RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16873168741687516876
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:12

  Shaman написав:ті випадки, що я знаю, пенсіонери поверталися дуже швидко й мову вчити навіть не збиралися...

До 67 мають ) німці працюють з 5 ранку і до 67 років ) а ми за гендерну і міжнаціональну рівність)
Востаннє редагувалось stm в Пон 23 лют, 2026 17:14, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6240
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:В інших країнах, де я працював все просто - є моя ЗП, а все інше - гроші роботодавця.
Якщо ти чогось не розумієш- то це ж не говорить про те що ти правий
1 Всі гроші на підприємстві ЗАРОБЛЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ підприємства
2 Від того ЩО НАПИСАНО - суть НЕ МІНЯЄТЬСЯ
Для того щоб РОБОТОДАВЕЦЬ за когось ЗАПЛАТИВ, він ці кошти ЗАБИРАЄ з ТОГО за кого має платити.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28017
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:17

  stm написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:
Розселення військових: ВА може залучатися до організації розселення військовослужбовців (наприклад, у порожніх квартирах) задля забезпечення оплати комунальних послуг військовими, що запобігає накопиченню боргів у власників.
Немає кримінального правопорушення ) Є офіційний перелік територій які під окупацією і у зоні бойових дій. Там діють окремі законодавчі ініціативи.

а як ви то собі уявляєте порожня квартіра?
Там напис як в мультіку -живітє хто хотітє? :lol: ва ніхто такий обовязок не прописав, то для чого їм ламати двері і пускати хз кого? Чи ви думаєте населення перед тим як виїхати заносить ключі в сільраду?

Бандерлог, я кажу що існують окремі території де діють окремі закони. Що ніхто ключі не заносить, але ЗСУ має можливість прожиття у порожній квартирі - це не є кримінальним правопорушенням ) у законодавстві визначен факт порожньості, факту ключів і дозволу власника на цих територіях законодавством не встановлено )
де ви були, коли вас не було? :lol:
А дурні гроші платять... кіоски з шаурмою і пальоною водярою теж можно? по закону воєнного врємєні? :lol:
Нема ніяких окремих законів, та і війну якось потужний лідер забув обявити)
як прєдлагаєте взнавати чи хата покинута? Якщо, коли постучали не відкривають, можно вибивати к хєрям? Вдруг там бабка по пенсію вдо ближнього банкомату поїхала? Або в поліклініку, і післязавтра вернеться?
в неї ж там під матрасом 25 тищ доларів було?
Нє, не то шоб ніяк не можно...
можно знайти одінокого домовласника флаймана, або краще злегка пющого вадіма призовного віку, звязатись з тцк і мобілізувати цього героя-добровольця.
А самі будем жити в його тепленькій хатці.
Но, думаю, для ком роти бпла, воно засложно, а для графа де ля Фер... :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4754
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:18

  _hunter написав:
  Shaman написав:_hunter
емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.

При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔
Поясніть мені на пальцях
Чому когось цікавить скільки залишиться і скільки повернеться?
Мене наприклад НЕ ЦІКАВИТЬ
і відсутність цікавості повязана з тим , що мене пофігу хто поїде, хто приїде.... від чиїхось дій в мене НІЧОГО не зміниться.
Тому
що зміниться в тебе якщо в Німеччину чи з Німеччини вїде/виїде ще якась кількість?
тобі дадуть більше ніж дають?
чи в тебе заберуть більше ніж дають?
Що зміниться?

Лад
Що зміниться якщо від нас ВИЇДУТЬ ?
я розумію що стане менше платників тобі пенсії... але ж виїдуть не тільки працездатні, виїдуть і пенсіонери і тоді стане менше отримувачів пенсії...
Для тебе НІЧОГО не зміниться
А якщо не зміниться
То чого переживаєте?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28017
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3005 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:18

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:_hunter
емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.

При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔

я задав конкретні питання. що з ними? чи ти й близько не в Німеччині? тоді чого розпинаєшся за всіх?

я давав конкретні цифри, так на окремих прикладах, але їх можна есктраполювати. твої цифри де? а посилання на розрахунки ООН - там сидять такі грантожери, й вартість цих оцінок сумнівна. тому давай ближче до реалій. чи на цьому ти й ломаєшся? ;)

Так я на весь твой флуд поотвечал. Что ты “конкретні питання" называешь? :shock:

Т.е. ботоферма - и на "так на окремих прикладах" - это "конкретні цифри", а аналитики ООН - "грантожери"? :lol:
Их оценки, если "кто-то" не в курсах - в том числе и на данных по Сирии базируются...

