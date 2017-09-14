|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 25 лют, 2026 13:39
ЛАД написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Но вряд ли самолёт летает 60-80 лет при плановом сроке службы 30 лет, как происходит с АЭС.
И всё-таки самое дорогостоящее в АЭС, это реактор и капитальные сооружения, с ним связанные, и турбина. Реактор точно не меняется, о заменах турбины тоже ничего не нашёл.
Ви неправі. Ситуація, коли плановий строк 30, а потім кожні 10 років капіталка і продовження ресурсу в авіації дуже поширена.
Щодо АЕС - ситуація та ж сама - корпус реактора лишається. Але більшість рухомих елементів за життя міняється не одноразово. Тому згрубша stm права - від тих радянських АЕС на даний момент лишилися хіба корпуси реакторів.
І поки в корпусах нема критичних пошкоджень - реактори будуть проходити капіталку і продовжувати ресурс.
Разом з тим ви праві, що будівництво нового реактора - це колосальні одноразові інвестиції.
Вам не кажется, что это слишком уверенное заявление?
Турбины тоже не остались (хотя лопатки роторов и конденсаторы кое-где заменялись)?
И я прав только в кэпочевидной истине, "що будівництво нового реактора - це колосальні одноразові інвестиції"? Если бы кто-то стал спорить с таким утверждением, я бы прсто посмеялся и даже не вступал в разговор.
Так что ваш вывод о том, что "згрубша stm права", выглядит удивительно.
Вы же всё-таки не отличаетесь пропагандонской тупостью шамана.
P.s. Об авиации я, кстати, не спорил. И уж точно не отрицал продление сроков эксплуатации самолётов.
ЛАД, я б залюбки вас дорослого повернула зі всіма знаннями на 30 років назад. Умова ви повинні насолоджуватись тими досягненнями, які хвалите, і, не втратити знання, які ви маєте наразі )))
А я буду підьо "найкраща ковбаса" "мммм, морозиво 1 на весь магазин, але ж найсмачніше у житті", "ну і що, що звик, коли хочешь ходити за улюбленим хлібом з 60 сортів, це ж 5 ранку і український, о 6 вже без хліба". Корвалол ви все ще вважаєте захистом? Ммммм 😁
Додано: Сер 25 лют, 2026 13:42
stm написав:
........
ЛАД, я б залюбки вас дорослого повернула зі всіма знаннями на 30 років назад. Умова ви повинні насолоджуватись тими досягненнями, які хвалите, і, не втратити знання, які ви маєте наразі )))
Вообще-то 30 років назад я вже був дорослим.
Корвалол не употребляю.
А именно 30 років (в 1996) назад не было 60 сортів хліба
Додано: Сер 25 лют, 2026 13:43
ЛАД написав: stm написав:
........
ЛАД, я б залюбки вас дорослого повернула зі всіма знаннями на 30 років назад. Умова ви повинні насолоджуватись тими досягненнями, які хвалите, і, не втратити знання, які ви маєте наразі )))
Вообще-то 30 років назад я вже був дорослим.
Так, але є одне але. І воно найкраще )))
ПС: наразі ви ходите за 60 сортами хліба у будь яку годину дня, у будь-який магазин у радіусі 50 метрів
про сорти ковбаси і навіть гарачого/холодного копчення на привезеному ринку, де ви просто маєте вийти з дому, я мовчу, і це у воюючій країні ))) Це де Олександр вважає мене злюкою, а сам такий же зайобаний життям, просто )))
Додано: Сер 25 лют, 2026 13:57
ЛАД
знову хамиш? що з такими невменяхами робити?
Додано: Сер 25 лют, 2026 13:57
ЛАД написав: stm написав:
........
ЛАД, я б залюбки вас дорослого повернула зі всіма знаннями на 30 років назад. Умова ви повинні насолоджуватись тими досягненнями, які хвалите, і, не втратити знання, які ви маєте наразі )))
Вообще-то 30 років назад я вже був дорослим.
Корвалол не употребляю.
А именно 30 років (в 1996) назад не было 60 сортів хліба
А АЄС була як зараз )))
Додано: Сер 25 лют, 2026 13:59
stm написав: fox767676 написав:
Україна стає суцільною "кілзоною"
А як вам спікер сенату Джонсон? ) навіть укр.естеблішмент не вміє такі піруети перевдягання наступній владі )))
шо мені до сенату
ви, воуки понаїхавші, вбили мою Україну
як глисти зіскочите з трупу і поїдете вбивати країни, що вас прихистять - Європу, США.
