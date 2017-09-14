❗️росіяни хочуть до кінця 2026 року захопити Херсон, Миколаїв, Одесу та Запоріжжя, – заступник керівника Офісу президента Павло Паліса
Також до кінця березня вони хочуть повністю окупувати Донеччину.
Додано: Вів 24 лют, 2026 21:38
Додано: Вів 24 лют, 2026 21:42
є ще одна проблема для існування 2) та 3). а саме - куди інвестують? в першу чергу в акції. а в Україні немає нормального ринку акцій...
Додано: Вів 24 лют, 2026 21:55
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Насправді необовʼязково, щоб цей ринок був локальним, але наше законодавство дуже обмежує в польоті фантазії для управителів фондів
Додано: Вів 24 лют, 2026 22:00
а може по іншому розставимо акценти?
Додано: Вів 24 лют, 2026 22:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Насправді все ще простіше..
Пенсійні фонди іноземних держав обмежені тим куди вони можуть вкладати отримані кошти.. Тому прибутковість в таких фондах як правило 2-3% річних....
А тепер знайдіть в Україні людину, яка буде вкладати щось типу 100-1000 доларів/рік , на 30 років щоб отримати потім додаткових 10-100 доларів/місяць пенсії.
Додано: Вів 24 лют, 2026 22:16
Додано: Вів 24 лют, 2026 22:26
Ніхто нє говоріл
Додано: Вів 24 лют, 2026 22:31
Іпсо
Ну да, ну да.. Жодного обласного центру за 4 роки та 4 міста (облцентра) до кінця року.
Трохи поясню.. На днях свекрусі дзвонила її подружка, яка виїхала до Ізраїлю в 2023. Після "Привіт" вона одразу запитала: "Як там Мико, ще стоїть чи вже в окупації?" Свекруха (піднявши челюсть з пола) відповіла питанням: "Звідки така інформація?" Подружка сказала, що прочитала в місцевих (ізраїльських) новинах.
Що цікаво, того ж дня я натрапила у телеграмі на репост допису з кацапського каналу про те, що "прям зараз війська рф доброзичливо зустрічають в Одесі її мешканці".
Шось мені підказує, що багато людей таке хавають і не замислюються.
Додано: Вів 24 лют, 2026 22:35
Спробую пояснити, хоча надії що захочете напрягтись і зрозуміти - мало...
1 Я НЕ БАНКРОТУВАВ
Банкрутували два моїх бізнеси якими я керував
2 Банкрутсто це не обовязково боргова яма.
Спробую спрощено і на пальцях
а - бізнес може збанкрутувати якщо не вірно щось розрахував.
б - банкрутсто і втрата капіталу - не тотожні поняття.
Можна збанкрутувати, але при цьому стати багатшим ніж бу ДО МОМЕНТУ започатковування бізнесу який збанкрутує
Приклад наочний - Долярчик
Людина володіла досить таки прибутковим бізнесом по продажу велозапчастин з функціонування якого КУПИЛА дві квартири , але витрати на купівлю житла виявились критичними для обігового капіталу бізнесу і бізнес ЗБАНКРУТУВАВ ( закрився/став не прибутковим)
Тобто до початку велення в Долярчика не було ні бізнесу ні квартир, після банкрутства бізнес зник... квартири зявились.
3 Мої два збанкрутілих бізнеси це якраз про те що я з них вийняв БІЛЬШЕ ніж вони могли витримати і тому вони збанкрутували... але вийняв я з них в рази більше ніж вклав.
І ще про виїзд третини населення і чому мені по барабану...
Перше
Станом на 1990 структура наступна
На трьох споживачів - один створювач.
Дитина-тато(мама)створювач-тато(мама)пенсіонер створювача = три споживачі*17млн=51млн
Станом на через покоління десь в 2025
0,8 дитина-створювач-1,2 батько/мама створювача(пенсіонер)=три споживачі*12млн=36
Станом через два покоління десь 2060
0,5 дитина- створювач - 1,5 батьки створювача=три споживачі*10млн=30млн
Тепер поясніть мені
Чому мені має бути гірше , якщо виїхавші будуть мати наступні конфігурації
3 споживачі - я у виграші бо менше виплачувати податків
2 споживачі+1 створювач - мені все одно бо станом на сьогодні така структура є
1споживач+2створювачі - мені легше працювати бо звільнилась ніша
3створювачі - мені ще легше працювати бо я в дефіциті.
