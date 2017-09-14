RSS
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:14

  Hotab написав:
  stm написав:А АЄС була як зараз )))

30 років тому навіть АЕС була нукленовіша))

Так, Франція просрала свій шанс... саркофаг на кожну АЄС України - найвеличнішу з часів есересер )))
Але що б змінилося у повідомленнях ЛАДа і Франта - нічого, та й Флай таскав би горіхи... )))
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:16

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
Не так ли и с АЭС?
Недаром в Украине за 30 лет не построено ни одного нового блока. И топливо мы тож
з приводу спадщини Союза, на яку так молиться ЛАД. за рахунок чого срср все побудував? за рахунок того, що населення за вироблене отримувало копійки, а срср будував свої гіганти. тому це не спадщина срср, а спадщина населення. а зараз населення заробляє значно більше, тому щоб будувати АЕС треба інші підходи, чого ЛАД ніяк не зрозуміє...
тому це не спадщина населення, а спадщина ахметова і компанії олігархів. Нема в населення вцій державі нічого крім отриманого батьками хрущів, термін експлуатації яких минув, років 20 тому.
Аес в населення теж скоро заберуть за борги.
2
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Воуки, всі майже, володіють С1 розмовною мовою англійців, чи США.

С1 на мене не справить враження
В мене граматика та словниковий запас С1, вимовою тільки ніколи не переймався вона B2, тому у загальному підсумку трішечки не дотягую.
Але я знаю лютих ватанів з C2
Підозрюю що їх мотивація - обмежити спілкування з рогулями
Я ставлю на ватанів з С2 , хоча вони мені теж не подобаються, але мислення в них більш системне та інклюзивне ніж у сорос-воуків
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:32

Faceless

В дополнению к вчерашнему разговору о пенсионных системах.
Вы там всё правильно написали.
Но с учётом замечания шамана о том, что "зараз населення отримує свої кошти", стоит заметить - для внедрения 2 и 3 ступеней пенс. системы надо, чтобы у людей были деньги для этого.
А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:48

  stm написав:
  Hotab написав:
  stm написав:А АЄС була як зараз )))

30 років тому навіть АЕС була нукленовіша))

Так, Франція просрала свій шанс... саркофаг на кожну АЄС України - найвеличнішу з часів есересер )))
Але що б змінилося у повідомленнях ЛАДа і Франта - нічого, та й Флай таскав би горіхи... )))

Ну да, накрыть все АЭС саркофагами и загасить реакторы.
А stm будет освещать дома свечками или коптилками на подсолнечном масле и гордиться своими досягненнями.
При этом её сердце (а, возможно, и она сама) была бы на берегу какого-нибудь итальянского моря. :)
А промышленность в Украине... Да кому она на фиг нужна!?
Польский унитаз купим за зерно и мёд, а больше нам ничего и не нужно.
Самолёты, космос... Что за бред!?
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:49

  ЛАД написав:А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.

Тогда накопительная система вообще невозможна, ибо подавляющее большинство людей живут от зарплаты до зарплаты. В странах, которые считаются богатыми, ещё и в кредиты массово залазят.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Нещодавно натрапив на трек башкірів Ay Yola - homay
Виявилося всесвітній хіт 2025, навіть серед українців (є нащі алаптації)


Це наша бліда копія
Головне чого нема - у башкірів була чітко виражена тюркська міфологія, що і спричинило шалену підтримку від Киргизії до Туреччини. А в нас зробили любовну пісенеьку.
А якщо б зробили загальнослов'янський гімн ?
Воуки ж типа не вміють в промисловість, а тільки в м'яку силу.
Але і тут прогавили
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 14:59

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:А когда у многих денег хватает только на еду и повседневные расходы от зарплаты до зарплаты, то введение этих 2 и 3 ступеней достаточно проблематично.

Тогда накопительная система вообще невозможна, ибо подавляющее большинство людей живут от зарплаты до зарплаты. В странах, которые считаются богатыми, ещё и в кредиты массово залазят.

