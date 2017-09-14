Додано: Вів 24 лют, 2026 15:04

sashaqbl написав: В тому то й весь прикол. Питаюсь Летусрока - в яких СЕЛАХ є русини? В тому то й весь прикол. Питаюсь Летусрока - в яких СЕЛАХ є русини?

sashaqbl написав: Ти не припускаєш, що то словакам вигідніше і спокійніше мати вигаданих русинів, ніж громаду сусідньої країни, яка майже вдесяторо більша? Ти не припускаєш, що то словакам вигідніше і спокійніше мати вигаданих русинів, ніж громаду сусідньої країни, яка майже вдесяторо більша?

Зараз їх фактично нема, залишились частково звички, традиції, мова, але самоусвідомлення нема - ссср + україна + урбанізація/глобалізація культурно загеноцидили їх.Плюс ще різниця в менталітеті та радянське вихованняНаприклад в умовному 1995 - хлопець з закарпатського села йшов у місто і соромився своєї ідентичності, а хлопець із Свідніка по неділям виступав у різних культ.мироприємствах своєї меншини/спільноти. Тому там вони є, а у нас немаМоя бабуля та її ровестики завжди говорили за ту сторону Карпат "ті укрАїнці"(наголос на А), хоч народжені в 20-30х не були фанатами ні русинів, ні тим більше мадяр чи ще когось. Просто самі по собі, бо держ.утворення в області в першій половині 20 ст змінювались занадто частоТак могли ж тоді їх теж сто разів асимілювати як і у нас. А серби та хорвати теж їх придумали бо боїться українців?