Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 24 лют, 2026 08:16
Letusrock написав:
Станом на 1990 рік фактично 70-80% закарпатців (а в селах і під 95%) в побуті говорили далеко не українською, а так само як і жителі Гуменне, Пряшева чи Свідніка.
Давай так, я народився і виріс в Закарпатті, був у таких закутках, що тобі й не снилися(Люта, Угля, Німецька Мокра - колишній Комсомольск).
Чомусь по селах зустрічав мадярів, румунів, німців. Та й у мене в діда в селі на цвинтарі найпоширеніше прізвище - Шнайдер.
Але русинів я по селах не зустрічав. Тільки в Мукачеві і в Ужгороді. Там де є ФСБешні гроші.
Додано: Вів 24 лют, 2026 08:24
ЛАД написав:
Верно.
Но 60% это далеко не 90%, хотя и сильно не 3-5%.
Но, например, Тегеранский исследовательский реактор производит медицинские изотопы.
Для него требуется уран более высокого обогащения — около 20%.
Не знаю, возможно, где-то ещё нужен более высокообогащённый уран.
Есть смысл ограничить степень обогащения, а не полностью запрещать. И такое ограничение было и соблюдалось. В 2015 году Иран подписал соглашение с мировыми державами — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которое ограничивало уровень обогащения до 3,67%. И был доступ инспекторам МАГАТЭ для контроля.
Але ж Іран чомуь відмовився. І збагачує не до 20, а до 60.
І ще, щоб отримати 60% обєм роботи на кілька порядків вищий, ніж щоб з 60% отримати 90%
Додано: Вів 24 лют, 2026 08:28
А навіщо взагалі збагачувати більше 3% якщо «мирний атом» 😅
6
7
4
Додано: Вів 24 лют, 2026 08:34
sashaqbl написав:
у прифронтових містах якраз є
Мене завжди кумарили вискочки і такі умники) Ось так можна втратити авторитет, легко.
