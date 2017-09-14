Додано: Вів 24 лют, 2026 22:35

Тобто коли я казав що я щось важу в тому світі як особистість - то ти з дейтротом з піною в роті розповідав мені що люди підуть в інший магазин....

Але ж якщо виїде ТРЕТИНА , то в цій третині будуть не тільки МОЇ покупці, а й працівники ІНШИХ магазинів... тобто закриється ТРЕТИНА магазинів, зникне ТРЕТИНА таксистів...

Вы когда-то рассказывали, что дважды банкротились.

Желаю вам не испытать этого в третий раз.

В 60+ это вряд ли удастся. По крайней мере, будет значительно сложнее. Вы когда-то рассказывали, что дважды банкротились.Желаю вам не испытать этого в третий раз.В 60+ это вряд ли удастся. По крайней мере, будет значительно сложнее.

Спробую пояснити, хоча надії що захочете напрягтись і зрозуміти - мало...1 Я НЕ БАНКРОТУВАВБанкрутували два моїх бізнеси якими я керував2 Банкрутсто це не обовязково боргова яма.Спробую спрощено і на пальцяха - бізнес може збанкрутувати якщо не вірно щось розрахував.б -і втрата капіталу - не тотожні поняття.Можна збанкрутувати, але при цьому стати багатшим ніж бу ДО МОМЕНТУ започатковування бізнесу який збанкрутуєПриклад наочний - ДолярчикЛюдина володіла досить таки прибутковим бізнесом по продажу велозапчастин з функціонування якого КУПИЛА дві квартири , але витрати на купівлю житла виявились критичними для обігового капіталу бізнесу і бізнес ЗБАНКРУТУВАВ ( закрився/став не прибутковим)Тобто до початку велення в Долярчика не було ні бізнесу ні квартир, після банкрутства бізнес зник... квартири зявились.3 Мої два збанкрутілих бізнеси це якраз про те що я з них вийняв БІЛЬШЕ ніж вони могли витримати і тому вони збанкрутували... але вийняв я з них в рази більше ніж вклав.І ще про виїзд третини населення і чому мені по барабану...ПершеСтаном на 1990 структура наступнаНа трьох споживачів - один створювач.Дитина-тато(мама)створювач-тато(мама)пенсіонер створювача = три споживачі*17млн=51млнСтаном на через покоління десь в 20250,8 дитина-створювач-1,2 батько/мама створювача(пенсіонер)=три споживачі*12млн=36Станом через два покоління десь 20600,5 дитина- створювач - 1,5 батьки створювача=три споживачі*10млн=30млнТепер поясніть меніЧому мені має бути гірше , якщо виїхавші будуть мати наступні конфігурації3 споживачі - я у виграші бо менше виплачувати податків2 споживачі+1 створювач - мені все одно бо станом на сьогодні така структура є1споживач+2створювачі - мені легше працювати бо звільнилась ніша3створювачі - мені ще легше працювати бо я в дефіциті.