Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:38

  flyman написав:........
і що?
Флай, не катит. :)
Я вам задал такой вопрос, потому что в статье Блумберг цена уралс сравнивалась с брент, а не с "CRUDE OIL WTI".
А зачем вы задали?
От нечего делать?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:44

брент?

  ЛАД написав:
  flyman написав:........
і що?
Флай, не катит. :)
Я вам задал такой вопрос, потому что в статье Блумберг цена уралс сравнивалась с брент, а не с "CRUDE OIL WTI".
А зачем вы задали?
От нечего делать?

а до чого тут брент? нема з ким побалакати? стм вам в помощь
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:45

stm
Вы всё ещё мечтаете о "молодом ЛАДе"?
Я вам уже написал - или соглашайтесь на старого, или прекращайте мечтать. :)
Неудовлетворённые мечты плохо сказываются на здоровье.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 14:46

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:........
і що?
Флай, не катит. :)
Я вам задал такой вопрос, потому что в статье Блумберг цена уралс сравнивалась с брент, а не с "CRUDE OIL WTI".
А зачем вы задали?
От нечего делать?

а до чого тут брент? нема з ким побалакати? стм вам в помощь

Вы пост-то прочитали?
Или увидели только цену брента?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:09

ЛАДу недогодиш

  ЛАД написав:Вы пост-то прочитали?
Или увидели только цену брента?

ви недавно скаржились, що пишу тільки коли ціна WTI падає.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:18

  Wirująświatła написав:
❗️Понад 90 тисяч українців мають статус зниклих безвісти, більшість з них — військові, — УП

Серед зниклих – військові, цивільні та діти. Півроку тому їх було ~70 тисяч, а долю більшості із них стане вдасться зʼясувати після закінчення війни.

Вже писав не раз. 130-150 тисяч загиблих українців - найбільш реальна цифра.
55тисяч загиблих озвучених Зеленським + 90тисяч "зниклі" = 130-150тисяч.
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:19

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:для чого приватизовувати енергоатом? подешевшає електрика?
хай приватники збудують аес, а не вітряки ставлять шоб баблос відмивати і тоді побачим чия електрика дешевша приватна чи державна.

По Енергоатому є пару моментів. Реактори далеко не нові. Скоро їх потрохи треба буде виводити з експлуатації.
Грошей на будівництво нових енергоатом не має.

Ну то ахметов нам збудує нові з нуля. В нього ж гроші є
Re: Напад росії і білорусі на Україну

Хтось може мені пояснити.
Чому в новинах постійно пишуть що повертають 1000 тіл, а ми повертаємо 40, або нічого не пишуть? Чому так відбуваєтсья, якось не виглядає на 1 до 3 в нашу сторону. І де діваються всі ті руські?
Постійно йде відступ територій, і всі там залишаються?
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:21

  Wirująświatła написав:
❗️Понад 90 тисяч українців мають статус зниклих безвісти, більшість з них — військові, — УП

Серед зниклих – військові, цивільні та діти. Півроку тому їх було ~70 тисяч, а долю більшості із них стане вдасться зʼясувати після закінчення війни.

Зниклі безвісті це вбиті які не евакуйовані. І думаю їх раза в 2 більше
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 15:29

  flyman написав:
  ЛАД написав:Вы пост-то прочитали?
Или увидели только цену брента?

ви недавно скаржились, що пишу тільки коли ціна WTI падає.

Тогда понятно.
Но я цену брента привёл только к тому, что новость о цене уралс на 12долл ниже брента не такая уж радостная.
