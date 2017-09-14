|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:12
Shaman написав:
ті випадки, що я знаю, пенсіонери поверталися дуже швидко й мову вчити навіть не збиралися...
До 67 мають ) німці працюють з 5 ранку і до 67 років ) а ми за гендерну і міжнаціональну рівність)
Востаннє редагувалось stm
в Пон 23 лют, 2026 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:14
АндрейМ написав:
В інших країнах, де я працював все просто - є моя ЗП, а все інше - гроші роботодавця.
Якщо ти чогось не розумієш- то це ж не говорить про те що ти правий
1 Всі гроші на підприємстві ЗАРОБЛЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ підприємства
2 Від того ЩО НАПИСАНО - суть НЕ МІНЯЄТЬСЯ
Для того щоб РОБОТОДАВЕЦЬ за когось ЗАПЛАТИВ, він ці кошти ЗАБИРАЄ з ТОГО за кого має платити.
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:17
stm написав: Banderlog написав: stm написав:
Розселення військових: ВА може залучатися до організації розселення військовослужбовців (наприклад, у порожніх квартирах) задля забезпечення оплати комунальних послуг військовими, що запобігає накопиченню боргів у власників.
Немає кримінального правопорушення ) Є офіційний перелік територій які під окупацією і у зоні бойових дій. Там діють окремі законодавчі ініціативи.
а як ви то собі уявляєте порожня квартіра?
Там напис як в мультіку -живітє хто хотітє?
ва ніхто такий обовязок не прописав, то для чого їм ламати двері і пускати хз кого? Чи ви думаєте населення перед тим як виїхати заносить ключі в сільраду?
Бандерлог, я кажу що існують окремі території де діють окремі закони. Що ніхто ключі не заносить, але ЗСУ має можливість прожиття у порожній квартирі - це не є кримінальним правопорушенням ) у законодавстві визначен факт порожньості, факту ключів і дозволу власника на цих територіях законодавством не встановлено )
де ви були, коли вас не було?
А дурні гроші платять... кіоски з шаурмою і пальоною водярою теж можно? по закону воєнного врємєні?
Нема ніяких окремих законів, та і війну якось потужний лідер забув обявити)
як прєдлагаєте взнавати чи хата покинута? Якщо, коли постучали не відкривають, можно вибивати к хєрям? Вдруг там бабка по пенсію вдо ближнього банкомату поїхала? Або в поліклініку, і післязавтра вернеться?
в неї ж там під матрасом 25 тищ доларів було?
Нє, не то шоб ніяк не можно...
можно знайти одінокого домовласника флаймана, або краще злегка пющого вадіма призовного віку, звязатись з тцк і мобілізувати цього героя-добровольця.
А самі будем жити в його тепленькій хатці.
Но, думаю, для ком роти бпла, воно засложно, а для графа де ля Фер...
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:18
_hunter написав: Shaman написав:
_hunter
емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.
При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔
Поясніть мені на пальцях
Чому когось цікавить скільки залишиться і скільки повернеться?
Мене наприклад НЕ ЦІКАВИТЬ
і відсутність цікавості повязана з тим , що мене пофігу хто поїде, хто приїде.... від чиїхось дій в мене НІЧОГО не зміниться.
Тому
що зміниться в тебе якщо в Німеччину чи з Німеччини вїде/виїде ще якась кількість?
тобі дадуть більше ніж дають?
чи в тебе заберуть більше ніж дають?
Що зміниться?
Лад
Що зміниться якщо від нас ВИЇДУТЬ ?
я розумію що стане менше платників тобі пенсії... але ж виїдуть не тільки працездатні, виїдуть і пенсіонери і тоді стане менше отримувачів пенсії...
Для тебе НІЧОГО не зміниться
А якщо не зміниться
То чого переживаєте?
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:18
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
_hunter
емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.
При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔
я задав конкретні питання. що з ними? чи ти й близько не в Німеччині? тоді чого розпинаєшся за всіх?
