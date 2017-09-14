|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 24 лют, 2026 22:37
Letusrock написав: budivelnik написав:
Поки кількість населення України буде знаходитись в діапазоні 20-80 млн осіб... ДЛЯ людини яка працює - НІЧОГО НЕ ЗМІНИТЬСЯ..
маячня, якщо залишиться 20 млн - для людини яка працює - ВСЕ ЗМІНИТЬСЯ. Щоб продовжувати цю шарманку про останню вербу, тобто тримати фронт проти 140млн ерефії - доведеться відмовитись від цивільного життя і стати Афганом : чоловіки та молоді жінки в основній масі будуть залучені до оборони та критичної інфрастуктури а решта 14-80 будуть пахати як негри на плантаціях.
Але це ж саме те чого ми прагнемо
Чомусь для переляканих життям ніяк не дійде
Поки нас буде зменшуватись до 20 млн
Педерація зменшиться до 40млн... по тій простій причині, що відділяться від неї всі хто схоче, крім тих кого окупує Китай.
1
1
Додано: Вів 24 лют, 2026 23:15
stm написав:
Незмінність 60 років ТЕЦ і АЄС без капіталовкладень(грошей, кредитів, обладнання, освіти спеціалістів), то аксіома )))
міг би бути і ремонт і модернізація, але ж кажуть не на часі - бо двушка на москву...
Турбіна ХАЕС другий рік без ремонту: Україна недоотримує майже 500 МВт
Депутат Железняк стверджує, що ця ситуація виникла через корупцію Міндіча.
Додано: Вів 24 лют, 2026 23:26
killer_of_liars написав:
stm написав:
Незмінність 60 років ТЕЦ і АЄС без капіталовкладень(грошей, кредитів, обладнання, освіти спеціалістів), то аксіома )))
міг би бути і ремонт і модернізація, але ж кажуть не на часі - бо двушка на москву...
Турбіна ХАЕС другий рік без ремонту: Україна недоотримує майже 500 МВт
Депутат Железняк стверджує, що ця ситуація виникла через корупцію Міндіча.
хто всрався- невістка...
