Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 09:44

  _hunter написав:А он прямо личного звонка ждет? :lol:
Трамп ніколи не казав мені, що хоче бачити когось іншого на моєму місці,

Дьоргається як свиня на мотузці :lol:
Тут вже дьоргайся не дьоргайся а трамп буде потрошити весь виводок, він за своє бабло і не таких потрошив.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 09:50

  Shaman написав:а це вважаємо погрозами Європі? чи черговим загостренням у Дімона?

После смерти Жириновского, Димон пытается брать на себя роль придворного шута, который озвучивает слишком смелые, на данный момент, мысли. Получается не очень, ибо талант все же удалось пропить, но принимать во внимание стоит, ибо мысли не его.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 09:50

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
Поясніть мені на пальцях
Чому когось цікавить скільки залишиться і скільки повернеться?
Мене наприклад НЕ ЦІКАВИТЬ
і відсутність цікавості повязана з тим , що мене пофігу хто поїде, хто приїде.... від чиїхось дій в мене конкретні цифри.
.........
Если уедет, к примеру треть ваших покупателей, для вас "НІЧОГО не зміниться" и вам по-прежнему будет "пофігу"?
Тобто коли я казав що я щось важу в тому світі як особистість - то ти з дейтротом з піною в роті розповідав мені що люди підуть в інший магазин....
Але ж якщо виїде ТРЕТИНА , то в цій третині будуть не тільки МОЇ покупці, а й працівники ІНШИХ магазинів... тобто закриється ТРЕТИНА магазинів, зникне ТРЕТИНА таксистів...
А мої магазини/таксі залишаться і як обслуговували 400-600 осіб/добу магазин , 150-200 поїздок/добу таксі - так і будуть обслуговувати.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:перепис 1921 р в Podkarpatská Rus показує 63% русинів. Але зараз ти скажеш що то всьо проіски кремля сто річної давності, і у всіх вищевказаних країнах русини є, тільки саме на Закарпатті їх нема і небуло. І те що більшість говорили на "бисіді" (а не мові) це тому що мовних інспекторів небуло

Ти втратив контекст. У австроугорській імперії словом "русини"(нім. ruthenen) позначали українців. Цей же термін використовували поляки ще й у міжвоєнний період. Тому в польському перепісі 1921 року більше 50% русинів було на Галичині і на Волині. В переписі 31 року вони раптово трансформувалися в українців. Я вже мовчу про часи, коли жив Духнович, з яким ті сепари носяться як з писаною торбою.
P.S. До речі, Духнович був рідкісним русофілом.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Вів 24 лют, 2026 10:01, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 09:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тобто коли я казав що я щось важу в тому світі як особистість - то ти з дейтротом з піною в роті розповідав мені що люди підуть в інший магазин....
Але ж якщо виїде ТРЕТИНА , то в цій третині будуть не тільки МОЇ покупці, а й працівники ІНШИХ магазинів... тобто закриється ТРЕТИНА магазинів, зникне ТРЕТИНА таксистів...
А мої магазини/таксі залишаться і як обслуговували 400-600 осіб/добу магазин , 150-200 поїздок/добу таксі - так і будуть обслуговувати.

Але є один нюанс - довжина лінії фронту не зміниться. І щоб її утримувати - тобі доведеться платити податки і за себе і за ті 3 магазини що закрилися. А кількість клієнтів у тебе втричі не виросте.
І довжина доріг не змінитться. Щоб возити товари з кордону - доведеться платити за трьох на дороги. Або вкладатися більше в ремонт авто.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 10:06

  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:1 Всі гроші на підприємстві ЗАРОБЛЯЮТЬ ПРАЦІВНИКИ підприємства
Хто із цим сперечається? Звичайно, що кошти підприємства заробляють працівники, але все одно є кошти підприємства, а є кошти працівників. Працівник має право лише на свою ЗП....

1 Економічні закони тому й називаються ЗАКОНАМИ що працюють всюди , від генделика до Аппл...
2 Ці ЗАКОНИ створюють правила розподілу доданої вартості створеної працівниками підприємства..
Так , можна їх трошки викривити і змінити розмір виплат працівнику за рахунок збільшення розмірів виплат наприклад на розвиток, але якщо в компанії КОНКУРЕНТІ будуть кращі умови для працівника- то він просто ЗМІНИТЬ компанію. (такий собі врегульовуючий баланс)
3 Від того хто виступає АГЕНТОМ по сплаті податків - не залежить розмір ЗАРПЛАТИ працівника.
Приклад ( якщо все створене працівником йде на зарплату, можу привести приклад коли 80% створеного йде на зарплату, просто тоді простиня збільшиться ще на пяток стрічок)
Працівник створює Доданої вартості на 100 000
Податковий агент (компанія) забирає ПДВ ______________=16 677
Податковий агент(компанія) забирає ЄСВ 22% від 83 323 =18 331
Податковий агент пише в чеку на опалту НАРАХОВАНО____=65 002
Податковий агент в тому ж чеку пише в тому числі ПДФО =11 700
Податковий агент пише в тому ж чеку Військовий збір __=3 250
Податковий агент видає працівнику на руки_____________=50 052
Яка різниця для працівника, якщо в нього буде написано не 65 002 , а 100 000 , але при цьому будуть вписані всі стрічки які я описав ?

