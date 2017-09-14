русини були офіційно зараховані як українці. У радянських документах і шкільній системі русинська ідентичність фактично була ліквідована

чому в Україні русинська спільнота немає таких прав та визнання як наприклад в Словаччині?Питання дуже складне й має історичні, політичні та соціальні аспекти. Спробую пояснити структуровано.1️⃣ Історичний контекстРусини (руснаки) — це східнослов’янська етнічна група, яка проживає у Закарпатті та суміжних територіях.У різні часи ці території входили до складу Угорщини, Чехословаччини, Австро-Угорщини, де русини мали різний статус.Після Другої світової війни Закарпаття відійшло до СРСР (1945), і2️⃣ Сучасне законодавство УкраїниКонституція та законодавство України визнають українців як корінний народ, а національні меншини — це групи, що проживають на території держави, але не мають статусу окремого корінного народу.Русини формально розглядаються як частина українського народу, тому:окремих шкіл з викладанням русинською мовою;офіційного статусу на рівні національної меншини;обмежені права на представництво у державних органах, якщо порівнювати з угорцями чи румунами в Закарпатті.3️⃣ Порівняння зі СловаччиноюУ СловаччиніПричина: історично словацька держава була більш відкрита до мультилінгвальних і мультикультурних моделей національних меншин, а також русини там були менш асимільовані, ніж у радянській Україні.4️⃣ Політичні та соціальні факториВ Україні питання русинів часто сприймається як сепаратистське або провокаційне, бо будь-яке відокремлення «русинів» від «українців» трактують як загрозу територіальній єдності.Через це державна політика не стимулює визнання русинів окремим народом, навіть на культурному рівні.У суспільстві мало розуміння і підтримки самоідентифікації русинів, на відміну від Словаччини, де суспільство більш толерантне до національних меншин.🔹 ВисновокОсновні причини, чому в Україні русини не мають таких прав, як у Словаччині:Історична радянська політика асиміляції → русинів зарахували до українців.Законодавство України не визнає русинів окремим корінним народом.Політичні побоювання сепаратизму → обмежене культурне та мовне представництво.Соціальна і культурна асиміляція