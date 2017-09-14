Shaman написав:чомусь він може працювати, лише коли його хтось фінансує...
бо соціалізм/соціальна держава менш ефективна ніж капіталізм. Капіталістичні експлуататори можуть вичавити все із робітника. Саме вони борються із профсоюзами і придумали, що "соромно говорити яка в тебе зарплата"
Очень понравился пассаж о Кубе: "Куба - залишилась без халявної нафти з Венесуели - й все, знову соціалізм вмер. чомусь він може працювати, лише коли його хтось фінансує...". Правда, Куба не получала "халявну нафту", а покупала её у Венесуэлы. Так же, как Китай и другие. А сегодня США начали блокаду Кубы и пригрозили арестовать российские танкеры (не теневые), которые туда направляются. Впрочем, американские санкции против Кубы, более или менее жёсткие, действуют ещё с 1960. Интересно, что было бы с капиталистической Украиной, если бы США проводили такую политику по отношению к нам.
щоб купувати нафту, потрібно мати гроші. а Куба розраховувалася з Венесуелою послугами.
цікаво, що було б з Кубою якби США почали її бомбардувати? в них світла немає по 20 годин на день й зараз. а проти нас США санкції впроваджувати не будуть - бо нема за що. а от Раша, якщо їй щось не подобається нехай би впроваджувала - це б Україні пішло лише на користь. але чомусь Раша порушила міжнародні правила, здійснила агресію та вбиває населення та намагається нищити країну
Но шаману правда не важна. На слово "социализм" он реагирует как бык на красную тряпку. Для него любые действия США это святое, а США - "сияющий град на холме". Всё, что было в СССР - плохо. Не хочется писать, но рядовой propagandonus vulgaris.
мені слово соціалізм до лампочки, воно вже в смітнику історії й в найбільш маргінальних країнах. а нервують бовдури, які не зважаючи на очевидні фактори, все ще намагаються його згадувати.
я не казав, що ВСЕ в срср погано. ВСЕ це сінонім слова НІЩО - загальні слова ні про що. ситуація в срср була краще ніж в Африці й гірше, ніж в розвинених країнах. чому трималася - бо всі були приблизно однаково бідні - а от шансів в розумних стати багатшими - майже не було.
Як заявив міністр оборони Мексики Рікардо Тревілья, інформація, отримана від довіреної особи однієї з коханок Осегери про візит тієї, допомогла владі країни швидко спланувати операцію.
Під час рейду бойовики Осегери відкрили вогонь по силам безпеки, і конфлікт перемістився до комплексу будиночків у лісах поблизу міста Тапальпа, де він був поранений разом із двома своїми охоронцями. Усіх трьох доправили вертольотом у Мехіко, але вони не вижили.
«На жаль, вони померли дорогою», — сказав Тревілья на пресконференції.
випали з гелікоптера? ЛАД, не хочете пожахатися позасудовими стратами в Мексиці?
ЛАД написав:Моей жене 67, внуку 15. Какие к ним могут быть вопросы у "немецкой бюрократии"?
У меня есть вопрос к Вам, если можно. Учитывая возраст внука, Вы бы хотели, чтобы он вернулся и вступил в ВСУ или просто хотя бы вернулся? Вопрос именно к Вам, о том хотели ли бы Вы, а не планирует ли он или его родители (это - не мое дело). Просто, Вы мне так много рассказывали о том, что такое быть "гражданином", что интересно относится ли это ко всем.
Я не рассчитываю, что у нас будет 100-летняя война. Даже до 18 (не говоря уже до 25) ему ещё 3 года. Практически уверен, что за это время война закончится. Так что для меня ваш вопрос не актуален.
Вернуться после окончания войны... Это другой вопрос. Решать ему и вряд ли он спросит моего совета. Но учитывая, что он в Германии уже почти 4 года (точнее, 3,5) и ёщё год там будет практически наверняка, учится в немецкой школе (параллельно в украинской, но это так, для галочки), вряд ли ему будет смысл возвращаться. Если он захочет учится дальше, то, наверное, есть смысл получить образование там. Возвращаться в Украину - будет видно, смотря по обстановке. Сегодня трудно предвидеть, что и как здесь будет после войны. Сомневаюсь, что будет хорошо. А вообще, я не осуждаю тех, кто уехал до войны. Это нормальное явление. И для многих это единственный выход, если они хотят заниматься тем, что им интересно - слишком много специальностей у нас не востребованы.
Water написав:............ Мої знайомі з Бучі, їй 65, йому 67, онук теж є, точно не знаю вік, вроді 13, в школі вчиться, шось його там булять якісь албанці. Так вони зараз працюють на обрізанні винограду, потім ще якійсь сад. Сказали зовсім не важко, з 7 до 16, дві короткі перерви і одна довга, годують.
Это, скорее всего, нелегально за нал. Хотя, конесно, не ручаюсь. Уже писал, внук подрабатывал в кафе по вечерам и в выходные за нал.
Я спитаю, бо не знаю точно як вони працюють. А ви якого біса до сих пір не там?
Не хочу. Не уехал, когда был намного моложе, хотя возможности были. А сейчас... Смысл? Тем более, дети и внуки у меня здесь.