я давав конкретні цифри, так на окремих прикладах, але їх можна есктраполювати. твої цифри де? а посилання на розрахунки ООН - там сидять такі грантожери, й вартість цих оцінок сумнівна. тому давай ближче до реалій. чи на цьому ти й ломаєшся?
Так я на весь твой флуд поотвечал. Что ты “конкретні питання" называешь?
Т.е. ботоферма - и на "так на окремих прикладах" - это "конкретні цифри", а аналитики ООН - "грантожери"?
Их оценки, если "кто-то" не в курсах - в том числе и на данных по Сирии базируются...
Вот тебе еще конкретики:
Время работает против возвращения
По словам представительницы УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт, продолжительность пребывания за границей прямо влияет на желание возвращаться. Чем дольше люди обустраиваются в другой стране, тем меньше они рассматривают Украину как место для быстрого возвращения.
Статистика это подтверждает:
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:22
Shaman написав:
.....
головне - працювати. й вміти вчитися. вантажнику/охоронцю з АТБ мову вчити важко.
Вы сильно недооцениваете "вантажників/охоронців з АТБ". Лёгкость изучения языка значительно сильнее связана с возрастом, чем с профессией.
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:23
budivelnik написав: _hunter написав: Shaman написав:
_hunter
емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.
При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔
Поясніть мені на пальцях
Чому когось цікавить скільки залишиться і скільки повернеться?
Мене наприклад НЕ ЦІКАВИТЬ
Вижу.
— ни одного поста с обсуждением пост-РПО миграций без ответа не оставил...
"Я три дня гналась за Вами, чтобы сказать, как Вы мне безразличны." (с)
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:24
У нас, українців, вибору вже немає. Ми або загинемо, або виживемо. Формула виживання проста: продовжувати боротись, укріплювати економіку та зберігати єдність, – Залужний.
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:26
Banderlog написав:
де ви були, коли вас не було?
А дурні гроші платять... кіоски з шаурмою і пальоною водярою теж можно? по закону воєнного врємєні?
Нема ніяких окремих законів, та і війну якось потужний лідер забув обявити)
як прєдлагаєте взнавати чи хата покинута? Якщо, коли постучали не відкривають, можно вибивати к хєрям? Вдруг там бабка по пенсію вдо ближнього банкомату поїхала? Або в поліклініку, і післязавтра вернеться?
в неї ж там під матрасом 25 тищ доларів було?
Нє, не то шоб ніяк не можно...
можно знайти одінокого домовласника флаймана, або краще злегка пющого вадіма призовного віку, звязатись з тцк і мобілізувати цього героя-добровольця.
А самі будем жити в його тепленькій хатці.
Но, думаю, для ком роти бпла, воно засложно, а для графа де ля Фер...
Я завжди є, навіть коли не в Україні ) І є окремі Закони, з якими ви принципово, як із статутом церкви не бажаєте мати справу
це вибір, як і гендерне рівноправ'я АндріяМ. Воно чомусь збоїть на помісячних цифрах, але бува
Додано: Пон 23 лют, 2026 17:35
sashaqbl написав:
.......
Я не кажу, що це помилка влади. Кравчук був тим, ким був. Проблема в тому, що народ його вибрав.
В Литві ж таких не вибирали.
Якщо ми не зробимо висновки, чому ми вибирали клоунів весь цей час - то будемо наступати на ті ж граблі знову і знов.
P.S. Я вже можливо писав раніше, в 2008 році розмовляв з рідною сестрою Романа Шухевича, яка жила в Нальчику. Так от, вона теж була негативно налаштована щодо ідеї вступу України в НАТО.
Ну, ни Кравчук, ни Кучма клоунами не были.
А в постсоветскиз республиках выбирали всяких. Назарбаев тоже был первым секретарём ЦК КП Казахстана. "Процарствовал" после развала Союза 30 лет, приблизился к авторитарному режиму, тем не менее, результаты несколько другие. Хотя не вступил ни в ЕС, ни в НАТО и поддерживал весьма близкие отношения с РФ.
