RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16885168861688716888>
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:в 1945 провели можна сказати від фонаря, і за ці 80 років в одній меншій країні ця меншина збереглась, а в більшій вона практично зникла, завдяки політиці ссср а потім і України.

Україна значно успішніша в знищенні русинської ідентичності, ніж були москалі бо русини значно ближчі до українців ніж до руськи. Але об'єктивно завжди коли йде урбанізація то національні меншини зникають навіть без активних дій держави. А виділяти кошти для підтримки нац. меншин далеко не кожна держава хоче.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:19

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:в 1945 провели можна сказати від фонаря, і за ці 80 років в одній меншій країні ця меншина збереглась, а в більшій вона практично зникла, завдяки політиці ссср а потім і України.

Україна значно успішніша в знищенні русинської ідентичності, ніж були москалі бо русини значно ближчі до українців ніж до руськи. Але об'єктивно завжди коли йде урбанізація то національні меншини зникають навіть без активних дій держави. А виділяти кошти для підтримки нац. меншин далеко не кожна держава хоче.

ссср та Україна за 80 років зробили те що "кляті окупанти мадяри" не зробили за 500 років))
Letusrock
 
Повідомлень: 3014
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:які села є автохтонно русинськими?

Мешканці півдня Іршавського району, звідки я родом, вважали, що справжні українці в живуть десь в половині Закарпаття (від Ужгорода до Хуста) і трохи в Словаччині, а далі то вже не справжні українці, а поляки на північному заході, мадяри - на півдні, румуни - в Тячеві... А десь від Вінниці і Житомира взагалі починається малоросія.
Русинами себе ніхто не вважав.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:23

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:В мене двоюрідна бабка живе під Пряшевом, то у них кожні вихідні якийсь двіжняк, фестивалі, концерти, виступи, гуртки, змагання, колядки - буква в букву як закарпатські. в тих же 1990 якби тебе з завязаними очима перевезли в якесь село біля Svidnika то ти б по спілкуванню не вгадав чи ти в умовному Чинадієві чи взагалі закордоном. то чому люди які однаково спілкувались в 1930-х: в Словаччині залишились русинами до тепер, а в ссср/Україні миттєво стали українцями

Які інші країни крім Словаччини?
Чому "русини" Галичини стали українцями, а Закарпаття не можуть?
Ти так і не відповів, які села є автохтонно русинськими? Чинадієво?
Ти не припускаєш, що то словакам вигідніше і спокійніше мати вигаданих русинів, ніж громаду сусідньої країни, яка майже вдесяторо більша?

Летусроку, дуже потрібно перейти до половців, там є що казати на 2 години 😂 а потім Ленін створив Україну, і Польщу і хз що )))
Востаннє редагувалось stm в Вів 24 лют, 2026 13:26, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6242
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:24

  Shaman написав:Letusrock
краще розповіси, що буде робити путін в 2036 році? :lol:

чому мене мають цікавити справи сусідів більше ніж наші власні? Знов цитуєш прадавнє про сгорівший сарай та сусідську корову..
Letusrock
 
Повідомлень: 3014
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:ссср та Україна за 80 років зробили те що "кляті окупанти мадяри" не зробили за 500 років))

Українці значно ближчі русинам і мовою і культурою, ніж москалі, не кажучи вже про мадярів. Дуже просто пояснити дитині "що в мадярів не як у людей", але дуже важко пояснити що в українців не так.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Летусроку, дуже потрібно перейти до половців, там є що казати на 2 години 😂 а потім Ленін створив Україну, і Польщу і хз що )))

і до чого тут це? ви знов Езопа звечора перечитались?
Letusrock
 
Повідомлень: 3014
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:41

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Верно.
Но 60% это далеко не 90%, хотя и сильно не 3-5%.
Но, например, Тегеранский исследовательский реактор производит медицинские изотопы.
Для него требуется уран более высокого обогащения — около 20%.
Не знаю, возможно, где-то ещё нужен более высокообогащённый уран.
Есть смысл ограничить степень обогащения, а не полностью запрещать. И такое ограничение было и соблюдалось. В 2015 году Иран подписал соглашение с мировыми державами — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которое ограничивало уровень обогащения до 3,67%. И был доступ инспекторам МАГАТЭ для контроля.

Але ж Іран чомуь відмовився. І збагачує не до 20, а до 60.
І ще, щоб отримати 60% обєм роботи на кілька порядків вищий, ніж щоб з 60% отримати 90%
Відмовився не чомусь.
Условием СВПД было снятие санкций с Ирана. Не всех, а только тех, которые были связаны с ураном.
После выхода США (Трампа) из соглашения, США возобновили и, если правильно помню, даже усилили санкции. Послеи этого Иран (не сразу) начал обогащение урана.
И я об этом написал, но вы почему-то обрезали цитату.
При этом я не говорю, что они белые и пушистые. Наверное, они таки хотят создать своё ЯО. Но у нас сегодня тоже нередки голоса, тоскующие по ЯО.
Сегодня они ведут переговоры с США, посмотрим, чем закончится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38821
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:43

  Дюрі-бачі написав:
  Letusrock написав:в 1945 провели можна сказати від фонаря, і за ці 80 років в одній меншій країні ця меншина збереглась, а в більшій вона практично зникла, завдяки політиці ссср а потім і України.

Україна значно успішніша в знищенні русинської ідентичності, ніж були москалі бо русини значно ближчі до українців ніж до руськи. Але об'єктивно завжди коли йде урбанізація то національні меншини зникають навіть без активних дій держави. А виділяти кошти для підтримки нац. меншин далеко не кожна держава хоче.

:lol: доведеться румуну Вас просвіщати)
Почнем з наводящого питання
Коли зявились українці? Як етнонім? :lol:
Понятно що вам розказали , що древні укри викопали чорне море :lol: но всетаки :wink:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4759
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Коли зявились українці? Як етнонім?

Не знаю, якось не вивчав питання, але не так давно, десь років 300 тому. Взагалі в поняттях самоідентичності не все так просто як з громадянством.
Без урбанізації в кожному селі "свої", а в сусідньому селі "майже свої" і чим далі - тим менш "свої". А "українці", "русини" і т.д. то в містах і залежить від влади.
ИМХО русини, українці, білоруси цілком успішно можуть розглядатись і як єдине ціле і як окреме, залежно від політики. Точно так і словаки з чехами і т.д.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6011
З нами з: 29.07.22
Подякував: 940 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 16885168861688716888>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 226823
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 431673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1151929
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.