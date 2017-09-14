stm написав:........... АндрійМ, як розумна людина не може сформулювати що різниця є. У розвинутих країнах пенсія йде на 3 різні рахунки: 1) загальна - людина живе за рахунок внесків працюючих (бюджет) кожен соціально незахищений має право на мінімалку 2) індивідуальна накопичувальна - людина відраховуває внески з зп, які інвестуються і належать їй 3) що хоче додатково- інвестує сама у часні фонди (не обов'язкова). В Україні дійсно немає 2)
Хоча щось про трирівневу пенсійну систему прийняли дуже давно. От тільки ми і п1) ніяк не виведемо в бездефіцитний, куди там вже два інші
Не знаком со всеми пенс. системами мира. Во всех странах есть 2-й уровень - індивідуальна накопичувальна система?
Я з усіма в світі теж не знайомий, проте, думаю, в тій чи іншій формі вона є в більшості країн
Letusrock написав:він вибере "будівництво розгалуженої мережі мовних інспекторів". Як тобі таке, Ілон Маск?
А ти лише по методичці шпариш - "мовні інспектори", "русіни" Бо не хочеш згадувати про 4 роки війни
Тобі простіше накинути про "мовного інспектора, до речі, покажи хоч одного ? бо це лише в твоїй уяви переляканного засранця ...
Шо там згадувати? Що зеля ще 3 роки хоче воювати? Воюйте але вже без нас. ти маєш шанс одбити кринки От шо тобі моя церква і кагор все спокою не дають? Створили ж вже для тебе підходящі теми. Балакай там скіки хочеш за церкву. Ніхто тобі не мішає ходити до провладної? Ходи на здоровя. Ви ж храми віджимаєте і потом вони пусті. Можеш і під захистом церкви кагор пити. Хіба я бороню?
Letusrock написав:він вибере "будівництво розгалуженої мережі мовних інспекторів". Як тобі таке, Ілон Маск?
А ти лише по методичці шпариш - "мовні інспектори", "русіни" Бо не хочеш згадувати про 4 роки війни
Тобі простіше накинути про "мовного інспектора, до речі, покажи хоч одного ? бо це лише в твоїй уяви переляканного засранця ...
Шо там згадувати? Що зеля ще 3 роки хоче воювати? Воюйте але вже без нас. ти маєш шанс одбити кринки От шо тобі моя церква і кагор все спокою не дають? Створили ж вже для тебе підходящі теми. Балакай там скіки хочеш за церкву. Ніхто тобі не мішає ходити до провладної? Ходи на здоровя. Ви ж храми віджимаєте і потом вони пусті. Можеш і під захистом церкви кагор пити. Хіба я бороню?
ЛАД написав:... И на хрена Украине физика? Это всё западные развлечения. И атом, и термояд. Великой с/х державе они ни к чему. Нам бы "садок вишневмй біля хати" і щоб бджоли гули і більше нічого не треба.
та отож. наче маємо фізика, але він окрім критики капіталізму з позицій марксизму-ленінізму, нічого не продукує
й реактори залишились тими ж, але системи керування гадаю сильно змінилися, про що вам stm й каже.