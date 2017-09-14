Додано: Пон 23 лют, 2026 20:44

BIGor написав: ФОП сам себе створив - в створення робочого місця ФОП держава вклала 0 грн. 0 коп. Також у ФОПа буде пенсія 70 дол. США.

BIGor написав: Чи ти хочеш щоб ці люди платили ще підвищенні податки?

Поясню - ФОПи часто використовуються для мінімізації податків. Людина по факту є найманим працівником, але працює як ФОП. Така людина не сплатить 18% ПДФО та 5% ВЗ, а її фактичний роботодавець не сплатить ЄСВ на усю суму ЗП. Так, пенсії у ФОПів не буде, але її ні в кого у нас не буде, бо фінансуються вони з поточних надходжень до Пенсійного фонду, а хто буде в Україні працювати через 20-30 років незрозуміло. Якщо на одного працівника буде 25 пенсіонерів, то і пенсії будуть відповідними.Я хочу, щоб люди розуміли чому в Україні такий стан речей, яким він є. І з фінансуванням армії, яку ми не фінансували, і з пенсійним забезпеченням.