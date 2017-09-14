RSS
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:04

  Faceless написав:Можливо, з певного моменту, за пару десятків років, чисельність пенсіонерів зменшиться відносно працюючих. Але не скоро.
к тому времени половину интеллектуального труда заменит ии
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:06

неналюблять

  stm написав:
  Vadim_ написав:
  ЛАД написав: накопительная пенсионная сисема

не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям :?

Дуже важко не просрати гроші коли закінчився депозит, а реінвестувати, враховуючи диверсифікацію також важко дивитися на 0% $/€ ) Люди такі люди ) Основне у всіх фондах те, що ви самостійно не взмозі купити золота на 10%, приміщень на 10%, облігацій диверсифікованих за валютами на 40%, акцій на залишок на 40% і щоб вони були також диверсіфіковані на велику кількість акцій. Ідея, що гроші більшість не може забрати до пенсії і за рахунок великої кількості всього втратити портфель неможливо, як при індивідуальному інвестуванні. При цьому це дуже довгі гроші які мають не лежати у банці, а йти на розвиток фондового ринку. У нас немає фр тому що немає довгих грошей які повинні інвестуватися у цікаві проекти. Фондовий ринок не може розвиватися без грошей, довгі гроші ми не хочемо інвестувати без фондового ринку. Цуцванг. )

Як там накопичення з часів СРСР, "старі гроші" та "трансфер багатства" наступникам?
От складає-складаєш у наступний рівень ПФ, а потім бах, і "нулевий варіант", зато яка потужна віра, що ще раз неналюблять як з попередніми.
flyman
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Третій рівень це приватні пенсійні фонди. Вони є. І податкова знижка на відрахування туди теж існує.


краще скирдувати гроші в свій пенсійний фонд, грати на ОВДП чи депозити
немає довіри
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
до 75 лет...ой нет до 77

як на рахунок пенсії прокурорам по інвалідності з 29років
(не буду казати в якій області-30% прокурорів інваліди)
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:12

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
Единственное решение на сегодняшний день - поднятие пенсионного возраста.
проблеми не тільки очевидні. Є іще одна, яка вилізе після демобілізації. Зараз пенсійний фонд в значній мірі наповнюється мобілізованими які є офіційно працевлаштовані, окрім того статус убд дає право виходу на пенсію в 55.
Є звичайно і убиль пенсіонерів через вбитих і безвісти но ефект від масиубдшних песіонерів буде вищий


гадаєш, здатні конкурувати з прокурорським пенсіями?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:17

  flyman написав:Як там накопичення з часів СРСР, "старі гроші" та "трансфер багатства" наступникам?
От складає-складаєш у наступний рівень ПФ, а потім бах, і "нулевий варіант", зато яка потужна віра, що ще раз неналюблять як з попередніми.

Есересер - це приклад коли компанія яка є єдиним управителем, пов'язана з усіма проектами інвестування. Не було диверсифікації фактичної, у людей не було шансів. Сьогодні у оркостані теж так )
stm
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:20

глаголішь

  stm написав:
  flyman написав:Як там накопичення з часів СРСР, "старі гроші" та "трансфер багатства" наступникам?
От складає-складаєш у наступний рівень ПФ, а потім бах, і "нулевий варіант", зато яка потужна віра, що ще раз неналюблять як з попередніми.

Есересер - це приклад коли компанія яка є єдиним управителем, пов'язана з усіма проектами інвестування. Не було диверсифікації фактичної, у людей не було шансів. Сьогодні у оркостані теж так )

Амінь
flyman
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:34

  Slon_Nosov написав:
  Vadim_ написав:годнее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости


більшість людей пройо..щики - просруть все протягом життя, а потім за їжу почнуть один одного вбивати/грабувати. мабуть безпечніше їх доїти протягом життя, а потім копійчину підкидати щоб не здохли.

що там по війні, нема чого написати? 8)

нажаль багато людей не доживають до такого "щастя"

а що ви хотіли б про війну?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:38

«І замєтьте, нє я ето сказал» )))

Конкурс, вгадайте хто це з форумчан? 😅

https://www.facebook.com/share/r/188r4R ... tid=wwXIfr
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:41

  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Можливо, з певного моменту, за пару десятків років, чисельність пенсіонерів зменшиться відносно працюючих. Але не скоро.
к тому времени половину интеллектуального труда заменит ии

То може Будівельник правий ?) 20 млн достатньо?)
Hotab
