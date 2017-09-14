Додано: Вів 24 лют, 2026 10:06

АндрейМ написав: budivelnik написав: 1 Всі гроші на підприємстві ЗАРОБЛЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ підприємства

1 Всі гроші на підприємстві ЗАРОБЛЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ підприємства Хто із цим сперечається? Звичайно, що кошти підприємства заробляють працівники, але все одно є кошти підприємства, а є кошти працівників. Працівник має право лише на свою ЗП.... Хто із цим сперечається? Звичайно, що кошти підприємства заробляють працівники, але все одно є кошти підприємства, а є кошти працівників. Працівник має право лише на свою ЗП....

АндрейМ написав: budivelnik написав: Мене наприклад НЕ ЦІКАВИТЬ Мене наприклад НЕ ЦІКАВИТЬ Питання в тому чому не цікавить? Вчора навіть CNN мали велику статтю про демографічну кризу в Україні. В Україні війна, українці гинуть, нових не народжують, а Ви пишите, що Вас не цікавить, що з таким рівнем народжуваності українці просто зникнуть самі й без війни? А що Вас тоді цікавить? Як можна хвилюватися через війну, але не хвилюватися через те, що українці зникають? Вас лише території цікавлять? Питання в тому чому не цікавить? Вчора навіть CNN мали велику статтю про демографічну кризу в Україні. В Україні війна, українці гинуть, нових не народжують, а Ви пишите, що Вас не цікавить, що з таким рівнем народжуваності українці просто зникнуть самі й без війни? А що Вас тоді цікавить? Як можна хвилюватися через війну, але не хвилюватися через те, що українці зникають? Вас лише території цікавлять?

1 Економічні закони тому й називаються ЗАКОНАМИ що працюють всюди , від генделика до Аппл...2 Ці ЗАКОНИ створюють правила розподілу доданої вартості створеної працівниками підприємства..Так , можна їх трошки викривити і змінити розмір виплат працівнику за рахунок збільшення розмірів виплат наприклад на розвиток, але якщо в компанії КОНКУРЕНТІ будуть кращі умови для працівника- то він просто ЗМІНИТЬ компанію. (такий собі врегульовуючий баланс)3 Від того хто виступає АГЕНТОМ по сплаті податків - не залежить розмір ЗАРПЛАТИ працівника.Приклад ( якщо все створене працівником йде на зарплату, можу привести приклад коли 80% створеного йде на зарплату, просто тоді простиня збільшиться ще на пяток стрічок)Працівник створює Доданої вартості на 100 000Податковий агент (компанія) забирає ПДВ ______________=16 677Податковий агент(компанія) забирає ЄСВ 22% від 83 323 =18 331Податковий агент пише в чеку на опалту НАРАХОВАНО____=65 002Податковий агент в тому ж чеку пише в тому числі ПДФО =11 700Податковий агент пише в тому ж чеку Військовий збір __=3 250Податковий агент видає працівнику на руки_____________=50 052Яка різниця для працівника, якщо в нього буде написано не 65 002 , а 100 000 , але при цьому будуть вписані всі стрічки які я описав ?В мене четверо дітей - тобто я зробив все щоб Демографія покращиласьУ вас скільки НУЛЬ ? А навіть якщо й будуть вони будуть УКРАЇНЦЯМИ чи АМЕРИКАНЦЯМИ ?Тобто ви робите все щоб українців стало менше, але при тому вимагаєте від МЕНЕ зробити для таких як ви ще щось?