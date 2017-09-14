|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 26 лют, 2026 02:53
Faceless написав:
ЛАД написав:Но в советские времена такого большого разрыва между пенсиями и зарплатами всё же не было. С другими странами тогда не сравнивал, не знаю.
Ну і ситуація загалом погіршилася (не знаю, наскільки монотонно, це треба аналізувати).
Проблема не в розриві між зарплатами і пенсіями. Проблема солідарної системи в тому, що пенсіонерів занадто багато відносно тих, хто працює і платить внески. Тому вони і не можуть бути більше, людина не може віддавати в пенсійний фонд більше зарплати на руки.
Можливо, з певного моменту, за пару десятків років, чисельність пенсіонерів зменшиться відносно працюючих. Але не скоро.
Проблема и в разрыве между зарплатами и пенсиями тоже.
Последнее ("чисельність пенсіонерів...") вряд ли.
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
Додано: Чет 26 лют, 2026 03:01
ЛАД написав:
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
проблеми не тільки очевидні. Є іще одна, яка вилізе після демобілізації. Зараз пенсійний фонд в значній мірі наповнюється мобілізованими які є офіційно працевлаштовані, окрім того статус убд дає право виходу на пенсію в 55.
Є звичайно і убиль пенсіонерів через вбитих і безвісти но ефект від масиубдшних песіонерів буде вищий
Додано: Чет 26 лют, 2026 06:31
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:50
Vadim_ написав:
накопительная пенсионная сисема
не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям
Прикол в том, что пенсионный вклад нельзя потратить раньше времени 😁
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:51
Vadim_ написав:
годнее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости
більшість людей пройо..щики - просруть все протягом життя, а потім за їжу почнуть один одного вбивати/грабувати. мабуть безпечніше їх доїти протягом життя, а потім копійчину підкидати щоб не здохли.
що там по війні, нема чого написати?
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:55
BIGor написав:
Ну і російкомовне відео розраховане на недалеку СНГ-шну аудиторію. Все у французів добре.
я був у Франції раз 50, жив більше тижня в Парижі, ходив в супермаркети, бачив ціни
але... більшість французів на 1700є (нехай 2300 євро) в Парижі живуть дуже бідно (скромно), економлять майже на всьому, маю знайомих емігрантів в Парижі, знаю про складності
щоб почуватися не заможною, а хоч би достатньою людиною дохід на родину з 3 людей(одна дитина), має бути від 8-9к євро (тобто це зарплата капітана на судні, або лоцмана в порту)
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:56
Vadim_ написав:
накопительная пенсионная сисема
не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям
Дуже важко не просрати гроші коли закінчився депозит, а реінвестувати, враховуючи диверсифікацію також важко дивитися на 0% $/€ ) Люди такі люди ) Основне у всіх фондах те, що ви самостійно не взмозі купити золота на 10%, приміщень на 10%, облігацій диверсифікованих за валютами на 40%, акцій на залишок на 40% і щоб вони були також диверсіфіковані на велику кількість акцій. Ідея, що гроші більшість не може забрати до пенсії і за рахунок великої кількості всього втратити портфель неможливо, як при індивідуальному інвестуванні. При цьому це дуже довгі гроші які мають не лежати у банці, а йти на розвиток фондового ринку. У нас немає фр тому що немає довгих грошей які повинні інвестуватися у цікаві проекти. Фондовий ринок не може розвиватися без грошей, довгі гроші ми не хочемо інвестувати без фондового ринку. Цуцванг. )
Додано: Чет 26 лют, 2026 08:56
Banderlog написав:
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
проблеми не тільки очевидні. Є іще одна, яка вилізе після демобілізації. Зараз пенсійний фонд в значній мірі наповнюється мобілізованими які є офіційно працевлаштовані, окрім того статус убд дає право виходу на пенсію в 55.
Є звичайно і убиль пенсіонерів через вбитих і безвісти но ефект від масиубдшних песіонерів буде вищий
Ну про "значну міру" то ви теж перебільшуєте.
Ну нехай мобілізованих близько мільйона, це чимало, але не більшість, не половина і не чверть платників ЄСВ.
Переважна більшість з них отримують дуже небагато, а часто і менше, ніж заробляли навіть офіційно до мобілізації. Тих, хто отримує бойові надбавки взагалі небагато в масштабах ПФ.
Але маса людей з УБД, якщо вийдуть на пенсію раніше, дійсно створять суттєвий тиск на ПФ
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:01
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Но в советские времена такого большого разрыва между пенсиями и зарплатами всё же не было. С другими странами тогда не сравнивал, не знаю.
Ну і ситуація загалом погіршилася (не знаю, наскільки монотонно, це треба аналізувати).
Проблема не в розриві між зарплатами і пенсіями. Проблема солідарної системи в тому, що пенсіонерів занадто багато відносно тих, хто працює і платить внески. Тому вони і не можуть бути більше, людина не може віддавати в пенсійний фонд більше зарплати на руки.
Можливо, з певного моменту, за пару десятків років, чисельність пенсіонерів зменшиться відносно працюючих. Але не скоро.
Проблема и в разрыве между зарплатами и пенсиями тоже.
Последнее ("чисельність пенсіонерів...") вряд ли.
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
формули ЕШБ показують що високі пенсії суддів це капля в морі і нінащо не впливають, як їх зарплати наглядрад і т.п.
Додано: Чет 26 лют, 2026 09:04
Hotab написав:
Можливо вони не розібрались в ситуації. Але за місяць не знайти дешеву їжу, якщо вона там все-таки є???
Дешева їжа буде домашнього приготування, ціни в супермаркетах не значно вище українських (15%), по сирам може так само, фрукти з ринку так само, може і дешевше.
Треба мати кухню, квартиру і готувати самому.
В ресторані, буде не дешево, в Україні зараз в ресторанах теж не дешево
З 1 січня 2025 року разовий квиток на метро, RER (електрички) або автобус у Парижі (зони 1-2) коштує 2,50 євро. Комплект із 10 квитків (карнет) коштує близько 17,35–25 євро. Для туристів вигіднішими є денні/тижневі проїзні, наприклад, Navigo Jour (12,30€ на день) або Navigo Semaine (~32€ на тиждень).
ще багато самокатів і велосипедів на вулиці, якщо знаєш місто, то по ціні дешевше і по часу (відстань -2-3 зупинки метро) навіть швидше
пішки взагалі одну-дві зупинки пройти(в гарну погоду)-ось тобі гроші зекономлені на 2 кг яблук(чи персиків)