З музикою, з жартами, смайликами
Ви вже це робите
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:03
ЛАД написав:
...
Опять же, возвращаясь к началу разговора, надеюсь вы не будете возражать, что материальная база нашей энергетики (и не только) основана на советском наследии.
В той же металлургии за 30 лет, конечно, изменений и реконструкций много, но без советской базы металлургии у нас не было бы.
О машиностроении и говорить не хочу. Мы растеряли многое из того, что имели, и пусть шаман расскажет, что создали нового. Кроме скруток проводов для Фольксвагена.
пишемо правильно - матеріальна база нашої енергетики, побудована за рахунок населення в часи срср.
я би міг багато що розповісти, але оскільки це не ракети та літаки, то ЛАД не вважає це промисловістю. ви до речі в курсі, на яку суму ці дроти виробляють? впевен, що ні, а то прикрутили б критику...
от поляки створили яке виробництво сантехніки - але хіба він про це скаже, він почне розповідати - а суда вже не виробляють. тобто працювати, щоб виробити судно - це почесно, а щоб унітаз - вже ні. хоча за логікою руських може й так - діди ходили в дірку, й вони ходять - навіщо ця сантехніка, головне, що ракети найбільші
нагадайте ЛАД, що ваш завод виробляв?
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:07
Shaman написав: ЛАД написав:
Но главный вопрос, с которого благодаря stm
начался разговор, - "значення радянської епохи для АЕС переоцінити важко".
головне питання - срср будував все за рахунок експлуатації населення. а зараз населення отримує свої кошти, тому ще раз - мають бути трохи інші економічні підходи.
Пропагандонство всё же должно иметь границы.
В любой
стране при любом
строе всё строится только "за рахунок населення" (если не за счёт рабов или колоний).
Называть это "експлуатація" или нет, это вопрос вкуса.
Но благодаря этой "експлуатації" многое построено и СССР всё это за собой в могилу не унёс. И благодаря этому осталась "спадщина населення".
А в результате того, что "зараз населення отримує свої кошти" (стоит заметить - копейки), не построено почти ничего, армия была слабоватая, а оружия было крайне мало.
Можете гордиться.
Не о вас была песня: "Мы не пашем, не сеем, не строим, мы гордимся общественным строем"?
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:09
stm написав: ЛАД написав: stm написав:
........
ЛАД, я б залюбки вас дорослого повернула зі всіма знаннями на 30 років назад. Умова ви повинні насолоджуватись тими досягненнями, які хвалите, і, не втратити знання, які ви маєте наразі )))
Вообще-то 30 років назад я вже був дорослим.
Корвалол не употребляю.
А именно 30 років (в 1996) назад не было 60 сортів хліба
А АЄС була як зараз )))
Була і працювала.
Не гірше, ніж зараз.
Только не АЄС, а АЕС.
Додано: Сер 25 лют, 2026 14:11
fox767676 написав: stm написав: fox767676 написав:
Україна стає суцільною "кілзоною"
А як вам спікер сенату Джонсон? ) навіть укр.естеблішмент не вміє такі піруети перевдягання наступній владі )))
шо мені до сенату
ви, воуки понаїхавші, вбили мою Україну
як глисти зіскочите з трупу і поїдете вбивати країни, що вас прихистять - Європу, США.
З музикою, з жартами, смайликами
Ви вже це робите
А мені сподобалося, воїн який блокував допомогу Україні, схоже за своє місце згоден продати навіть величного Трампа )))
Воуки, всі майже, володіють С1 розмовною мовою англійців, чи США. Я коли з ними стикаюся не бачу зверхньо ставлення людей, які нічого з себе не варті але вміють служити (дивимося топ посадовця Джонсона, яка кардинальна зміна, присяга королю дала збій)... Ви ненавидіте Парасюка, а мені його шкода. Він уособлення людей які скоїли помилку, не розуміючи заради найвищих цінностей, але були використані і (на відміну від ЛАДа) визнають помилки ) Корупційних скандалів за цим чоловіком я не бачила і не побачу )
