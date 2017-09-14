Додано: Вів 24 лют, 2026 17:26

Ви називаєте брехнею те, що я не стверджував. ЄСВ в Україні сплачується, але не працівником, а роботодавцем, за рахунок власних коштів роботодавця і є його додатковими витратами, окремими від фонду ЗП, оренди, інших податків і т.д. Ви із цим згодні?

Не згоден, бо все перекручено.Що сам фонд оплати праці, що кошти на сплату ЄСВ є витратами для роботодавця, тісно повʼязаними між собою. Це такі самі "власні кошти роботодавця", як тоді геть все інше, всі витрати, включаючи зарплати і податки.Роботодавець виступає агентом з ПДФО, цих грошей робітник теж не бачить, хіба в розрахункових листах, то тоді що, це теж "з власних коштів роботодавця"?ЄСВ, по суті, так само сплачується роботодавцем, як агентом, на рахунок працівника в ПФ, це не благодійність і не послуга. І все це сплачується за рахунок створеного робітником доходу, інакше на біса взагалі б тоді він був потрібен.Питання лише у формальному оформленні в бухгалтерії цих операцій.Якщо все зробити так, щоб все сплачував працівник, то тоді ЗП брутто буде більше приблизно на чверть, бо має включати в себе і ЄСВ, і ті самі відрахування зробить вже робітник. Витрати роботодавця не зміняться. Зарплати на руки-не зміняться. Відрахування в ПФ теж не зміняться. Хіба що все буде трохи прозоріше для працівника, от і все.Ви займаєтесь демагогією і буквоїдством насправді, от і все