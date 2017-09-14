RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1688716888168891689016891 ... 16894>
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:47

  Hotab написав:ЛАД
Мусульмани там, де вони становлять переважну меншість, успішно стирають своє релігійну ідентифікацію. Я в Криму знав кількох татар, які жрали алкоголь і їли все підряд круглий рік. Хоча зовнішність характерна і батьки обидва татари. Албанці он взагалі своє мусульманство зробили ніяким не мусульманством, теж все їдять, пʼють , одягають і роблять.
це як в Британії та Франції?
Letusrock
 
Повідомлень: 3019
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 14:49

Рубрика від Шмідта:«фламінго існують лише в вечірньому кварт

По Енгельсу вже прилітало?

https://www.facebook.com/share/r/1CaSR5 ... tid=wwXIfr
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17930
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2576 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:В тому то й весь прикол. Питаюсь Летусрока - в яких СЕЛАХ є русини?

Зараз їх фактично нема, залишились частково звички, традиції, мова, але самоусвідомлення нема - ссср + україна + урбанізація/глобалізація культурно загеноцидили їх.
Плюс ще різниця в менталітеті та радянське виховання
Наприклад в умовному 1995 - хлопець з закарпатського села йшов у місто і соромився своєї ідентичності, а хлопець із Свідніка по неділям виступав у різних культ.мироприємствах своєї меншини/спільноти. Тому там вони є, а у нас нема
Моя бабуля та її ровестики завжди говорили за ту сторону Карпат "ті укрАїнці"(наголос на А), хоч народжені в 20-30х не були фанатами ні русинів, ні тим більше мадяр чи ще когось. Просто самі по собі, бо держ.утворення в області в першій половині 20 ст змінювались занадто часто
  sashaqbl написав:Ти не припускаєш, що то словакам вигідніше і спокійніше мати вигаданих русинів, ніж громаду сусідньої країни, яка майже вдесяторо більша?

Так могли ж тоді їх теж сто разів асимілювати як і у нас. А серби та хорвати теж їх придумали бо боїться українців?
Востаннє редагувалось Letusrock в Вів 24 лют, 2026 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock
 
Повідомлень: 3019
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:10

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:В тому то й весь прикол. Питаюсь Летусрока - в яких СЕЛАХ є русини?

Зараз їх фактично нема, залишились частково звички, традиції, мова, але самоусвідомлення нема - ссср + україна + урбанізація/глобалізація культурно загеноцидили їх.
Плюс ще різниця в менталітеті та радянське виховання
Наприклад в умовному 1995 - хлопець з закарпатського села йшов у місто і соромився своєї ідентичності, а хлопець із Свідніка по неділям виступав у різних культ.мироприємствах своєї меншини/спільноти. Тому там вони є, а у нас нема
Моя бабуля та її ровестики завжди говорили за ту сторону Карпат "ті укрАїнці"(наголос на А), хоч народжені в 20-30х не були фанатами ні русинів, ні тим більше мадяр чи ще когось. Просто самі по собі, бо держ.утворення в області в першій половині 20 ст змінювались занадто часто

Рим пішов від стародавніх Греків, вони і Крим перші окупували ) русин тоді не було. А взагалі всі пішли з Африки 300 тис.років тому )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6249
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:12

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:) потратьте 20 хв і Ви над вивченнням походження етнонімів.

та я трохи вчив у шкільні роки, та й опісля.
представте собі, Лад теж вчив в школі і я вчив. І це були різні концепції.
Мені повезло побачити як одна міняє іншу :lol:
Русини це альтернативна назва українців і історично давніша. Взагалі національна ідентичність штука лабільна
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4764
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:13

агітка від Вергілія

  stm написав:
  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:В тому то й весь прикол. Питаюсь Летусрока - в яких СЕЛАХ є русини?

