такой же, как у нас.
А саекции, конечно, большая проблема. Но они начались ещё после революции 1979 года. Причины менялись, но санкции постоянные.

й ця людина розповідає про акценти :D

ядерна зброя для знищення Ізраілю - особливо коли це заборонено міжнародними договорами - дуже потрібна для незалежності? а підтримка терористів в сусідніх країнах - це навіщо для незалежності?

про особисте збагачення вже не говоримо. для святих людей декілька десятків мільярдів доларів не шкода 8)
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:10

  Faceless написав:Можливо, люди були б більш обізнані, скільки вони сплачують, якби порядок нарахування ЄСВ був такий самий, як і ПДФО. Проте дізнатися то не складно, кожен може зайти в кабінет ПФ. А так різниці як такої немає, і це банальна брехня, що робітники не сплачують в ПФ

Ми не у перше обговорюємо це питання і я думаю, що Вашу думку не змінити вже, але мені здається, що саме в українців якась дивна економічна теорія стосовно податків. Є ті, хто вважають, що ПДФО сплачується роботодавцем, а дехто навпаки вважає, що ЄСВ сплачується працівником.

В інших країнах, де я працював все просто - є моя ЗП, а все інше - гроші роботодавця. Американець здивується, якщо йому сказати, що його податок на дохід сплачується не ним, а його компанією, а американська компанія здивується, якщо їй сказати, що 6,2% соціального податку, які вона сплачує на додаток до ЗП працівника - гроші працівника. Ні, це - гроші компанії, які б вона воліла додатково на працівника не витрачати, а залишати собі. Американський працівник сплачує свої 6,2% соціального податку зі своєї ЗП. Ось ці 6,2% - його гроші.

Я так само бачу ситуацію в Україні. У мене є ЗП, а решта - то гроші компанії. Я ніколи не скажу, що 22% ЄСВ сплачуються з моїх грошей. Ні, то є кошти мого роботодавця, і я знаю, що мій роботодавець дуже незадоволений тим, що має їх платити, оскільки ЗП у нас «білі». Я не знаю скільки я заробляю для свого роботодавця. Нам цю інформацію не надають. Можливо, хтось із нас «дотаційний», але фірмі все одно потрібний.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:10

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:...........
Я ж там вчера повторял старую новость - половина "беженцев" (это с детьми и пенсионерами, вроде посчитано) - уже трудоустроились. И это один из худших результатов по ЕС...

краще було б посилання, а не я десь чув. добре, а що робить інша половина?..
Доля детей среди беженцев в Германии примерно треть. + какая-то доля стариков.
Почти (а, может, и полностью) наберется вторая половина.

далеко не всі працюють - я задав питання, що ЗАРАЗ роблять ті, хто не працює? в когось є такі знайомі?
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:У нас країна мільйонів ФОПів, тобто людей, які роками відмовлялись фінансувати армію.
Звідки ця фантазія?
Я ж тобі показував
  budivelnik написав:
  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:платився Пенсійний збір ( спочатку 36%+6% соцстрах)
Звідки ці цифри?
Життя почалось ще ДО ТОГО як ти народився...
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BA
До 2015
Розмір внеску визначається у процентах від заробітної плати (доходу, прибутку) від діяльності і становить
— в залежності від класу професійного ризику виробництва — від 36,76 % до 49,7 %.
Для бюджетних установ єдиний соціальний внесок установлений у розмірі 36,3 %.

кінця 2015 року - запроваджено єдину зменшену ставку 22 % і підвищено максимальну базу нарахування до 25 мінімальних заробітних плат(200 000 грн до 31-12-2025 і 216500 тпісля 01-01-2026)

