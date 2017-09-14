Тут згадували Фіцо і Словаччину. Міні-курс з підвищення кваліфікації для місцевих істориків, "експертів" по закарпатському голодомору)))
чому в Україні русинська спільнота немає таких прав та визнання як наприклад в Словаччині? Питання дуже складне й має історичні, політичні та соціальні аспекти. Спробую пояснити структуровано. 1️⃣ Історичний контекст Русини (руснаки) — це східнослов’янська етнічна група, яка проживає у Закарпатті та суміжних територіях. У різні часи ці території входили до складу Угорщини, Чехословаччини, Австро-Угорщини, де русини мали різний статус. Після Другої світової війни Закарпаття відійшло до СРСР (1945), і русини були офіційно зараховані як українці. У радянських документах і шкільній системі русинська ідентичність фактично була ліквідована.
2️⃣ Сучасне законодавство України Конституція та законодавство України визнають українців як корінний народ, а національні меншини — це групи, що проживають на території держави, але не мають статусу окремого корінного народу. Русини формально розглядаються як частина українського народу, тому: немає окремих шкіл з викладанням русинською мовою; немає офіційного статусу на рівні національної меншини; обмежені права на представництво у державних органах, якщо порівнювати з угорцями чи румунами в Закарпатті.
3️⃣ Порівняння зі Словаччиною У Словаччині русини визнані автономною національною меншиною:
є право викладання русинською в школах; окремі медіа та культурні організації; політичне представництво у місцевих органах.
Причина: історично словацька держава була більш відкрита до мультилінгвальних і мультикультурних моделей національних меншин, а також русини там були менш асимільовані, ніж у радянській Україні.
4️⃣ Політичні та соціальні фактори В Україні питання русинів часто сприймається як сепаратистське або провокаційне, бо будь-яке відокремлення «русинів» від «українців» трактують як загрозу територіальній єдності. Через це державна політика не стимулює визнання русинів окремим народом, навіть на культурному рівні. У суспільстві мало розуміння і підтримки самоідентифікації русинів, на відміну від Словаччини, де суспільство більш толерантне до національних меншин.
🔹 Висновок Основні причини, чому в Україні русини не мають таких прав, як у Словаччині: Історична радянська політика асиміляції → русинів зарахували до українців. Законодавство України не визнає русинів окремим корінним народом. Політичні побоювання сепаратизму → обмежене культурне та мовне представництво. Соціальна і культурна асиміляція
Станом на 1990 рік фактично 70-80% закарпатців (а в селах і під 95%) в побуті говорили далеко не українською, а так само як і жителі Гуменне, Пряшева чи Свідніка. Тобто або хтось когось продовжує вже 81-й рік культурно геноцидити , або ніяких русинів не існує, і потрібно терміново йти звільняти українців Пряшівщини, яикх підступні словаки примушують прикидатись русинами
Letusrock написав:Станом на 1990 рік фактично 70-80% закарпатців (а в селах і під 95%) в побуті говорили далеко не українською, а так само як і жителі Гуменне, Пряшева чи Свідніка. Тобто або хтось когось продовжує вже 81-й рік культурно геноцидити
Брешеш і не червонієш, русинами себе визначило біля 10 тис людей при переписі 2001 року - це якийсь дуже маленький вісоток населення Закарпаття, до речі поляками тоді визначили себе 114 тис. жителів України.
Ти що такий дьорганий, читав весь текст? Ще з кінця 40-х русинів фактично відмінили. Коли тобі 55 років вбивають в голову що ніяких русинів не існує, а в той же час в Пряшеві нон-стоп русинські культурні події, гуртки, ансамблі, хори і т.д., то ясно що до 2001 внєзапно в Словаччині русинів стало більше ніж в Україні. Ти мені зараз хочеш сказати що в 1990-х на Закарпатті (за межами центральних вулиць Ужгороду) говорили переважно українською чи що? Навіть вчительки укр.мови на перервах говорили на "русинській бисіді" А про перепис 2001 я добре знаю, бо багато родичок брали організаційну участь, одна з усних команд була мінімізувати кількість незручних меншин, а народ у нас добрий, аполітичний "що вам треба в графу те й пишіть"
Shaman написав:............ добре назвіть свою оцінку. який відсоток людей влаштовується на зп 25 євро/год? яка ваша оцінка? а скільки працюють на мінімалці? бо мої особисті знайомі - там відсоток так, ближче до 100%. але там й більше 50% здали на В2 - це значно більше ніж в середньому
так, я зробив висновок - рівень В2 - 20% десь. є інші оцінки? без цього кар'єру в офісі не побудуєш. моє твердження що для офісу вимагають В2, а для робочих В1 - воно коректне? а там де не вимагають, то пропонують мінімалку 15 євро/год? це з прикладів. можливо це виключення - у вас є власна інфо?
відповідь не знаю приймається, але скажіть це чесно
Честно говорю - мне такие данные (ни официальные, ни хотя бы оценочные) не попадались, а придумывать не хочу и не буду. Ваши цифры взяты примерно с потолка.
