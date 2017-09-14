|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 26 лют, 2026 14:38
flyman написав:
........
і що?
Флай, не катит.
Я вам задал такой вопрос, потому что в статье Блумберг цена уралс сравнивалась с брент, а не с "CRUDE OIL WTI".
А зачем вы задали?
От нечего делать?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38862
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 26 лют, 2026 14:44
ЛАД написав: flyman написав:
........
і що?
Флай, не катит.
Я вам задал такой вопрос, потому что в статье Блумберг цена уралс сравнивалась с брент, а не с "CRUDE OIL WTI".
А зачем вы задали?
От нечего делать?
а до чого тут брент? нема з ким побалакати? стм вам в помощь
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42414
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 26 лют, 2026 14:45
stm
Вы всё ещё мечтаете о "молодом ЛАДе"?
Я вам уже написал - или соглашайтесь на старого, или прекращайте мечтать.
Неудовлетворённые мечты плохо сказываются на здоровье.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38862
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 26 лют, 2026 14:46
flyman написав:
а до чого тут брент?
ЛАД написав: flyman написав:
........
і що?
Флай, не катит.
Я вам задал такой вопрос, потому что в статье Блумберг цена уралс сравнивалась с брент, а не с "CRUDE OIL WTI".
А зачем вы задали?
От нечего делать?
нема з ким побалакати? стм вам в помощь
Вы пост-то прочитали?
Или увидели только цену брента?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38862
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 26 лют, 2026 15:09
ЛАД написав:
Вы пост-то прочитали?
Или увидели только цену брента?
ви недавно скаржились, що пишу тільки коли ціна WTI падає.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42414
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1632 раз.
- Подякували: 2877 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 26 лют, 2026 15:18
Wirująświatła написав:
❗️Понад 90 тисяч українців мають статус зниклих безвісти, більшість з них — військові, — УП
Серед зниклих – військові, цивільні та діти. Півроку тому їх було ~70 тисяч, а долю більшості із них стане вдасться зʼясувати після закінчення війни.
Вже писав не раз. 130-150 тисяч загиблих українців - найбільш реальна цифра.
55тисяч загиблих озвучених Зеленським + 90тисяч "зниклі" = 130-150тисяч.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7416
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 15:19
sashaqbl написав: Banderlog написав:
для чого приватизовувати енергоатом? подешевшає електрика?
хай приватники збудують аес, а не вітряки ставлять шоб баблос відмивати і тоді побачим чия електрика дешевша приватна чи державна.
По Енергоатому є пару моментів. Реактори далеко не нові. Скоро їх потрохи треба буде виводити з експлуатації.
Грошей на будівництво нових енергоатом не має.
Ну то ахметов нам збудує нові з нуля. В нього ж гроші є
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4771
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 26 лют, 2026 15:20
Хтось може мені пояснити.
Чому в новинах постійно пишуть що повертають 1000 тіл, а ми повертаємо 40, або нічого не пишуть? Чому так відбуваєтсья, якось не виглядає на 1 до 3 в нашу сторону. І де діваються всі ті руські?
Постійно йде відступ територій, і всі там залишаються?
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 454
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 266 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 26 лют, 2026 15:21
Wirująświatła написав:
❗️Понад 90 тисяч українців мають статус зниклих безвісти, більшість з них — військові, — УП
Серед зниклих – військові, цивільні та діти. Півроку тому їх було ~70 тисяч, а долю більшості із них стане вдасться зʼясувати після закінчення війни.
Зниклі безвісті це вбиті які не евакуйовані. І думаю їх раза в 2 більше
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4771
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 26 лют, 2026 15:29
flyman написав: ЛАД написав:
Вы пост-то прочитали?
Или увидели только цену брента?
ви недавно скаржились, що пишу тільки коли ціна WTI падає.
Тогда понятно.
Но я цену брента привёл только к тому, что новость о цене уралс на 12долл ниже брента не такая уж радостная.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38862
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|227707
|
|
|1493
|432397
|
|
|6076
|1153768
|
|