  АндрейМ написав:
  budivelnik написав:Мене наприклад НЕ ЦІКАВИТЬ
Питання в тому чому не цікавить? Вчора навіть CNN мали велику статтю про демографічну кризу в Україні. В Україні війна, українці гинуть, нових не народжують, а Ви пишите, що Вас не цікавить, що з таким рівнем народжуваності українці просто зникнуть самі й без війни? А що Вас тоді цікавить? Як можна хвилюватися через війну, але не хвилюватися через те, що українці зникають? Вас лише території цікавлять?
В мене четверо дітей - тобто я зробив все щоб Демографія покращилась
У вас скільки НУЛЬ ? А навіть якщо й будуть вони будуть УКРАЇНЦЯМИ чи АМЕРИКАНЦЯМИ ?
Тобто ви робите все щоб українців стало менше, але при тому вимагаєте від МЕНЕ зробити для таких як ви ще щось?
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 24 лют, 2026 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 10:19

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Тобто коли я казав що я щось важу в тому світі як особистість - то ти з дейтротом з піною в роті розповідав мені що люди підуть в інший магазин....
Але ж якщо виїде ТРЕТИНА , то в цій третині будуть не тільки МОЇ покупці, а й працівники ІНШИХ магазинів... тобто закриється ТРЕТИНА магазинів, зникне ТРЕТИНА таксистів...
А мої магазини/таксі залишаться і як обслуговували 400-600 осіб/добу магазин , 150-200 поїздок/добу таксі - так і будуть обслуговувати.

Але є один нюанс - довжина лінії фронту не зміниться. І щоб її утримувати - тобі доведеться платити податки і за себе і за ті 3 магазини що закрилися. А кількість клієнтів у тебе втричі не виросте.
І довжина доріг не змінитться. Щоб возити товари з кордону - доведеться платити за трьох на дороги. Або вкладатися більше в ремонт авто.
Стояти
Перше - не ТРИ магазини а ТРЕТИНА магазину
Друге - В 2022 році , коли виїхала ОСНОВНА маса біженців , коли мобілізували 1 млн людей - БІЗНЕС заплатив на 30% більше ніж платив в 2021 році..

Тому
Не переживай за мене - тягнув, тягну і буду тягнути....
А якщо НЕ зможу
То ТОБІ зменшать зарплату на третину.
Це станом на 2026 рік

Тепер про дороги
Дороги пошкоджуються і від обємів вантажоперевезень , тому зменшення на 33% споживачів/працівників - на ті ж суми зменшить навантаження на дороги.
Тому ще раз
Поки кількість населення України буде знаходитись в діапазоні 20-80 млн осіб... ДЛЯ людини яка працює - НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ..
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 10:25

  budivelnik написав:
  АндрейМ написав:Поясню - ФОПи часто використовуються для мінімізації податків. Людина по факту є найманим працівником, але працює як ФОП. Така людина не сплатить 18% ПДФО та 5% ВЗ, а її фактичний роботодавець не сплатить ЄСВ на усю суму ЗП.
Чув де звін та не знає де він....
Якщо ФОП на загальній системі ( а тільки з такими може працювати юридична особа щоб мати право зарахувати в свою собівартість гроші виплачені фопом
ФОП сплатить за себе 18% ПДФО
ФОП сплатить за себе 22% ЄСВ
Фоп сплатить за себе 5% Військового..
Ще є ФОП на єдиному 2-гої групи , надавати послуги юрособам не може, єдина відмінність платить ЄСВ і ПДФО і військовий з мінімалки
щЕ Є фоп НА 3 ТІЙ ГРУПІ, ТАМ 5% ВІД обороту

Такщо
чого дурний -бо бідний
чого бідний-бо дурний
ПС
Гетьманцев цим своїм ФОПИ мало платять треба ввести пдв... - дурень
Він міг зробити все набагато простіше і з меншим супротивом як Фопів так і населення
Зміни законодавство що базою нарахування єдиного податку є середня(а не мінімальна) зарплата по державі
і зникає навіть теоретична можливість мінімізації через дроблення на фопи..
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 10:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Ти втратив контекст. У австроугорській імперії словом "русини"(нім. ruthenen) позначали українців. Цей же термін використовували поляки ще й у міжвоєнний період.

Я знаю про цю точку зору, але вона трошки політизована, щоб згладити незручні кути - для чого напрягатись з якимась меншинами, якщо простіше сказати "їх неіснує".
5-мільйонні словаки можуть і хочуть підтримувати мультикультурність, а 52-мільйонна країна в свій час злякалась фсб, попів з МП та клоуна Гецка.
P.S. ти хочеш сказати що всюди де вони визнані меншинами - це помилка і насправді то переодіті українці, які розмовляють на незрозумілому діалекті?
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 24 лют, 2026 10:50, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 10:29

  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:Тобто коли я казав що я щось важу в тому світі як особистість - то ти з дейтротом з піною в роті розповідав мені що люди підуть в інший магазин....
Але ж якщо виїде ТРЕТИНА , то в цій третині будуть не тільки МОЇ покупці, а й працівники ІНШИХ магазинів... тобто закриється ТРЕТИНА магазинів, зникне ТРЕТИНА таксистів...
А мої магазини/таксі залишаться і як обслуговували 400-600 осіб/добу магазин , 150-200 поїздок/добу таксі - так і будуть обслуговувати.

Але є один нюанс - довжина лінії фронту не зміниться. І щоб її утримувати - тобі доведеться платити податки і за себе і за ті 3 магазини що закрилися. А кількість клієнтів у тебе втричі не виросте.
І довжина доріг не змінитться. Щоб возити товари з кордону - доведеться платити за трьох на дороги. Або вкладатися більше в ремонт авто.
......
Тому ще раз
Поки кількість населення України буде знаходитись в діапазоні 20-80 млн осіб... ДЛЯ людини яка працює - НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ..

Да, "НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ". НО: в пределах одного поколения. Возможно даже меньше - если необратимые процессы каскадироваться начнут. А если задуматься о будущем детей? Внуков? - особенно если тренд 91го года - продолжится... :roll:
