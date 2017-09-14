RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16901169021690316904
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:05

косить під філіпінку

  fox767676 написав:
  fox767676 написав:Нещодавно натрапив на трек башкірів Ay Yola - homay
Виявилося всесвітній хіт 2025, навіть серед українців (є нащі алаптації)


Це наша бліда копія
Головне чого нема - у башкірів була чітко виражена тюркська міфологія, що і спричинило шалену підтримку від Киргизії до Туреччини. А в нас зробили любовну пісенеьку.
А якщо б зробили загальнослов'янський гімн ?
Воуки ж типа не вміють в промисловість, а тільки в м'яку силу.
Але і тут прогавили

косплеїть під філіпінку, але це не той випадок, коли копія ліпше оригіналу,
ось як потрібно ховати елефанта в кімнаті
https://www.youtube.com/shorts/GUoyX7yrxmw
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42401
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:33

flyman
А як ховати гумову камбоджійку під ліжком? Розкажи
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17957
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:37

деконолізацію як в ПАР і не паритися

  stm написав:
  ЛАД написав:Ну да, накрыть все АЭС саркофагами и загасить реакторы.
А stm будет освещать дома свечками или коптилками на подсолнечном масле и гордиться своими досягненнями.
При этом её сердце (а, возможно, и она сама) была бы на берегу какого-нибудь итальянского моря. :)
А промышленность в Украине... Да кому она на фиг нужна!?
Польский унитаз купим за зерно и мёд, а больше нам ничего и не нужно.
Самолёты, космос... Что за бред!?

Ну, вам не крінж, що 30+ років незмінне користуються всім досягненням есересер, нічого взагалі окрім корупції, що залишилось, то є божество незмінне АЄС, прям як побудували так і користуємося. А те що закрилося - це не тому, що років з десяток вже існувало завдяки тому що у розвитку забирали, а потім як перестали забирати так одразу і не вистачило покупців за грош-ціну, навіть )
Ось фнб - гарна ціль, збирати на покоління наперед валюту конвертовану(не фублі) для міні і ненароджених ЛАДів. Але молоді ЛАДи підтримали, що бомбити, то як діди воювали і все... за 4 роки у міні поколінь повна ж***, а у молодих ЛАДів - безробіття. Але ж воно після, до хтож буде розуміти 😁
І наступні 35 років молодий ЛАД з Єлабуги буде дітям і онукам розповідати що то все завдяки йому, а те що звільнили, то хтось (рептилоїди, англосакси, олігархи майбутні). Те що Єлабуга за кредити і банкрот вже, молодий ЛАД до смерті не визнає)

давно пора закінчити декомуно-деконолізацію як в ПАР і не паритися
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42401
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:42

rumantsch

  fox767676 написав:
  Shaman написав:що там в Швейцарії з літаками та космосом?


Швейцарія - країна балансів та компромісів, а не ідей "понадусе", "фронтиру-тарану проти автократій"

в них навіть є свої "русини"-rumantsch
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42401
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1631 раз.
Подякували: 2877 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:47

  Shaman написав:цікаво, ти ще довго про Ахметова та олігархів розповідати будеш? не помітив що під час війни багато що змінилося? ;) й Енергоатом Ахметов не приватизував. твоє обленерго кому належить?


моє обленерго належить не мені, отже воно таке моє як ті твоє,
акцій в мене нема.
Не помітив. Ахметов з порошенком як виводили гроші за кордон так і виводять. Їхніх дітей на фронті нема.
Шо я іще мав помітити?
Енергоатом поки не приватизований бо руки не дійшли.
Но вважаю скоро перейде в чиї треба руки. За борги які набрали за час війни.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4767
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:53

  prodigy написав:https://www.youtube.com/shorts/UFusrSYAoxU

У 2024 році середня заробітна плата у Франції становить приблизно €3,466 брутто (до сплати податків) на місяць, що дорівнює близько €2,630 нетто (чистими). У доларовому еквіваленті середня валова зарплата досягла рівня понад $4,000. Загалом по Європі Франція входить до країн із високим рівнем оплати праці (чиста зарплата ~€2650).

Ключові показники зарплат (2024):
Мінімальна зарплата (SMIC): З 1 січня 2024 року складає €1,766.92 брутто (€1,398.69 нетто) за 35-годинний робочий тиждень.
Галузеві різниці (нетто): IT-фахівці заробляють близько €4,335, фінансисти – €3,280, а юристи – €3,300 на місяць.


з відео видно, що переважна більшість сказала , що 1700євро чистими(після податків), на їжу 300євро (тобто 10 євро на день)
чашка кави : мін у макдональдсі 2,5є, в кафе до 8є
круасан : мін 1,5євро (в супермаркеті, дома сам підігрієш, або їси заморожений), в кафе-круасан 2,5-3,5євро,
тобто 5євро (кофе і круасан)-це типовий завтрак к готелі (бажаєш яєчню? +5євро),
тому серед французів не так багато людей з зайвою вагою, бо на 10 євро жир не нагуляєш

для порівняння -300є в Україні 15000грн, поїсти вистачіть точно

Ви реально думаєте що французи снідають тільки круасаном і тільки в кафе? :mrgreen: Ціни в супермаркеті Франції - деякі позиції трохи дорожче ніж в Україні - мясо, яйця. Інші дешевші - сири, вино, спагетті. Я вже якість не порівнюю. І тут порівняння 15000 грн і 1700 Євро не на користь України.

Ну і російкомовне відео розраховане на недалеку СНГ-шну аудиторію. Все у французів добре. :)
Востаннє редагувалось BIGor в Сер 25 лют, 2026 19:55, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10495
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1496 раз.
Подякували: 1907 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Сер 25 лют, 2026 19:55

  Banderlog написав:
  Shaman написав:цікаво, ти ще довго про Ахметова та олігархів розповідати будеш? не помітив що під час війни багато що змінилося? ;) й Енергоатом Ахметов не приватизував. твоє обленерго кому належить?


моє обленерго належить не мені, отже воно таке моє як ті твоє,
акцій в мене нема.
Не помітив. Ахметов з порошенком як виводили гроші за кордон так і виводять. Їхніх дітей на фронті нема.

Але помітно як ти на Ахметова батон крошиш ... і зрозуміло чому ...

Бо енергоатом був і є під російським Деркачем, але Ахметов з енергоринку самі вершки знімав ... а не твій Деркач

Тому тебе і заклинило на Ахметові )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13432
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 16901169021690316904
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kLIK, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 227380
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 432129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1152954
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5280)
25.02.2026 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.