Вот тебе еще конкретики:
Время работает против возвращения

По словам представительницы УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт, продолжительность пребывания за границей прямо влияет на желание возвращаться. Чем дольше люди обустраиваются в другой стране, тем меньше они рассматривают Украину как место для быстрого возвращения.

Статистика это подтверждает:
_hunter
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:22

  Shaman написав:.....
головне - працювати. й вміти вчитися. вантажнику/охоронцю з АТБ мову вчити важко.

Вы сильно недооцениваете "вантажників/охоронців з АТБ". Лёгкость изучения языка значительно сильнее связана с возрастом, чем с профессией.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38805
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:23

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:_hunter
емігрували люди завжди. але навіть коли людина свідомо емігрує, успішних прикладів набагато менше 50%. зазвичай використовують фразу - еміграція заради дітей. зараз через війну та дозвіл країн ЄС емігрувало набагато більше людей. але влаштовуються нормально все одно той самий відсоток - 10-20%. іншим це не вдається, бо є об'єктивні складнощі.

При этом - по расчетам ООН вернется максимум треть - если прямо сейчас. Еще года через три - интересно, какой же будет процент? 🤔
Поясніть мені на пальцях
Чому когось цікавить скільки залишиться і скільки повернеться?
Мене наприклад НЕ ЦІКАВИТЬ

Вижу. :lol: — ни одного поста с обсуждением пост-РПО миграций без ответа не оставил...
"Я три дня гналась за Вами, чтобы сказать, как Вы мне безразличны." (с)
_hunter
 
Повідомлень: 11615
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:24

У нас, українців, вибору вже немає. Ми або загинемо, або виживемо. Формула виживання проста: продовжувати боротись, укріплювати економіку та зберігати єдність, – Залужний.
Xenon
 
Повідомлень: 5709
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:26

  Banderlog написав: де ви були, коли вас не було? :lol:
А дурні гроші платять... кіоски з шаурмою і пальоною водярою теж можно? по закону воєнного врємєні? :lol:
Нема ніяких окремих законів, та і війну якось потужний лідер забув обявити)
як прєдлагаєте взнавати чи хата покинута? Якщо, коли постучали не відкривають, можно вибивати к хєрям? Вдруг там бабка по пенсію вдо ближнього банкомату поїхала? Або в поліклініку, і післязавтра вернеться?
в неї ж там під матрасом 25 тищ доларів було?
Нє, не то шоб ніяк не можно...
можно знайти одінокого домовласника флаймана, або краще злегка пющого вадіма призовного віку, звязатись з тцк і мобілізувати цього героя-добровольця.
А самі будем жити в його тепленькій хатці.
Но, думаю, для ком роти бпла, воно засложно, а для графа де ля Фер... :lol:

Я завжди є, навіть коли не в Україні ) І є окремі Закони, з якими ви принципово, як із статутом церкви не бажаєте мати справу :roll: це вибір, як і гендерне рівноправ'я АндріяМ. Воно чомусь збоїть на помісячних цифрах, але бува :D
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6240
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 17:35

  sashaqbl написав:.......
Я не кажу, що це помилка влади. Кравчук був тим, ким був. Проблема в тому, що народ його вибрав.
В Литві ж таких не вибирали.
Якщо ми не зробимо висновки, чому ми вибирали клоунів весь цей час - то будемо наступати на ті ж граблі знову і знов.
P.S. Я вже можливо писав раніше, в 2008 році розмовляв з рідною сестрою Романа Шухевича, яка жила в Нальчику. Так от, вона теж була негативно налаштована щодо ідеї вступу України в НАТО.
Ну, ни Кравчук, ни Кучма клоунами не были.
А в постсоветскиз республиках выбирали всяких. Назарбаев тоже был первым секретарём ЦК КП Казахстана. "Процарствовал" после развала Союза 30 лет, приблизился к авторитарному режиму, тем не менее, результаты несколько другие. Хотя не вступил ни в ЕС, ни в НАТО и поддерживал весьма близкие отношения с РФ.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38805
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16873168741687516876
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 226426
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 431263
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1151304
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2781)
23.02.2026 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.