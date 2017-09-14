RSS
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:23

  BIGor написав:
  Shaman написав:в країні Шаманів, Будівельників та Песикотів буде все ок.

Перелічив головних ухилянтів. Я думаю дійсно у вас все буде добре, відмазані і жодним чином не дотичні до війни.

А ти сильно дотичний ?

Сидиш собі у Польщі і сиди, тестуй ПЗ та не гунди )))
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:24

  ЛАД написав:Моей жене 67, внуку 15. Какие к ним могут быть вопросы у "немецкой бюрократии"?

Мої знайомі з Бучі, їй 65, йому 67, онук теж є, точно не знаю вік, вроді 13, в школі вчиться, шось його там булять якісь албанці.
Так вони зараз працюють на обрізанні винограду, потім ще якійсь сад. Сказали зовсім не важко, з 7 до 16, дві короткі перерви і одна довга, годують.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:25

  Water написав:
  stm написав:У Вотера теща, чи її сестра каже що хоче заміж у Франції у 70+ і я вважаю що має право і гарна ціль, замість 2х1 метр під землею )

По-перше, не у мене, а у дружини, тітка.
По-друге, не у Франції, а у Швейцарії.
По-третє, тітка сказала шо її спалять, а там шо хочете, те й робіть, АЛЕ оренда 1х0.5 коштує в районі 2.5 тисяч НЕгривень за рік, вроді потрібно сплатить зразу за 20 років, АЛЕ це не точно.
По-четверте, ентузізізм у тітки шось поубавився, сказала менталітет у місцевих не той.
По-п`яте, збирається кудись їхать зуби чи то лікувать, чи то вставлять, поки-що приціняється та придивляється, причому в Україну не збирається точно.
UPD: На мовні курси постійно ходить, вроді влітку перерва.

Та шо ж таке, де то світле майбутнє?! вже і тітці дружини не то... ))) і зуби в Україні не ті, може десь приціниться, розкаже )
Востаннє редагувалось stm в Пон 23 лют, 2026 20:27, всього редагувалось 1 раз.
stm
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:25

  АндрейМ написав:
  BIGor написав:Цікаво як ФОП не фінансували армію? Чи вони мали окремо ще танки виготовляти в гаражах? Такі люди зараз смішні.

ФОПами користуються для мінімізації податків як працівників, так і цілих підприємств. Людина, яка працює як ФОП, сплатить і менше своїх податків, й компанія сплатить менше ЄСВ. Бюджет отримує менше, а, отже, і армія отримує менше. Тому, дійсно, моє твердження некоректне - армію фінансували, але меншими сумами. Люди свідомо обирали сплачувати менше, а сильна, озброєна армія коштує дорого.

Ви не розумієте взагалі суть ФОПа. ФОП по факту не має всіх тих плюшек що працівник по трудовій. Ні лікарняних, ні оплачуваної відпустки, ні виплат по безробіттю. ФОП сам себе створив - в створення робочого місця ФОП держава вклала 0 грн. 0 коп. Також у ФОПа буде пенсія 70 дол. США. Чи ти хочеш щоб ці люди платили ще підвищенні податки?
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:26

  Shaman написав:добре, ці категорії біженців на допомозі.

Вони НЕ біженці.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:36

  Water написав:
  ЛАД написав:Моей жене 67, внуку 15. Какие к ним могут быть вопросы у "немецкой бюрократии"?

Мої знайомі з Бучі, їй 65, йому 67, онук теж є, точно не знаю вік, вроді 13, в школі вчиться, шось його там булять якісь албанці.
Так вони зараз працюють на обрізанні винограду, потім ще якійсь сад. Сказали зовсім не важко, з 7 до 16, дві короткі перерви і одна довга, годують.

Это, скорее всего, нелегально за нал. Хотя, конесно, не ручаюсь.
Уже писал, внук подрабатывал в кафе по вечерам и в выходные за нал. За эти деньши купил себе электросамокат и новый комп. И + его карманные деньги и ещё какие-то более мелкие покупки.

Добавлю для шамана:
Украинцы, которые работают в Германии, нередко сравнивают собственные доходы со средним уровнем заработков по стране. По доступным оценкам, типичный украинец получает около 2 000-2 500 евро (≈98 000-122 000 грн) нетто в месяц.

Этот уровень дохода немного ниже среднегерманского, что в основном связано с тем, что наши сограждане чаще работают в отраслях с умеренными ставками — строительстве, производстве, сервисе — или же на стартовых, менее оплачиваемых позициях.

В то же время разница в доходах среди украинцев в Германии тоже заметна. Квалифицированные специалисты — IT-специалисты, инженеры, медики — могут зарабатывать значительно больше указанных сумм, иногда выходя на уровень местных специалистов.

Зато люди без знания языка или соответствующего образования обычно начинают с физического труда с зарплатой 1 500-2 000 евро нетто (73 000-98 000 грн).
https://finance.novyny.live/ru/skolko-zarabatyvaiut-ukraintsy-v-germanii-summy-v-2025-godu-297329.html
Это же можно прочитать на укр и англ. языках.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 23 лют, 2026 20:40, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:44

  BIGor написав:ФОП сам себе створив - в створення робочого місця ФОП держава вклала 0 грн. 0 коп. Також у ФОПа буде пенсія 70 дол. США.

Поясню - ФОПи часто використовуються для мінімізації податків. Людина по факту є найманим працівником, але працює як ФОП. Така людина не сплатить 18% ПДФО та 5% ВЗ, а її фактичний роботодавець не сплатить ЄСВ на усю суму ЗП. Так, пенсії у ФОПів не буде, але її ні в кого у нас не буде, бо фінансуються вони з поточних надходжень до Пенсійного фонду, а хто буде в Україні працювати через 20-30 років незрозуміло. Якщо на одного працівника буде 25 пенсіонерів, то і пенсії будуть відповідними.

  BIGor написав:Чи ти хочеш щоб ці люди платили ще підвищенні податки?

Я хочу, щоб люди розуміли чому в Україні такий стан речей, яким він є. І з фінансуванням армії, яку ми не фінансували, і з пенсійним забезпеченням.
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:49

  budivelnik написав:
  АндрейМ написав:У нас країна мільйонів ФОПів, тобто людей, які роками відмовлялись фінансувати армію.
Звідки ця фантазія?
Я ж тобі показував
  budivelnik написав:

але вони не прохали і не отримували ніякої допомоги від Держави, только проверки от налоговой и ОБЄП
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:57

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Моей жене 67, внуку 15. Какие к ним могут быть вопросы у "немецкой бюрократии"?

Мої знайомі з Бучі, їй 65, йому 67, онук теж є, точно не знаю вік, вроді 13, в школі вчиться, шось його там булять якісь албанці.
Так вони зараз працюють на обрізанні винограду, потім ще якійсь сад. Сказали зовсім не важко, з 7 до 16, дві короткі перерви і одна довга, годують.

Это, скорее всего, нелегально за нал. Хотя, конесно, не ручаюсь.
Уже писал, внук подрабатывал в кафе по вечерам и в выходные за нал.

Я спитаю, бо не знаю точно як вони працюють.
А ви якого біса до сих пір не там?
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 20:58

  Vadim_ написав:але вони не прохали і не отримували ніякої допомоги від Держави, только проверки от налоговой и ОБЄП

Я це розумію. Такі "працівники", по суті, безправні, але це ж не змінює того, для чого це робилося чи робиться. Податкових надходжень для фінансування армії від того, що вони не отримували допомоги, у держави не стало.