Вопрос в том, на что хватает денег от зарплаты до зарплаты. И на что берут кредиты.И под какие %.
Если на Западе на еду уходит 10-15% дохода, а у нас то ли 40, то ли 50%, то это существенная разница.
Отказываться от еды как-то сложновато.
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 15:15

  Hotab написав:..........
Причём показал, что в военной авиации продление бывает на заметно бОльший срок, чем в граданской.


Там «по війні» взагалі ж***, продовжили ресурс безресурсному мотлоху.
Оці 2 крайні втрачені 24-ки з екіпажами - це ж технікал ішью.
Алковадікі з накритого алкоголем столу під Дніпром люблять розповідати про авіацію «не в окопі». Тут і без бойових втрат вистачає втрат від літаючих гробів.

:(
Печальное замечание к "продлению срока службы".
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 15:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но главный вопрос, с которого благодаря stm начался разговор, - "значення радянської епохи для АЕС переоцінити важко".
Як все запущено
Давай покроково і від часів Римської імперії....
1 Чи можуть римляни(італійці) заявляти мешканцям сьогоднішнього ЄС що ті користуються дорогами побудованими за часів Римської імперії( при чому дійсно . якщо накласти карту сьогоднішніх магістралей, вони чітко співпадуть з картами часів Римської імперії)
2 Чи можуть совки , заявляти що вони залишили інфраструктуру Львова , якщо всі комунікації (водопровід/каналізація) проходять в каналах збудованих за часів Австо-Угоршини ( до 1910 року)
3 Чи можуть совки заявляти що залишили заводи по виробництву
кондитерки - заснований різними людьми
Історія сягає 19 ст., коли у Львові створено невеликі кондитерські фабрики (цукерні), зокрема кондитерсь­ку швейцарського майстра Д. Андреоллі, а 1882 у хроніках міста вперше згадано про цукерню М. Брандштадтера («Бранка») – на місці дочірнього підприємства «Світоч-1» (вул. Шептицьких, № 26). 1904 засновано Товариство цукерників для Галичини і Буковини, 1910 – ф-ку цукерок і шоколаду «Газет» (на перетині вул. Заводська і Ткацька). Відтоді Львів вважали другою світовою столицею шоколаду після Берна. 1924 К. Авдикович-Глинська та Андрей Шептицький заснували одну з перших укр. ф-к солодощів у Галичині «Фортуна Нова». З приходом більшовиків підприємства були націоналізовані, і на їх базі створ. ф-ки ім. Кірова та «Більшовик»
.
пива-
Львівська пивоварня
, заснована у 1715 році єзуїтами, є найстарішою броварнею України. Розташована на Клепарові

горілки-
ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод»
(заснований у 1931 р.) є одним із найстаріших виробників алкоголю в регіоні, що пройшов шлях від конкуренції у Галичині до радянського націоналізованого підприємства (№2) та сучасного приватного виробництва.

якщо ці заводи розміщені в цехах підприємств які захопив совок?
Тим більше
Якщо УКРАЇНА винна - совку через 30 років ПІСЛЯ розвалу останнього
То виходить що совок -винен ієзуїтам, ЄС і так далі, бо він ВКРАВ те що не створював

Це по Львову
Тепер давай по сільському господарству
Що з створеного в совку сьогодні функціонує в галузі яка дає 30% експорту України?

Тому спеціально для тебе
Єдине що совок залишив НАСЕЛЕННЮ України ( а не Державі Україна) це +/- 500 млн м2 житла яке було ЗБУДОВАНЕ населенням УРСР в період з 1955 по 1990 роки

По заводам
Після 1980 року в совку почались дезінтеграційні процеси розвалу економіки, бо з 1970 року совок перестав компенсовувати АМОРТИЗАЦІЮ вже створених ( або вкрадених в інших ) підприємств цивільної галузі і до 1990 ЗАВОД як ІНСТРУМЕНТ генерації прибутку - зник...

Просто подивись як я тобі пояснював термін Банкрот..
Совок вийняв з промислових підприємств коштів більше ніж вони могли перевестии(грубо знаючи що з людини можна викачати 0,5 літри крові, совок викачав 5 літрів і організм загнувся і не зміг відновитись)