Зараз їх фактично нема, залишились частково звички, традиції, мова, але самоусвідомлення нема - ссср + україна + урбанізація/глобалізація культурно загеноцидили їх.
Плюс ще різниця в менталітеті та радянське виховання
Наприклад в умовному 1995 - хлопець з закарпатського села йшов у місто і соромився своєї ідентичності, а хлопець із Свідніка по неділям виступав у різних культ.мироприємствах своєї меншини/спільноти. Тому там вони є, а у нас нема
Моя бабуля та її ровестики завжди говорили за ту сторону Карпат "ті укрАїнці"(наголос на А), хоч народжені в 20-30х не були фанатами ні русинів, ні тим більше мадяр чи ще когось. Просто самі по собі, бо держ.утворення в області в першій половині 20 ст змінювались занадто часто

Рим пішов від стародавніх Греків, вони і Крим перші окупували ) русин тоді не було. А взагалі всі пішли з Африки 300 тис.років тому )

Рим не пішов від стардавніх греків, чи ви повірили у агітку від Вергілія?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42392
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1630 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:14

  Hotab написав:ЛАД
Мусульмани там, де вони становлять переважну меншість, успішно стирають своє релігійну ідентифікацію. Я в Криму знав кількох татар, які жрали алкоголь і їли все підряд круглий рік. Хоча зовнішність характерна і батьки обидва татари. Албанці он взагалі своє мусульманство зробили ніяким не мусульманством, теж все їдять, пʼють , одягають і роблять.
Там, де "переважну".
А там, де не "переважну"?
И мечети строят, и праздники отмечают и там, "де вони становлять переважну меншість". Опыт Европы хорошо показывает. Да и курбан-байрам в Москве.
А ассимиляция в какой-то, большей или меньшей степени происходит везде. И с национальностями тоже. У нас тут удивляются/вомущаются отсутствием украинских школ в РФ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 24 лют, 2026 15:15, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38830
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:14

  stm написав:
  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:В тому то й весь прикол. Питаюсь Летусрока - в яких СЕЛАХ є русини?

Зараз їх фактично нема, залишились частково звички, традиції, мова, але самоусвідомлення нема - ссср + україна + урбанізація/глобалізація культурно загеноцидили їх.
Плюс ще різниця в менталітеті та радянське виховання
Наприклад в умовному 1995 - хлопець з закарпатського села йшов у місто і соромився своєї ідентичності, а хлопець із Свідніка по неділям виступав у різних культ.мироприємствах своєї меншини/спільноти. Тому там вони є, а у нас нема
Моя бабуля та її ровестики завжди говорили за ту сторону Карпат "ті укрАїнці"(наголос на А), хоч народжені в 20-30х не були фанатами ні русинів, ні тим більше мадяр чи ще когось. Просто самі по собі, бо держ.утворення в області в першій половині 20 ст змінювались занадто часто

Рим пішов від стародавніх Греків, вони і Крим перші окупували ) русин тоді не було. А взагалі всі пішли з Африки 300 тис.років тому )

Приблизно десь так років через 50 відповість інша stm з Ростова, коли її спитають чи були українці в Мелітополі
Letusrock
 
Повідомлень: 3019
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:17

  Letusrock написав:Приблизно десь так років через 50 відповість інша stm з Ростова, коли її спитають чи були українці в Мелітополі

Якщо росію не спіткає доля союза, де мільйони молодих ЛАДів незрозуміли, що вже декілька десятків років, за розгорнутою фін.звітністю їх праця була марною справою)
Тому що просрати 20 років фнб за остані 4 роки, навіть блондинці було б складно. Це великі кошти )
А у маленької аграрної держави вже неіснуючи Фламінго двіччі впали на Капустин Яр, кількість тєхніки, яка і є ВВП оркостану, розтанула як роса на сонці... і вже Олександр дійсно став бдсм для потрібної категорії )))
Востаннє редагувалось stm в Вів 24 лют, 2026 15:25, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6249
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 24 лют, 2026 15:20

  Letusrock написав:
  Shaman написав:Letusrock
краще розповіси, що буде робити путін в 2036 році? :lol:

чому мене мають цікавити справи сусідів більше ніж наші власні? Знов цитуєш прадавнє про сгорівший сарай та сусідську корову..

давай, розповідай про русинів й про страшний геноцид українцями :lol:

Зе в 2056 році - це не наші справи, це твоя хвора уява :mrgreen:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11796
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 1688716888168891689016891 ... 16894>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Monk23 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 226887
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 431731
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1152108
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10842)
24.02.2026 17:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.