Дьоргається як свиня на мотузці
Тут вже дьоргайся не дьоргайся а трамп буде потрошити весь виводок, він за своє бабло і не таких потрошив.
Додано: Вів 24 лют, 2026 09:44
Додано: Вів 24 лют, 2026 09:50
После смерти Жириновского, Димон пытается брать на себя роль придворного шута, который озвучивает слишком смелые, на данный момент, мысли. Получается не очень, ибо талант все же удалось пропить, но принимать во внимание стоит, ибо мысли не его.
Додано: Вів 24 лют, 2026 09:50
Тобто коли я казав що я щось важу в тому світі як особистість - то ти з дейтротом з піною в роті розповідав мені що люди підуть в інший магазин....
Але ж якщо виїде ТРЕТИНА , то в цій третині будуть не тільки МОЇ покупці, а й працівники ІНШИХ магазинів... тобто закриється ТРЕТИНА магазинів, зникне ТРЕТИНА таксистів...
А мої магазини/таксі залишаться і як обслуговували 400-600 осіб/добу магазин , 150-200 поїздок/добу таксі - так і будуть обслуговувати.
Додано: Вів 24 лют, 2026 09:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ти втратив контекст. У австроугорській імперії словом "русини"(нім. ruthenen) позначали українців. Цей же термін використовували поляки ще й у міжвоєнний період. Тому в польському перепісі 1921 року більше 50% русинів було на Галичині і на Волині. В переписі 31 року вони раптово трансформувалися в українців. Я вже мовчу про часи, коли жив Духнович, з яким ті сепари носяться як з писаною торбою.
P.S. До речі, Духнович був рідкісним русофілом.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 24 лют, 2026 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лют, 2026 09:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Але є один нюанс - довжина лінії фронту не зміниться. І щоб її утримувати - тобі доведеться платити податки і за себе і за ті 3 магазини що закрилися. А кількість клієнтів у тебе втричі не виросте.
І довжина доріг не змінитться. Щоб возити товари з кордону - доведеться платити за трьох на дороги. Або вкладатися більше в ремонт авто.
Додано: Вів 24 лют, 2026 10:06
1 Економічні закони тому й називаються ЗАКОНАМИ що працюють всюди , від генделика до Аппл...
2 Ці ЗАКОНИ створюють правила розподілу доданої вартості створеної працівниками підприємства..
Так , можна їх трошки викривити і змінити розмір виплат працівнику за рахунок збільшення розмірів виплат наприклад на розвиток, але якщо в компанії КОНКУРЕНТІ будуть кращі умови для працівника- то він просто ЗМІНИТЬ компанію. (такий собі врегульовуючий баланс)
3 Від того хто виступає АГЕНТОМ по сплаті податків - не залежить розмір ЗАРПЛАТИ працівника.
Приклад ( якщо все створене працівником йде на зарплату, можу привести приклад коли 80% створеного йде на зарплату, просто тоді простиня збільшиться ще на пяток стрічок)
Працівник створює Доданої вартості на 100 000
Податковий агент (компанія) забирає ПДВ ______________=16 677
Податковий агент(компанія) забирає ЄСВ 22% від 83 323 =18 331
Податковий агент пише в чеку на опалту НАРАХОВАНО____=65 002
Податковий агент в тому ж чеку пише в тому числі ПДФО =11 700
Податковий агент пише в тому ж чеку Військовий збір __=3 250
Податковий агент видає працівнику на руки_____________=50 052
Яка різниця для працівника, якщо в нього буде написано не 65 002 , а 100 000 , але при цьому будуть вписані всі стрічки які я описав ?
В мене четверо дітей - тобто я зробив все щоб Демографія покращилась
У вас скільки НУЛЬ ? А навіть якщо й будуть вони будуть УКРАЇНЦЯМИ чи АМЕРИКАНЦЯМИ ?
Тобто ви робите все щоб українців стало менше, але при тому вимагаєте від МЕНЕ зробити для таких як ви ще щось?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 24 лют, 2026 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лют, 2026 10:19
Стояти
Перше - не ТРИ магазини а ТРЕТИНА магазину
Друге - В 2022 році , коли виїхала ОСНОВНА маса біженців , коли мобілізували 1 млн людей - БІЗНЕС заплатив на 30% більше ніж платив в 2021 році..
Тому
Не переживай за мене - тягнув, тягну і буду тягнути....
А якщо НЕ зможу
То ТОБІ зменшать зарплату на третину.
Це станом на 2026 рік
Тепер про дороги
Дороги пошкоджуються і від обємів вантажоперевезень , тому зменшення на 33% споживачів/працівників - на ті ж суми зменшить навантаження на дороги.
Тому ще раз
Поки кількість населення України буде знаходитись в діапазоні 20-80 млн осіб... ДЛЯ людини яка працює - НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ..
Додано: Вів 24 лют, 2026 10:25
Чув де звін та не знає де він....
Якщо ФОП на загальній системі ( а тільки з такими може працювати юридична особа щоб мати право зарахувати в свою собівартість гроші виплачені фопом
ФОП сплатить за себе 18% ПДФО
ФОП сплатить за себе 22% ЄСВ
Фоп сплатить за себе 5% Військового..
Ще є ФОП на єдиному 2-гої групи , надавати послуги юрособам не може, єдина відмінність платить ЄСВ і ПДФО і військовий з мінімалки
щЕ Є фоп НА 3 ТІЙ ГРУПІ, ТАМ 5% ВІД обороту
Такщо
чого дурний -бо бідний
чого бідний-бо дурний
ПС
Гетьманцев цим своїм ФОПИ мало платять треба ввести пдв... - дурень
Він міг зробити все набагато простіше і з меншим супротивом як Фопів так і населення
Зміни законодавство що базою нарахування єдиного податку є середня(а не мінімальна) зарплата по державі
і зникає навіть теоретична можливість мінімізації через дроблення на фопи..
Додано: Вів 24 лют, 2026 10:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я знаю про цю точку зору, але вона трошки політизована, щоб згладити незручні кути - для чого напрягатись з якимась меншинами, якщо простіше сказати "їх неіснує".
5-мільйонні словаки можуть і хочуть підтримувати мультикультурність, а 52-мільйонна країна в свій час злякалась фсб, попів з МП та клоуна Гецка.
P.S. ти хочеш сказати що всюди де вони визнані меншинами - це помилка і насправді то переодіті українці, які розмовляють на незрозумілому діалекті?
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 24 лют, 2026 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 24 лют, 2026 10:29
Да, "НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ". НО: в пределах одного поколения. Возможно даже меньше - если необратимые процессы каскадироваться начнут. А если задуматься о будущем детей? Внуков? - особенно если тренд 91го года - продолжится...
