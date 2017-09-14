RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:48

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Можливо, з певного моменту, за пару десятків років, чисельність пенсіонерів зменшиться відносно працюючих. Але не скоро.
к тому времени половину интеллектуального труда заменит ии

То може Будівельник правий ?) 20 млн достатньо?)

Пенсов? Нее мало. Надо 35млн
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:48

  flyman написав:
  stm написав:
  Vadim_ написав:не могу понять в чём её прикол? не проще ли и выгоднее открыть и пополнять депозит грн. или копить в баксах и евро а на старости тратить или унаследовать детям :?

Дуже важко не просрати гроші коли закінчився депозит, а реінвестувати, враховуючи диверсифікацію також важко дивитися на 0% $/€ ) Люди такі люди ) Основне у всіх фондах те, що ви самостійно не взмозі купити золота на 10%, приміщень на 10%, облігацій диверсифікованих за валютами на 40%, акцій на залишок на 40% і щоб вони були також диверсіфіковані на велику кількість акцій. Ідея, що гроші більшість не може забрати до пенсії і за рахунок великої кількості всього втратити портфель неможливо, як при індивідуальному інвестуванні. При цьому це дуже довгі гроші які мають не лежати у банці, а йти на розвиток фондового ринку. У нас немає фр тому що немає довгих грошей які повинні інвестуватися у цікаві проекти. Фондовий ринок не може розвиватися без грошей, довгі гроші ми не хочемо інвестувати без фондового ринку. Цуцванг. )

Як там накопичення з часів СРСР, "старі гроші" та "трансфер багатства" наступникам?
От складає-складаєш у наступний рівень ПФ, а потім бах, і "нулевий варіант", зато яка потужна віра, що ще раз неналюблять як з попередніми.

я дуже добре запам'ятав як у 1992 зняв гроші з зберкнижки ,на яку відкладали мені дід з бабою,і до того на ці гроші можна було купити квартиру або машину а потім спортивний костюм абибас
Vadim_
 
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 09:48

📚📖Союзники України не готові вводити миротворчі війська без згоди Путіна. Світові медіа про війну 25 лютого

🖌«Коаліція охочих» на зустрічі у вівторок фактично визнала, що розгорнути миротворчі війська в Україні зможуть лише за згоди Володимира Путіна. Кілька держав неофіційно дали зрозуміти, що їхня участь у місії залежатиме від рішення Кремля, повідомили The Telegraph обізнані джерела. Побоювання полягає в тому, що без схвалення Путіна будь-яка європейська сила може вважатись законною військовою ціллю. «Якщо Росія каже, що ми не погоджуємося на це і вважаємо ці війська ціллю, тоді вам потрібно направити інші сили», — сказало джерело. Друге дипломатичне джерело припустило, що європейські уряди фактично надали Путіну право вето на плани «Коаліції охочих», вимагаючи місця за столом переговорів. 

🖌Про агресивну дезінформаційну медіакампанію Віктора Орбана проти України напередодні виборів розповідає Associated Press. На білбордах по всій країні — створені штучним інтелектом зображення Володимира Зеленського в оточенні європейських чиновників, який простягає руку, ніби вимагаючи грошей. Орбан блокує нові санкції проти Росії та погрожує ветувати подальші рішення на підтримку України. Така кампанія знайшла відгук у багатьох угорців, відданих партії Орбана «Фідес».

Попри перевагу опозиційної «Тиси» в опитуваннях, її перемога далеко не гарантована, пише видання. Утім, багато угорців не підтримують антиукраїнські заклики Орбана. У неділю на демонстрації на честь четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну ліберальний мер Будапешту Гергель Корачонь сказав Associated Press, що меседжі та політика Орбана є «зрадою не лише України, але й національних інтересів Угорщини». «Я сподіваюся, що це увійде в історію як провальна політика, але історія також пам’ятатиме, що були й ті, хто відстоював те, що правильно», — зауважив він. 

🖌Фінський суспільний мовник Yle публікує матеріал про Херсон, де цивільні щодня стають мішенню для російських дронів, а протидронові сітки тепер дають радше психологічне заспокоєння, ніж безпеку. Видання поспілкувалося телефоном з директором міського театру Олександром Книгою. За його словами, ситуація в місті погіршується щодня, а російські дрони вже навчилися літати під сітками. Небезпека для кожного починається просто з порога — перед виходом треба прислухатися, чи не дзижчить безпілотник, каже директор театру. «Маршрути мають бути сплановані так, щоб були місця для укриття, а машина зупинялася лише на мить. Усе відбувається дуже швидко», — описує Книга атмосферу в місті.

Міський театр, який очолює Олександр, зараз перебуває в «червоній» зоні, але він є життєвою силою міста. Театр працює у вихідні, незалежно від ситуації. У його бомбосховищах проходять вистави та музичні програми, а також різні заходи для дітей вранці. Батьки все одно приводять своїх дітей, бо це єдина можливість для дітей побачитися, каже Олександр.

🗞Це лише частина огляду. Для тих, хто підтримує нас на Patreon, доступне резюме ще трьох матеріалів.

Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:14

  Wirująświatła написав:
Пенсов? Нее мало. Надо 35млн

Наші пенси з пенсією 100 євро - найменша з проблем для європейців))
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:19

заслужені

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
Пенсов? Нее мало. Надо 35млн

Наші пенси з пенсією 100 євро - найменша з проблем для європейців))

а впенси? а інші заслужені?
flyman
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:20

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
Пенсов? Нее мало. Надо 35млн

Наші пенси з пенсією 100 євро - найменша з проблем для європейців))


країна трьохкопійчаних пенсів
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:21

БС

  fox767676 написав:
  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
Пенсов? Нее мало. Надо 35млн

Наші пенси з пенсією 100 євро - найменша з проблем для європейців))


країна трьохкопійчаних пенсів

це в тих, хто дійсно працював, а не бюджетну сісю кровосісів
flyman
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:26

  flyman написав:

це в тих, хто дійсно працював, а не бюджетну сісю кровосісів

Де саме? У викладацькій універа? Чи на оборонному заводі?
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 10:27

  flyman написав:
  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
Пенсов? Нее мало. Надо 35млн

Наші пенси з пенсією 100 євро - найменша з проблем для європейців))

а впенси? а інші заслужені?

Раз «заслужені» значить заслужили. Ти ж он кровосісів з бюджету, але не заслужив. Погано працював , значить
Hotab
