sashaqbl написав: Letusrock написав: Я знаю про цю точку зору, але вона трошки політизована, щоб згладити незручні кути - для чого напрягатись з якимась меншинами, якщо простіше сказати "їх неіснує". Я знаю про цю точку зору, але вона трошки політизована, щоб згладити незручні кути - для чого напрягатись з якимась меншинами, якщо простіше сказати "їх неіснує".

І що значить політизована? Ти мені тикаєш переписом 1921 року, я тобі відповідаю, що такі ж результати переписів на Галичині і Волині. В чому тут політизованість? І що значить політизована? Ти мені тикаєш переписом 1921 року, я тобі відповідаю, що такі ж результати переписів на Галичині і Волині. В чому тут політизованість?

політизованість в тому що в інших країнах в русинів бурхливе культурне життя, а у нас їх після 1945 обнулили (нема людини/меншини - нема проблеми).В мене двоюрідна бабка живе під Пряшевом, то у них кожні вихідні якийсь двіжняк, фестивалі, концерти, виступи, гуртки, змагання, колядки - буква в букву як закарпатські. в тих же 1990 якби тебе з завязаними очима перевезли в якесь село біля Svidnika то ти б по спілкуванню не вгадав чи ти в умовному Чинадієві чи взагалі закордоном. то чому люди які однаково спілкувались в 1930-х: в Словаччині залишились русинами до тепер, а в ссср/Україні миттєво стали українцямиКордон з Чехословаччиною в 1945 провели можна сказати від фонаря, і за ці 80 років в одній меншій країні ця меншина збереглась, а в більшій вона практично зникла, завдяки політиці ссср а потім і України.Я так розумію ти вважаєш що інші країни цих русинів придумали і просто так 80 років підтримують цю фейкову меншину