Shaman написав:............ добре назвіть свою оцінку. який відсоток людей влаштовується на зп 25 євро/год? яка ваша оцінка? а скільки працюють на мінімалці? бо мої особисті знайомі - там відсоток так, ближче до 100%. але там й більше 50% здали на В2 - це значно більше ніж в середньому
так, я зробив висновок - рівень В2 - 20% десь. є інші оцінки? без цього кар'єру в офісі не побудуєш. моє твердження що для офісу вимагають В2, а для робочих В1 - воно коректне? а там де не вимагають, то пропонують мінімалку 15 євро/год? це з прикладів. можливо це виключення - у вас є власна інфо?
відповідь не знаю приймається, але скажіть це чесно
Честно говорю - мне такие данные (ни официальные, ни хотя бы оценочные) не попадались, а придумывать не хочу и не буду. Ваши цифры взяты примерно с потолка.
25 евро/час совсем не так много. Медианная зарплата - 45 800 евро (https://www.dw.com/ru/skolko-zarabatyvaut-nemcy-svezie-dannye/a-71247587). Учитывая, что очень распространена неполная занятость, средний рабочий месяц примерно 130 часов, что соответствует примерно 45800: 12:130 = 29 евро/час. Минимальная зарплата, если не изменилась, была 12,82 евро/час. Это всё брутто, до вычета налогов. Довольно заметные различия по регионам, крупным/мелким городам, в зависимости от размера предприятия (на крупных зарплата выше), по гендеру.
Наши беженцы получают в Германии Bürgergeld. Насколько читал, немцы недовольны этой системой и думают над её изменением. Недовольны эффективностью - если правильно помню, то в течение 3 месяцев после трудоустройства очень высокий % (цифру точно не прмню, врать не буду) уходят/теряют работу и снова переходят на пособие. Речь не о беженцах, а о гражданах. "ті, хто емігрував 4 роки тому й досі не влаштувався на роботу" роблять те ж саме, що і раніше - живуть на допомогу.
Об Иране. Я вам уже говорил, не пишите о том, чего не знаете. Мне надоело искать вам цитаты, поищите сами. Тем более, что вы не спрашиваете, а уверенно утверждаете. Обогащение урана необходимо даже для использования в мирных целях. Для ЯО требуемая степень обогащения гораздо выше. По имеющимся данным Иран от такой степени пока что достаточно далёк. "це збагачення відбувається" не на АЭС. На АЭС вырабатывается оружейный плутоний. США требуют полностью отказаться от обогащения, покупать уже обогащённый уран и сдавать использованный. Иран на такое не соглашается. Противоречия у Ирана не только с Израилем. Не помните об ирано-иракской войне?
budivelnik написав:............ Поясніть мені на пальцях Чому когось цікавить скільки залишиться і скільки повернеться? Мене наприклад НЕ ЦІКАВИТЬ і відсутність цікавості повязана з тим , що мене пофігу хто поїде, хто приїде.... від чиїхось дій в мене конкретні цифри. .........
Если уедет, к примеру треть ваших покупателей, для вас "НІЧОГО не зміниться" и вам по-прежнему будет "пофігу"?
ЛАД, як кажете - до чого це обговорювати постійно - ви ж це постійно кажете? люди їдуть, причина - агресивна війна проти нас, вплинути на це ми не можемо. то чого бідкатися? будемо відштовхуватися від того, що є. й звісно будуть зусилля, щоб люди повернулися - але не треба робити з цього трагедію. це наслідок дій Раші, це не наш вибір...
відштовхуватися можно от чего угодно. Но при этом не надо говорить, что это не важно и "не треба робити з цього трагедію". Да, это "наслідок дій Раші", так же, как и гибель людей, но от этого не перестаёт быть трагедией.
stm написав:Розселення військових: ВА може залучатися до організації розселення військовослужбовців (наприклад, у порожніх квартирах) задля забезпечення оплати комунальних послуг військовими, що запобігає накопиченню боргів у власників. Немає кримінального правопорушення ) Є офіційний перелік територій які під окупацією і у зоні бойових дій. Там діють окремі законодавчі ініціативи.
Тобто, мені можна не переживать за оплату комуналки в будинку на окупованій території, вірно? Там може ще щось зроблять- сміття викинуть, будинок полагодять, якщо його якась сволота зруйнує. Ви мене повністю заспокоїли.
BIGor написав:Цікаво як ФОП не фінансували армію? Чи вони мали окремо ще танки виготовляти в гаражах? Такі люди зараз смішні.
ФОПами користуються для мінімізації податків як працівників, так і цілих підприємств. Людина, яка працює як ФОП, сплатить і менше своїх податків, й компанія сплатить менше ЄСВ. Бюджет отримує менше, а, отже, і армія отримує менше. Тому, дійсно, моє твердження некоректне - армію фінансували, але меншими сумами. Люди свідомо обирали сплачувати менше, а сильна, озброєна армія коштує дорого.
stm написав:У Вотера теща, чи її сестра каже що хоче заміж у Франції у 70+ і я вважаю що має право і гарна ціль, замість 2х1 метр під землею )
По-перше, не у мене, а у дружини, тітка. По-друге, не у Франції, а у Швейцарії. По-третє, тітка сказала шо її спалять, а там шо хочете, те й робіть, АЛЕ оренда 1х0.5 коштує в районі 2.5 тисяч НЕгривень за рік, вроді потрібно сплатить зразу за 20 років, АЛЕ це не точно. По-четверте, ентузізізм у тітки шось поубавився, сказала менталітет у місцевих не той. По-п`яте, збирається кудись їхать зуби чи то лікувать, чи то вставлять, поки-що приціняється та придивляється, причому в Україну не збирається точно. UPD: На мовні курси постійно ходить, вроді влітку перерва.
BIGor написав:Цікаво як ФОП не фінансували армію? Чи вони мали окремо ще танки виготовляти в гаражах? Такі люди зараз смішні.
ФОПами користуються для мінімізації податків як працівників, так і цілих підприємств. Людина, яка працює як ФОП, сплатить і менше своїх податків, й компанія сплатить менше ЄСВ. Бюджет отримує менше, а, отже, і армія отримує менше. Тому, дійсно, моє твердження некоректне - армію фінансували, але меншими сумами. Люди свідомо обирали сплачувати менше, а сильна, озброєна армія коштує дорого.
Прям до сліз ... ))
Ти хто зна де, не донатиш, лицеміриш - хтось в окопи, а хтось за кордоном