таки погано розумієте? я ж пишу - цифри взяті зі спілкування. у вас цифр немає - добре. але не заперечуйте тоді мої будь-ласка. можете в них не вірити - але так й пишіть - не вірю. інші повірять
й з В2 я погорячкував, схоже в реалі за 2 роки - до 10%. й як це немає? що на прикладі ваших родичів - який в них рівень? судячи з замовчування - не дуже...
25 евро/час совсем не так много. Медианная зарплата - 45 800 евро (https://www.dw.com/ru/skolko-zarabatyvaut-nemcy-svezie-dannye/a-71247587). Учитывая, что очень распространена неполная занятость, средний рабочий месяц примерно 130 часов, что соответствует примерно 45800: 12:130 = 29 евро/час. Минимальная зарплата, если не изменилась, была 12,82 евро/час. Это всё брутто, до вычета налогов. Довольно заметные различия по регионам, крупным/мелким городам, в зависимости от размера предприятия (на крупных зарплата выше), по гендеру.
а де до речі взяли 130 годин? в статті про це ні слова. й де найбільші зп - "лікарі та банківська фінансова сфера". як гадаєте який рівень мови там потрібен? може й С1 вимагають, но точно не В1.
Наши беженцы получают в Германии Bürgergeld. Насколько читал, немцы недовольны этой системой и думают над её изменением. Недовольны эффективностью - если правильно помню, то в течение 3 месяцев после трудоустройства очень высокий % (цифру точно не прмню, врать не буду) уходят/теряют работу и снова переходят на пособие. Речь не о беженцах, а о гражданах. "ті, хто емігрував 4 роки тому й досі не влаштувався на роботу" роблять те ж саме, що і раніше - живуть на допомогу.
а як вони живуть, коли їм мали запропонувати роботу, й якщо вони відмовляються, то допомогу зменшують? чи так й живуть, на зменшену допомогу?
Украинцы, которые работают в Германии, нередко сравнивают собственные доходы со средним уровнем заработков по стране. По доступным оценкам, типичный украинец получает около 2 000-2 500 евро (≈98 000-122 000 грн) нетто в месяц.
Этот уровень дохода немного ниже среднегерманского, что в основном связано с тем, что наши сограждане чаще работают в отраслях с умеренными ставками — строительстве, производстве, сервисе — или же на стартовых, менее оплачиваемых позициях.
В то же время разница в доходах среди украинцев в Германии тоже заметна. Квалифицированные специалисты — IT-специалисты, инженеры, медики — могут зарабатывать значительно больше указанных сумм, иногда выходя на уровень местных специалистов.
Зато люди без знания языка или соответствующего образования обычно начинают с физического труда с зарплатой 1 500-2 000 евро нетто (73 000-98 000 грн).
ЛАД написав:... Об Иране. Я вам уже говорил, не пишите о том, чего не знаете. Мне надоело искать вам цитаты, поищите сами. Тем более, что вы не спрашиваете, а уверенно утверждаете. Обогащение урана необходимо даже для использования в мирных целях. Для ЯО требуемая степень обогащения гораздо выше. По имеющимся данным Иран от такой степени пока что достаточно далёк. "це збагачення відбувається" не на АЭС. На АЭС вырабатывается оружейный плутоний. США требуют полностью отказаться от обогащения, покупать уже обогащённый уран и сдавать использованный. Иран на такое не соглашается. Противоречия у Ирана не только с Израилем. Не помните об ирано-иракской войне?
вам вже відповіли, але від себе додам. різниці між збагаченням до 3-5% та до 60% бачите? розумієте? якраз за оцінками з 60% до 90% Іран зможе дуже швидко збагатити.
заборонити йому логічно хочуть, бо надто часто Іран брехав, довіри до нього немає. чисто для АЕС паливо можна купувати, й головна вимога - повертати потім ці елементи. в чому проблем з поверненням?
а збагачення - збагачувати лише для АЕС та контроль МАГАТЕ - як на мене, нормальні умови для перемовин.
був Саддам - була війна з Іраком. немає диктатора - щось Іраку й немає потреби нападати... не бачите очевидний зв'язок? знесуть аятол - нікому вже воювати з Ізраілем й не потрібно буде...
Shaman написав:ЛАД, як кажете - до чого це обговорювати постійно - ви ж це постійно кажете? люди їдуть, причина - агресивна війна проти нас, вплинути на це ми не можемо. то чого бідкатися? будемо відштовхуватися від того, що є. й звісно будуть зусилля, щоб люди повернулися - але не треба робити з цього трагедію. це наслідок дій Раші, це не наш вибір...
відштовхуватися можно от чего угодно. Но при этом не надо говорить, что это не важно и "не треба робити з цього трагедію". Да, это "наслідок дій Раші", так же, как и гибель людей, но от этого не перестаёт быть трагедией.
але ви постійно мені кажете, коли я пишу про ЧЕРГОВИЙ злочин Раші - а чого про це казати? а загибель людей - це гірше, ніж зруйнована промисловість. промисловість можна відбудувати...
й я не каже - це не важливо. я кажу - це реальність, яка нас оточує. й треба не лише бідкатися, а думати, що робити...
й визнаєте, що Вагнер - це злочинне угрупування? а другий крок - але на Раші Вагнером пишаються...